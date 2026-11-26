Effettuato il sorteggio della fase finale di EURO U21 del 2027
giovedì 26 novembre 2026
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Il sorteggio si è svolto presso il Centro Congressi Sava di Belgrado.
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Il sorteggio della fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 2027 si è svolto presso il Centro Congressi Sava di Belgrado ed è stato effettuato da Ryan Babel e Cristian Zaccardo, entrambi ex vincitori della competizione.
L'Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme alla co-organizzatrice Albania, Spagna e Finlandia. L'Inghilterra, campione in carica e a caccia del terzo titolo consecutivo, affronterà nel Gruppo A la Serbia, co-organizzatrice del torneo, la Polonia e la Francia.
Il Gruppo C comprende la Cechia, la Polonia, la Grecia e la Croazia, mentre la Germania, finalista nel 2025, è nel Gruppo D con Norvegia, Belgio e Paesi Bassi.
I gironi della fase finale
Gruppo A: Serbia (Paese co-ospitante), Polonia, Inghilterra (campione in carica), Francia
Gruppo B: Albania (co-ospitante), Spagna, Italia, Finlandia
Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia
Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Paesi Bassi
I Gruppi A e C si disputeranno in Serbia, mentre i Gruppi B e D in Albania. Il calendario completo sarà confermato a breve.
Dove si disputerà EURO U21?
Albania
Arena Kombetare, Tirana
Arena e Demave, Tirana
Elbasan Arena, Elbasan
Stadium Loro Borici, Shkoder
Serbia
Beograd Stadium, Belgrado
Backa Stadium, Backa Topola
Loznica Stadium, Loznica
Leskovac Stadium, Leskovac
Fase a eliminazione diretta di EURO U21
Quarto di finale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C
Quarto di finale 2: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A
Quarto di finale 3: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D
Quarto di finale 4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B
Semifinale 1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2
Semifinale 2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4
Finale: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2