2019: destinazione Budapest

La finale di UEFA Women's Champions League 2019, che per la prima volta si disputerà in Ungheria, si giocherà allo stadio Ferencváros di Budapest giovedì 18 maggio. Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, non si terrà più nella stessa città che ospita la finale di UEFA Champions League maschile.

CALENDARIO: VERSO LA FINALE A BUDAPEST

Sorteggio qualificazioni: 22 giugno

Qualificazioni: 7–13 agosto

Sorteggio sedicesimi di finale: 17 agosto

Sedicesimi di finale: 12/13 e 26/27 settembre

Sorteggio ottavi di finale: 1 ottobre

Ottavi di finale: 17/18 ottobre e 31 ottobre/1 novembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 9 novembre

Quarti di finale: 20/21 e 27/28 marzo

Semifinali: 20/21 e 27/28 aprile

Finale: 18 maggio 2019, stadio Ferencváros, Budapest

SQUADRE DA TENERE D'OCCHIO

Campione in carica: Lyon (FRA)

Ex campioni: Wolfsburg (GER)

Ex finaliste: Fortuna Hjørring (DEN), Paris Saint-Germain (FRA), Zvezda-2005 (RUS)

Ex semifinaliste: Barcelona (ESP), Brøndby (DEN), Chelsea (ENG), Manchester City (ENG), Rosengård (SWE)

Ex partecipanti ai quarti di finale: Bayern München (GER), Brescia (ITA), Glasgow City (SCO), Linköping (SWE), Slavia Praha (CZE), Sparta Praha (CZE)

Squadre blasonate: Anderlecht (BEL, debut), Ajax (NED), Atlético Madrid (ESP), Basel (SUI, debut), Juventus (ITA, debut), Sporting CP (POR)

• Le seguenti nazioni hanno diritto a due posti in base al ranking per coefficienti: Germania, Francia, Svezia, Inghilterra, Spagna, Danimarca, Italia, Russia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Norvegia

• L'elenco delle squadre è provvisorio: quello definitivo e le squadre qualificate di diritto ai sedicesimi verranno confermati dalla UEFA.

• Lista di accesso

SEDE DELLA FINALE: STADIO FERENCVÁROS, BUDAPEST

• Inagurato nel 2014, lo stadio Ferencváros ha preso il posto del vecchio Albert Flórián e sarà il primo stadio ungherese a ospitare una finale femminile.

• Lo stadio Ferencváros ospita regolarmente la finale di Coppa di Ungheria maschile e le partite della nazionale.

• In passato, l'Ungheria ha ospitato il Campionato Europeo Under 19 femminile del 2005. Per quanto riguarda le competizioni maschili, Budapest ha ospitato UEFA Futsal EURO 2010, l'Europeo Under 16 del 1985 e l'Europeo Under 18 del 1990.