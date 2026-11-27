Confermato il calendario della fase finale di EURO Under 21 2027
venerdì 27 novembre 2026
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Guarda il calendario del torneo che si giocherà in Albania e Serbia dal 16 giugno al 3 luglio.
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Il Campionato Europeo Under 21 UEFA in Albania e Serbia inizia il 16 giugno e termina il 3 luglio.
La fase a gironi si conclude il 23 giugno, mentre i quarti di finale si giocheranno il 26 e 27 giugno. Le due semifinali si disputeranno il 30 giugno, tre giorni prima della finale a Tirana (Albania) e dell'eventuale spareggio olimpico a Backa Topola (Serbia).
Gironi della fase finale
Gruppo A: Serbia (nazione ospitante), Polonia, Inghilterra (campione in carica), Francia
Gruppo B: Albania (nazione ospitante), Spagna, Italia, Finlandia
Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia
Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Paesi Bassi
Fase a gironi
Orari CET
Prima giornata
Mercoledì 16 giugno
Gruppo B: Italia - Finlandia (18:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Gruppo A: Serbia - Polonia (21:00, Beograd Stadium, Belgrado)
Gruppo A: Inghilterra - Francia (21:00, Leskovac Stadium, Leskovac)
Gruppo B: Albania - Spagna (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Giovedì 17 giugno
Gruppo C: Grecia - Croazia (18:00, Backa Stadium, Backa Topola)
Gruppo D: Norvegia - Belgio (18:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Gruppo C: Cechia - Portogallo (21:00, Loznica Stadium, Loznica)
Gruppo D: Germania - Paesi Bassi (21:00, Arena e Demave, Tirana)
Seconda giornata
Sabato 19 giugno
Gruppo A: Serbia - Inghilterra (18:00, Beograd Stadium, Belgrado)
Gruppo A: Polonia - Francia (21:00, Leskovac Stadium, Leskovac)
Gruppo B: Albania - Italia (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Gruppo B: Spagna - Finlandia (21:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Domenica 20 giugno
Gruppo C: Portogallo - Croazia (18:00, Backa Stadium, Backa Topola)
Gruppo D: Belgio - Paesi Bassi (18:00, Arena e Demave, Tirana)
Gruppo C: Cechia - Grecia (21:00, Loznica Stadium, Loznica)
Gruppo D: Norvegia - Germania (21:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Terza giornata
Martedì 22 giugno
Gruppo A: Polonia - Inghilterra (18:00, Beograd Stadium, Belgrado)
Gruppo A: Francia - Serbia (18:00, Leskovac Stadium, Leskovac)
Gruppo B: Spagna - Italia (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Gruppo B: Finlandia - Albania (21:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Mercoledì 23 giugno
Gruppo C: Portogallo - Grecia (18:00, Backa Stadium, Backa Topola)
Gruppo C: Croazia - Cechia (18:00, Loznica Stadium, Loznica)
Gruppo D: Paesi Bassi - Norvegia (21:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Gruppo D: Belgio - Germania (21:00, Arena e Demave, Tirana)
Dove si gioca EURO U21?
Albania
Arena Kombetare, Tirana
Arena e Demave, Tirana
Elbasan Arena, Elbasan
Stadium Loro Borici, Shkoder
Serbia
Beograd Stadium, Belgrado
Backa Stadium, Backa Topola
Loznica Stadium, Loznica
Leskovac Stadium, Leskovac
Fase a eliminazione diretta
Gli orari di inizio dei quarti di finale saranno confermati al termine della fase a gironi. Gli orari di inizio delle semifinali saranno confermati al termine dei quarti di finale.
Quarti di finale
Sabato 26 giugno
QF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C (18:00 o 21:00, Beograd Stadium, Belgrado)
QF3: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D (18:00 o 21:00, Elbasan Arena, Elbasan)
Domenica 27 giugno
QF2: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A (18:00 o 21:00, Loznica Stadium, Loznica)
QF4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B (18:00 o 21:00, Stadium Loro Borici, Shkoder)
Semifinali
Mercoledì 30 giugno
SF1: Vincente QF1 - Vincente QF2 (18:00 o 21:00, Beograd Stadium, Belgrado)
SF2: Vincente QF3 - Vincente QF4 (18:00 o 21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Spareggio olimpico (se necessario)
Sabato 3 luglio
Perdente SF1 - Perdente SF2 (TBC, Backa Stadium, Backa Topola)
Finale
Sabato 3 luglio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (21:00, Arena Kombetare, Tirana)
Qualificazioni olimpiche
Il Campionato Europeo Under 21 assegnerà i tre posti riservati alla UEFA al torneo olimpico di calcio maschile del 2028 negli Stati Uniti.
A seconda del numero di squadre idonee che partecipano alla fase finale, potrebbe essere necessario uno spareggio per determinare la squadra qualificata al torneo olimpico. La UEFA confermerà a tempo debito la necessità di tale partita.