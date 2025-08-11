EURO Under 21 2027 in Albania e Serbia: informazioni sul torneo

Albania e Serbia ospiteranno il Campionato Europeo Under 21 UEFA del 2027. Le date delle partite e del sorteggio devono essere confermate.

La nomina delle Federcalcio albanese e serba è stata effettuata dal Comitato Esecutivo UEFA nel febbraio 2025. Le partite si giocano in otto stadi di otto città delle due nazioni (quattro ciascuna).

La fase finale del 2027 sarà la quarta dall'allargamento a 16 squadre dopo l'edizione del 2021 in Ungheria e Slovenia, del 2023 in Georgia e Romania e del 2025 in Slovacchia.

Albania e Serbia, nazioni ospitanti, saranno raggiunte alla fase finale dalle 10 squadre che supereranno la fase a gironi di qualificazione in corso fino al 6 ottobre 2026, e dalle tre vincitrici degli spareggi il mese successivo.

Sarà la prima volta che la fase finale dell'Europeo Under 21 si giocherà in Albania o in Serbia. Il primo torneo per nazionali ospitato dall'Albania è stato il Campionato Europeo Under 17 UEFA del 2025, mentre Tirana ha ospitato la prima finale di UEFA Conference League nel 2022. La Serbia ha ospitato l'Europeo Under 17 nel 2011, mentre UEFA Futsal EURO 2016 si è giocato a Belgrado.

Come funziona EURO U21?

Le 16 squadre vengono sorteggiate in quattro gironi da quattro per la fase finale, con le vincitrici e le seconde classificate di ogni girone che accederanno ai quarti di finale. Il torneo proseguirà quindi a eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore se necessario.

L'elenco esatto degli stadi deve ancora essere confermato.

Quali sono le date delle qualificazioni a Europei Under 21?

Fase di qualificazione a gironi

▪ 5–10 giugno 2025

▪ 4–9 settembre 2025

▪ 9–14 ottobre 2025

▪ 13–18 novembre 2025

▪ 26–31 marzo 2026

▪ 24 settembre–6 ottobre 2026

Spareggi

▪ 9–17 novembre 2026

Nazioni che hanno ospitato la fase finale di EURO U21

A 16 squadre﻿

2027: Albania e Serbia

2025: Slovacchia

2023: Georgia e Romania

2021: Ungheria e Slovenia

A 12 squadre﻿

2019: Italia

2017: Polonia

A 8 squadre﻿

2015: Cechia

2013: Israele

2011: Danimarca

2009: Svezia

2007: Paesi Bassi

2006: Portogallo

2004: Germania

2002: Svizzera

2000: Slovacchia

1998: Romania*

A 4 squadre﻿

1996: Spagna*

1994: Francia*

*A eliminazione diretta

Prima del 1994, dai quarti di finale in poi si giocava con gare di andata e ritorno.