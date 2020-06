Confermate le squadre di Women's Champions League

Sessanta squadre provenienti da 48 diverse federazioni parteciperanno alla UEFA Women's Champions League 2018/19, con il sorteggio del turno di qualificazione in programma il 22 giugno.

In cammino verso Budapest

• Le campionesse in carica del Lyon, i due migliori club degli otto paesi con il ranking più alto (una lista che include il Lyon) e i campioni delle federazioni al 10°, 11° e 12° posto nel ranking per coefficiente club per paese si qualificano di diritto ai sedicesimi di finale, come previsto dalla lista d'accesso.

• Le altre 40 entranti (i vicecampioni di Svizzera, Repubblica ceca e Norvegia, e i campioni delle rimanenti 36 federazioni) si giocheranno gli ultimi 12 posti della fase a eliminazione diretta nel turno di qualificazione che si disputerà dal 7 al 13 agosto.

• Per il sorteggio del turno di qualificazione del 22 giugno a Nyon, le squadre verranno suddivise in quattro fasce a seconda del proprio coefficiente e ciascuno dei dieci gironi conterrà una squadra per fascia.

•Dieci club sono stati designati per ospitare le gare: Glasgow City, Gintra Universitetas, SFK 2000 Sarajevo, MTK Hungária, Osijek, Kharkiv, Olimpija Ljubljana, Breznica Pljevlja, Rīgas Futbola skola e Linfield. Queste squadre verranno sorteggiate per prime da un'urna a parte e posizionate nel girone a seconda della fascia di appartenenza.

• Le dieci vincenti dei gironi di qualificazione e la seconda coi risultati migliori contro le squadre prima e terza del proprio girone, prenderanno parte al sorteggio del 17 agosto per i sedicesimi di finale che si giocheranno a partire da settembre con la formula del doppio confronto a eliminazione diretta.

Le contendenti

• Debuttanti ai sedicesimi: Juventus



• Debuttanti nel turno di qualificazione: Basel, Austria Wien, Górnik Łęczna, Somatio Barcelona FA, Anderlecht, Akadimia Elpides Karditsas, EBS/Skála, Mitrovica, Agarista - SS Anenii Noi.

• Le campionesse in carica del Lyon sono diventate la prima squadra a vincere cinque titoli e tre di fila nella scorsa stagione.

• Il Wolfsburg è l'unica altra squadra campione del passato in competizione..Fortuna Hjørring, Paris Saint-Germain e Zvezda-2005 sono state finaliste.

Calendario torneo

Sorteggio turno di qualificazione: 22 giugno

Turno di qualificazione: 7–13 agosto

Sorteggio sedicesimi di finale: 17 agosto

Sedicesimi di finale: 12/13 & 26/27 Settembre

Sorteggio ottavi di finale: 1 ottobre

Ottavi di finale: 17/18 ottobre & 31 ottobre/1 novembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 9 novembre

Quarti di finale: 20/21 & 27/28 marzo

Semifinali: 20/21 & 27/28 aprile

Finale: 18 maggio2019, Ferencváros Stadium, Budapest

Lista di ingresso completa con coefficienti

Qualificati ai sedicesimi

1 Lyon (FRA, holders) 111.740

2 Wolfsburg (GER) 125.390

3 Paris Saint-Germain (FRA) 84.740

4 Barcelona (ESP) 80.170

5 FC Rosengård (SWE) 77.470

6 Manchester City (ENG) 57.470

7 Bayern München (GER) 48.380

8 Fortuna Hjørring (DEN) 50.045

9 Chelsea (ENG) 47.470

10 Brøndby (DEN) 47.075

11 FC Zürich (SUI) 43.890

12 Linköping (SWE) 41.470

13 Zvezda-2005 (RUS) 37.395

14 Sparta Praha (CZE) 32.550

15 LSK Kvinner (NOR) 31.920

16 Atlético Madrid (ESP) 25.170

17 St. Pölten (AUT) 23.415

18 Ryazan-VDV (RUS) 13.395

19 Juventus (ITA) 11.385

20 Seconda squadra italiana da confermare

Turno di qualificazione

Prima fascia

1 Slavia Praha (CZE) 45.550

2 Glasgow City (SCO) 35.415 – hosts

3 BIIK-Kazygurt (KAZ) 28.920

4 Gintra Universitetas (LTU) 25.270 – hosts

5 ŽFK Spartak (SRB) 19.285

6 Olimpia Cluj (ROU) 15.960

7 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 14.630 – hosts

8 FC Minsk (BLR) 14.460

9 Avaldsnes (NOR) 13.920

10 Ajax (NED) 13.250



Seconda fascia

11 MTK Hungária (HUN) 11.960 – hosts

12 Osijek (CRO) 11.305 – hosts

13 WFC Khakhiv (UKR) 10.470 – hosts

14 Basel (SUI) 10.890

15 Thór/KA (ISL) 9.930

16 Pärnu (EST) 8.645

17 Austria Wien (AUT) 8.415

18 NSA Sofia (BUL) 6.650

19 Górnik Łęczna (POL) 6.600

20 Somatio Barcelona FA (CYP) 5.940

Terza fascia

21 Sporting CP (POR) 5.465

22 Wexford Youths (IRL) 5.305

23 Vllaznia (ALB) 4.655

24 Olimpija Ljubljana (SVN) 4.300 – hosts

25 Ataşehir Belediyespor (TUR) 4.290

26 Anderlecht (BEL) 4.125

27 Akadimia Elpides Karditsas (GRE) 3.135

28 Honka (FIN) 3.135

29 Cardiff Met (WAL) 2.660

30 Pandor Qiryat Gat (ISR) 2.480

Quarta fascia

31 Slovan Bratislava (SVK) 2.155

32 Breznica Pljevlja (MNE) 1.660 – hosts

32 Rigas Futbola skola (LVA) 1.330 – hosts

34 EBS/Skála (FRO) 0.990

35 Linfield (NIR) 0.660 – hosts

36 Mitrovica (KOS) 0.330

37 Birkirkara (MLT) 0.165

38 Agarista - SS Anenii Noi (MDA) 0.165

39 Martve (GEO) 0.000

40 ŽFK Dragon 2014 (MKD) 0.000