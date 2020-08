Finali di UEFA Women's Champions League: tutti i record

La 19ª finale della massima competizione femminile per club si giocherà domenica a San Sebastián e opporrà per la quarta volta Wolfsburg e Lione.

Nel 2009/10, quando la UEFA Women's Cup è diventata UEFA Women's Champions League, il Wolfsburg aveva esordito da appena tre anni nella competizione e nessuna squadra francese aveva mai raggiunto la finale. Quell'anno, il Lione è arrivato in finale e ha perso ai rigori contro il Turbine Potsdam, ma si è rifatto nelle seguenti due edizioni e oggi conta sei trionfi (di cui quattro consecutivi). La formazione transalpina è alla nona finale in soli 11 anni.

Il Wolfsburg ne ha disputate quattro di quelle appena menzionate, più una quinta nel 2014 contro il Tyresö. Le quattro finali tra Wolfsburg e Lione superano di una lunghezza un'altra finale classica dell'era della UEFA Women's Cup, FFC Frankfurt-Umeå.

Nel 2015, il Francoforte ha stabilito il record di quattro vittorie e sei finali, ma poi è stato superato. Con quattro titoli consecutivi, il Lione ha superato di due lunghezze il suo primato precedente, che condivideva con Wolfsburg e Umeå. La squadra francese ha appena stabilito il record di cinque finali consecutive (dal 2010 al 2013 ne aveva raggiunte quattro di seguito, una in più di dell'Umeå nelle prime tre edizioni della UEFA Women's Cup.)

La Germania resta la nazione di maggior successo con nove titoli (con quattro club diversi), contro i sei della Francia, ed è in vantaggio per 16-11 per presenze in finale. L'anno scorso, il Barcellona è stato la 13esima squadra diversa a giocare la finale, la Spagna la settima nazione rappresentata.

Finali (vincitrice in neretto)

UEFA Women's Champions League

2019/20: Wolfsburg (GER) - Lione (FRA)

2018/19: Lione (FRA) - Barcelona 4-1 (ESP)

2017/18: Wolfsburg (GER) - Lione 1-4 dts (FRA)

2016/17: Lione (FRA) - Paris Saint-Germain 0-0, 7-6 dcr (FRA)

2015/16: Wolfsburg (GER) - Lione 1-1, 3-4 dcr (FRA)

2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain 2-1 (FRA)

2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg 3-4 (GER)

2012/13: Wolfsburg (GER) - Lione 1-0 (FRA)

2011/12: Lione (FRA) - FFC Frankfurt 2-0 (GER)

2010/11: Lione (FRA) - Turbine Potsdam 2-0 (GER)

2009/10: Lione (FRA) - Turbine Potsdam 0-0, 6-7 dcr (GER)

UEFA Women's Cup

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) -Duisburg 1-7 tot. (GER)

2007/08: Umeå (SWE) -FFC Frankfurt 3-4 tot. (GER)

2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal 0-1 tot. (ENG)

2005/06: Turbine Potsdam (GER) -FFC Frankfurt 2-7 tot. (GER)

2004/05: Djurgården (SWE) - Turbine Potsdam 1-5 tot. (GER)

2003/04: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt 8-0 tot. (GER)

2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring 7-1 tot. (DEN)

2001/02: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt 0-2 (GER)

Più vittorie

Per club

Lione (FRA) 6

FFC Frankfurt (GER) 4

Turbine Potsdam (GER)/Umeå (SWE)/Wolfsburg (GER) 2

Arsenal (ENG)/Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9

Francia 6

Svezia 2

Inghilterra 1

Per giocatrice

Sarah Bouhaddi (Lione) 6

Wendie Renard (Lione) 6

Eugénie Le Sommer (Lione) 6

Più finali

Per club

Lione (FRA) 9

FFC Frankfurt (GER) 6

Umeå (SWE) 5

Wolfsburg (GER) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Paris Saint-Germain (FRA) 2

Arsenal (ENG)/Barcelona (ESP), Djurgården (SWE)/Duisburg (GER)/Fortuna Hjørring (DEN)/Tyresö (SWE)/Zvezda-2005 (RUS) 1

Per nazione (compresa 2020)

Germania 16

Francia 11

Svezia 7

Danimarca, Inghilterra, Russia, Spagna 1

(per la finale del 2006 sono conteggiate due presenze per la Germania, per la finale del 2017 sono conteggiate due presenze per la Francia)

Per giocatrice

Edizioni

Sarah Bouhaddi (Lione) 8

Wendie Renard (Lione) 8

Amandine Henry (Lione) 7

Eugénie Le Sommer (Lione) 7

Finali giocate (comprese andata e ritorno)

Sarah Bouhaddi (Lione) 8

Anna Paulson (Umeå) 8

Wendie Renard (Lione) 8



Maggior numero di gol in finale

Per club

Umeå 18

Frankfurt 15

Lione 13



Per giocatrice

Conny Pohlers (Potsdam, Frankfurt) 8

Marta (Umeå, Tyresö) 6

Ada Hegerberg (Lione) 5

Maggior numero di gol in finale

Giocatrice, singola partita

Inga Grings 3 (Zvezda-2005 contro Duisburg, andata 2009)

Ada Hegerberg 3 (Lione contro Barcelona, 2019)