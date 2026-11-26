Il sorteggio della fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 2027 si è svolto presso il Centro Congressi Sava di Belgrado ed è stato effettuato da Ryan Babel e Cristian Zaccardo, entrambi ex vincitori della competizione.

L'Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme alla co-organizzatrice Albania, Spagna e Finlandia. L'Inghilterra, campione in carica e a caccia del terzo titolo consecutivo, affronterà nel Gruppo A la Serbia, co-organizzatrice del torneo, la Polonia e la Francia.

Il Gruppo C comprende la Cechia, la Polonia, la Grecia e la Croazia, mentre la Germania, finalista nel 2025, è nel Gruppo D con Norvegia, Belgio e Paesi Bassi.

I gironi della fase finale Gruppo A: Serbia (Paese co-ospitante), Polonia, Inghilterra (campione in carica), Francia Gruppo B: Albania (co-ospitante), Spagna, Italia, Finlandia Gruppo C: Cechia, Portogallo, Grecia, Croazia Gruppo D: Norvegia, Belgio, Germania, Paesi Bassi

I Gruppi A e C si disputeranno in Serbia, mentre i Gruppi B e D in Albania. Il calendario completo sarà confermato a breve.

Dove si disputerà EURO U21? Albania

Arena Kombetare, Tirana

Arena e Demave, Tirana

Elbasan Arena, Elbasan

Stadium Loro Borici, Shkoder Serbia

Beograd Stadium, Belgrado

Backa Stadium, Backa Topola

Loznica Stadium, Loznica

Leskovac Stadium, Leskovac

Calendario provvisorio della fase finale di EURO U21

Fase a eliminazione diretta di EURO U21

Quarto di finale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C

Quarto di finale 2: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A

Quarto di finale 3: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D

Quarto di finale 4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B

Semifinale 1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4

Finale: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2