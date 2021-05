Finali di UEFA Women's Champions League: tutti i record

La 20ª finale della massima competizione femminile per club si giocherà domenica a Göteborg quando una tra Barcellona e Chelsea diventerà l'ottava squadra diversa a vincere il titolo.

Dal 2009/10, da quando la UEFA Women's Cup è diventata UEFA Women's Champions League, il Lione è stata la squadra dominatrice della competizione raggiungendo la finale nove volte su 11, e vincendo sette. Allo stesso tempo, solo una volta prima di questa edizione in finale non erano arrivate né squadre tedesche né francesi, ed era capitato nell'era della UEFA Women's Cup, quando l'unica precedente finalista inglese, l'Arsenal, aveva avuto la meglio sugli svedesi dell'Umeå vincendo 1-0 tra andata e ritorno.

Con l'uscita del Lione a quarti di finale contro il Paris Saint-Germain poi battuto dal Barcellona, e le vittorie del Chelsea contro Wolfsburg e Bayern Monaco, la finale di questa edizione è del tutto inedita. Il Chelsea è alla sua prima finale ed è la 14esima squadra diversa a riuscirci, mentre il Barcellona nel 2019 era arrivato all'atto conclusivo della competizione perdendo 4-1 contro il Lione nell'unico precedente di una squadra spagnola in finale.

Finali (vincitrice in neretto)

UEFA Women's Champions League

2020/21: Chelsea (ENG) - Barcellona (ESP)

2019/20: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA) 1-3

2018/19: Lione (FRA) - Barcelona 4-1 (ESP)

2017/18: Wolfsburg (GER) - Lione 1-4 dts (FRA)

2016/17: Lione (FRA) - Paris Saint-Germain 0-0, 7-6 dcr (FRA)

2015/16: Wolfsburg (GER) - Lione 1-1, 3-4 dcr (FRA)

2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain 2-1 (FRA)

2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg 3-4 (GER)

2012/13: Wolfsburg (GER) - Lione 1-0 (FRA)

2011/12: Lione (FRA) - FFC Frankfurt 2-0 (GER)

2010/11: Lione (FRA) - Turbine Potsdam 2-0 (GER)

2009/10: Lione (FRA) - Turbine Potsdam 0-0, 6-7 dcr (GER)

UEFA Women's Cup

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) -Duisburg 1-7 tot. (GER)

2007/08: Umeå (SWE) -FFC Frankfurt 3-4 tot. (GER)

2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal 0-1 tot. (ENG)

2005/06: Turbine Potsdam (GER) -FFC Frankfurt 2-7 tot. (GER)

2004/05: Djurgården (SWE) - Turbine Potsdam 1-5 tot. (GER)

2003/04: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt 8-0 tot. (GER)

2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring 7-1 tot. (DEN)

2001/02: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt 0-2 (GER)

Più vittorie

Per club

Lione (FRA) 7

FFC Frankfurt (GER) 4

Turbine Potsdam (GER)/Umeå (SWE)/Wolfsburg (GER) 2

Arsenal (ENG)/Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9Francia 7

Svezia 2

Inghilterra 1

Per giocatrice

Sarah Bouhaddi (Lione) 7

Wendie Renard (Lione) 7

Eugénie Le Sommer (Lione) 7

Più finali

Per club (compreso 2021)

Lione (FRA) 9

FFC Frankfurt (GER) 6

Umeå (SWE) 5

Wolfsburg (GER) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Barcellona (ESP) 2

Paris Saint-Germain (FRA) 2

Arsenal (ENG) Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS) 1

Highlights finale 2019: tripletta di Hegerberg

Per nazione (compresa 2021)

Germania 16

Francia 11

Svezia 7

Inghilterra, Spagna 2

Danimarca, Russia 1

(per la finale del 2006 sono conteggiate due presenze per la Germania, per la finale del 2017 sono conteggiate due presenze per la Francia)

Per giocatrice

Edizioni

Sarah Bouhaddi (Lione) 9

Wendie Renard (Lione) 9

Eugénie Le Sommer (Lione) 8

Finali giocate (comprese andata e ritorno)

Sarah Bouhaddi (Lione) 9

Wendie Renard (Lione) 9

Eugénie Le Sommer (Lione) 8

Anna Paulson (Umeå) 8

Maggior numero di gol in finale

Per club

Umeå 18

Lione 16

Frankfurt 15





Per giocatrice

Conny Pohlers (Potsdam, Frankfurt) 8

Marta (Umeå, Tyresö) 6

Ada Hegerberg (Lione) 5

Maggior numero di gol in finale

Giocatrice, singola partita

Inga Grings 3 (Zvezda-2005 contro Duisburg, andata 2009)

Ada Hegerberg 3 (Lione contro Barcellona, 2019)