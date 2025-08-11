EURO Under 21 2027 in Albania e Serbia: informazioni sul torneo
lunedì 11 agosto 2025
Albania e Serbia ospiteranno la fase finale del torneo a 16 squadre nell'estate del 2027.
Albania e Serbia ospiteranno il Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2027. Le date delle partite e del sorteggio devono essere confermate.
La nomina delle Federcalcio albanese e serba è stata effettuata dal Comitato Esecutivo UEFA nel febbraio 2025. Le partite si giocano in otto stadi di otto città delle due nazioni (quattro ciascuna).
La fase finale del 2027 sarà la quarta dall'allargamento a 16 squadre dopo l'edizione del 2021 in Ungheria e Slovenia, del 2023 in Georgia e Romania e del 2025 in Slovacchia.
Albania e Serbia, nazioni ospitanti, saranno raggiunte alla fase finale dalle 10 squadre che supereranno la fase a gironi di qualificazione in corso fino al 6 ottobre 2026, e dalle tre vincitrici degli spareggi il mese successivo.
Sarà la prima volta che la fase finale dell'Europeo Under 21 si giocherà in Albania o in Serbia. Il primo torneo per nazionali ospitato dall'Albania è stato il Campionato Europeo Under 17 UEFA del 2025, mentre Tirana ha ospitato la prima finale di UEFA Conference League nel 2022. La Serbia ha ospitato l'Europeo Under 17 nel 2011, mentre UEFA Futsal EURO 2016 si è giocato a Belgrado.
Come funziona EURO U21?
Le 16 squadre vengono sorteggiate in quattro gironi da quattro per la fase finale, con le vincitrici e le seconde classificate di ogni girone che accederanno ai quarti di finale. Il torneo proseguirà quindi a eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore se necessario.
L'elenco esatto degli stadi deve ancora essere confermato.
Quali sono le date delle qualificazioni a Europei Under 21?
Fase di qualificazione a gironi
▪ 5–10 giugno 2025
▪ 4–9 settembre 2025
▪ 9–14 ottobre 2025
▪ 13–18 novembre 2025
▪ 26–31 marzo 2026
▪ 24 settembre–6 ottobre 2026
Spareggi
▪ 9–17 novembre 2026
Nazioni che hanno ospitato la fase finale di EURO U21
A 16 squadre
2027: Albania e Serbia
2025: Slovacchia
2023: Georgia e Romania
2021: Ungheria e Slovenia
A 12 squadre
2019: Italia
2017: Polonia
A 8 squadre
2015: Cechia
2013: Israele
2011: Danimarca
2009: Svezia
2007: Paesi Bassi
2006: Portogallo
2004: Germania
2002: Svizzera
2000: Slovacchia
1998: Romania*
A 4 squadre
1996: Spagna*
1994: Francia*
*A eliminazione diretta
Prima del 1994, dai quarti di finale in poi si giocava con gare di andata e ritorno.
U21 EURO: finali precedenti
Campionati Europei UEFA Under 21
Fase finale a 16 squadre
2025: Inghilterra - Germania 3-2 (dts)
2023: Inghilterra - Spagna 1-0
2021: Germania - Portogallo 1-0
Fase finale a 12 squadre
2019: Spagna - Germania 2-1
2017: Germania - Spagna 1-0
Fase finale a otto squadre (compresa la fase a gironi)
2015: Svezia - Portogallo 0-0 dts, 4-3 dcr
2013: Spagna - Italia 4-2
2011: Spagna - Svizzera 2-0
2009: Germania - Inghilterra 4-0
2007: Paesi Bassi - Serbia 4-1
2006: Paesi Bassi - Ucraina 3-0
2004: Italia - Serbia e Montenegro 4-0
2002: Cechia - Francia 0-0 dts, 3-1 dcr
2000: Italia - Cechia 2-1
Fase finale a otto squadre (a eliminazione diretta)
1998: Spagna - Grecia 1-0
Fase finale a quattro squadre (a eliminazione diretta)
1996: Italia - Spagna 1-1 dts, 4-2 dcr
1994: Italia - Portogallo 1-0 dts
Doppia finale
1992: Italia - Svezia 2-1 tot.
1990: Unione Sovietica - Jugoslavia 7-3 tot.
1988: Francia - Grecia 3-0 tot.
1986: Spagna - Italia 3-3 tot., 3-0 dcr
1984: Inghilterra - Spagna 3-0 tot.
1982: Inghilterra - Germania Ovest 5-4 tot.
1980: Unione Sovietica - Germania Est 1-0 tot.
1978: Jugoslavia - Germania Est 5-4 tot.
Campionato europeo UEFA Under 23
Doppia finale
1976: Unione Sovietica - Ungheria 3-2 tot.
1974: Ungheria - Germania 6-3 tot.
1972: Cecoslovacchia - Unione Sovietica 5-3 tot.