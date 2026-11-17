Paesi Bassi, Cechia, Finlandia e Grecia vincono quattro spareggi avvincenti e si qualificano al Campionato Europeo UEFA Under 21, completando il tabellone della fase finale.

Albania e Serbia, qualificate di diritto in quanto nazioni ospitanti, sono state raggiunte nella fase finale dalle nove vincitrici dei gironi di qualificazione e dalla seconda coi risultati migliori contro la seconda, terza, quarta e quinta del proprio girone. Gli spareggi con gare di andata e ritorno, che hanno visto la partecipazione delle altre otto seconde classificate, hanno decretato le ultime quattro squadre che andranno al sorteggio del 26 novembre a Belgrado (ore 18:30 CET).

Chi si è qualificato alla fase finale? Albania (nazione ospitante), Belgio, Croazia, Cechia*, Inghilterra (campione in carica), Finlandia*, Francia, Germania, Grecia*, Italia, Norvegia, Paesi Bassi*, Polonia, Portogallo, Serbia (nazione ospitante), Spagna *vincitrice spareggi

Martedì 17 novembre:

Cechia - Turchia 1-1 (tot. 2-1)

La Cechia, alla decima partecipazione agli spareggi (record), si qualificata per la fase finale per la quarta volta consecutiva, nonostante la rimonta finale della Turchia. Forti dell'1-0 della gara d'andata, i cechi provano a incrementare il proprio vantaggio complessivo e si portano avanti al 35' con un tiro di Vít Škrkoň su cross di Tomáš Jelínek.

La Turchia ha diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo, e sfiora il gol con il subentrato Mevlüt Şimşek. A 8' dalla fine, la squadra pareggia con una punizione di Emirhan İlkhan, ma le parate decisive di Jan Koutný permettono alla Cechia di restare in vantaggio e conquistare il terzo successo consecutivo agli spareggi (il settimo in totale).

Paesi Bassi - Danimarca 2-3 (tot. 5-3)

I Paesi Bassi si assicurano la qualificazione ma non senza difficoltà. Gli ospiti passano in vantaggio al 6' con Clement Bischoff, che supera il suo marcatore e insacca. Poco dopo la mezz'ora, la Danimarca si porta a un solo gol dalla parità complessiva con Oliver Ross, che approfitta di una palla vagante. Tre minuti dopo, però, Thom van Bergen risponde insaccando in ribattuta dopo una parata di Theo Sander.

All'inizio del secondo tempo, William Clem si inserisce in area e segna su cross di Adam Daghim, riaccendendo le speranze dei danesi, ma 18' dalla fine il subentrato Devin Haen insacca al volo e mette al sicuro la qualificazione.

Repubblica d'Irlanda - Finlandia 2-2 (dts, tot. 2-3)

La Finlandia si qualifica alla fase finale per la seconda volta consecutiva e vince agli spareggi per la terza volta su tre, negando all'Irlanda l'esordio alla fase finale Under 21. Gli ospiti dominano il primo tempo, ma dopo l'intervallo l'Irlanda inizia a rendersi più pericolosa e segna poco dopo il quarto d'ora grazie a una combinazione tra Matteo Egan e Jamie Mullins che permette a Trent Kone-Doherty di insaccare sotto la traversa.

A 13 minuti dalla fine, una lunga rimessa laterale di Sean Grehan viene deviata di testa verso il subentrato Leon Ayinde, che controlla e conclude in rete. La Finlandia reagisce, conquistando un rigore trasformato da Matias Siltanen, ma perde Miska Ylitolva nei minuti di recupero per doppia ammonizione. L'Irlanda ha la meglio ai tempi supplementari, ma Siltanen salva sulla linea un tiro di Mullins e al 108' il finlandese Lauri Laine supera Adam Brennan e batte Noah Jauny sul primo palo.

Lauri Laine (a destra) esulta dopo il gol decisivo della Finlandia Sportsfile via Getty Images

Lunedì 16 novembre:

Grecia - Islanda 1-1 (dts, tot.: 2-2, Grecia vince 5-4 dcr)

La Grecia, che aveva mancato la qualificazione come miglior seconda della fase a gironi per un solo gol, si qualifica alla fase finale per la prima volta dal 2002 grazie al gol del pari segnato nei minuti di recupero e alla successiva vittoria ai rigori. Nikolaos Botis para il primo tiro dell'Islanda calciato da Viktor Dadason, mentre Christos Mouzakitis trasforma il rigore decisivo per la Grecia.

Ad Atene, in condizioni climatiche decisamente più miti rispetto alla neve della partita di andata di giovedì, conclusasi in parità, le occasioni fioccano da entrambe le parti prima del gol del capocannoniere islandese delle qualificazioni, Daníel Gudjohnsen – a cui Botis aveva parato un rigore a Reykjavík – con un superbo tiro al volo da fuori area al 72’. Tuttavia, nei minuti di recupero, la deviazione di testa di Anestis Mythou su un cross del compagno Georgios Kyriopoulos, entrato a sua volta dalla panchina, consente a Konstantinos Kostoulas di segnare in tuffo di testa, portando la partita ai tempi supplementari (terminati a reti inviolate), prima del successo nella lotteria dei rigori.

La Grecia festeggia il successo ai calci di rigore NurPhoto via Getty Images

Venerdì 13 novembre:

Danimarca - Paesi Bassi 0-3

I Paesi Bassi aprono le marcature al 6' con un tiro deviato di Givairo Read, mentre otto minuti dopo arriva l'autogol di Lucas Høgsberg su cross di Aymen Sliti. Thom van Bergen sigla il terzo gol al 39' sfruttando un assist di tacco di Sean Steur al limite dell'area. La Danimarca ha le occasioni migliori del secondo tempo, ma non le concretizza e spera in un miracolo nella gara di ritorno ad Almere.

Turchia - Cechia 0-1

Poco prima della mezz'ora, Vít Škrkoň si trova a tu per tu con il portiere, ma il suo tiro termina di poco a lato. Sull'altro fronte, Emirhan İlkhan ci prova dalla corta distanza, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea da Alexandr Bužek. All'inizio del secondo tempo, Bužek costringe Deniz Ertaş a una bella parata; sul successivo calcio d'angolo, la palla arriva al limite dell'area e Pavel Kačor batte il portiere di casa con un potente tiro di prima intenzione. Quindi, la Cechia resiste fino al 90' e torna a casa con un gol di vantaggio.

La Cechia ha battuto la Turchia 1-0 davanti a oltre 10.000 persone Anadolu via Getty Images

Finlandia - Repubblica d'Irlanda 1-0

La neve di Tampere complica la partita e la prima vera occasione arriva solo al 44', quando il finlandese Matias Siltanen sfiora il palo. Nel recupero del primo tempo, il cross di Liam Möller viene incornato in rete Onni Helén, subentrato al 21' al posto dell'infortunato di Jimi Tauriainen. La Finlandia continua a spingere nella ripresa e colpisce due volte il palo con Helén. Poco dopo l'ora di gioco, l'Irlanda sfiora il pareggio, ma il cross del subentrato Trent Kone-Doherty viene deviato di testa sulla traversa da Jamie Mullins e la successiva ribattuta di Owen Elding viene respinta sulla linea di porta.

Giovedì 12 novembre:

Islanda - Grecia 1-1

Sotto la neve di Reykjavik, l'Islanda domina soprattutto nel primo tempo. Il capitano Júlíus Mar Júlíusson mette alla prova il portiere greco Dimitrios Monastirlis, costretto a lasciare il campo per infortunio poco prima dell'ora di gioco. Quasi subito, il suo subentrato Botis para un rigore a Daníel Gudjohnsen concesso per un fallo su Agust Orri Thorsteinsson. L'Islanda passa in vantaggio a un minuto dalla fine con un colpo di testa di Hilmir Mikaelsson su cross di Thorsteinsson, ma la Grecia pareggia nel recupero grazie a un tiro di Antonios Papakanellos che, dopo una mischia in area, viene deviato in rete da Mikaelsson.