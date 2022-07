EURO U21 2023: Georgia e Romania

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 si giocherà in Georgia e Romania.

Date importanti Termine fase di qualificazione a gironi: 14 giugno

Sorteggio spareggi: 21 giugno, 13:00 CET, Nyon

Spareggi: dal 19 al 27 settembre

Sorteggio fase finale: 18 ottobre, 18:00 CET, Bucarest

Fase finale: dal 21 giugno all'8 luglio 2023, Georgia e Romania

Il torneo andrà in scena in quattro stadi della Romania (due a Cluj-Napoca e due a Bucarest) e in quattro della Georgia (uno a Batumi e Kutaisi, due a Tbilisi). La gara d'apertura si disputerà in Romania, mentre la finale si giocherà alla Batumi Arena in Georgia.

La Romania ha ospitato la fase finale Under 21 del 1998 a Bucarest, che ha anche ospitato alcune partite di UEFA EURO 2020 e la finale di UEFA Europa League del 2012. Inoltre, nel 2011 ha ospitato EURO Under 19, che riospiterà nel 2025.

La Georgia ha invece ospitato EURO Under 19 del 2017, mentre la Supercoppa UEFA del 2015 si è giocata a Tbilisi (allo stadio Boris Paichadze), così come la fase finale di Coppa UEFA di Futsal del 2013.

Risultati delle qualificazioni

Le due nazioni ospitanti sono qualificate di diritto alla fase finale di giugno/luglio 2023. Altre dieci squadre hanno superato la fase di qualificazione a gironi da marzo 2021 a giugno 2022, mentre altre quattro dovranno superare gli spareggi dal 19 al 27 settembre 2022.

Qualificate finora Belgio, Inghilterra, Francia, Georgia (nazione ospitante), Germania (campione in carica), Paesi Bassi, Portogallo, Romania (nazione ospitante), Spagna, Svizzera

Spareggi Croazia - Danimarca

Slovacchia - Ucraina

Repubblica d'Irlanda - Israele

Islanda - Repubblica Ceca Partite da disputarsi dal 19 al 27 settembre, con calendario da confermare

Le 16 qualificate verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro per la fase finale. Le quattro vincitrici e le quattro seconde di ogni girone andranno ai quarti di finale. Da qui si giocherà col classico formato a eliminazione diretta.

I cinque gol più belli: EURO U21 2021

Stadi

Georgia

Batumi, Batumi Arena: 3 partite del Gruppo C, semifinale, finale

Kutaisi, stadio Ramaz Shengelia: 3 partite del Gruppo C, quarto di finale

Tbilisi, stadio Mikheil Meskhi: 3 partite del Gruppo A, quarto di finale

Tbilisi, stadio Boris Paichadze: 3 partite del Gruppo A (con in campo la Georgia)

Romania

Bucarest, stadio Giulești: 3 partite del Gruppo B, quarto di finale

Bucarest, stadio Steaua: 3 partite del Gruppo B (con in campo la Romania), semifinale

Cluj-Napoca, stadio CFR Cluj: 3 partite del Gruppo D

Cluj-Napoca, Cluj Arena: 3 partite del Gruppo D, quarto di finale

Calendario provvisorio

Gruppo A/Gruppo B: 21, 24, 27 giugno

Gruppo C/Gruppo D: 22, 25, 28 giugno

Quarti di finale: 1 e 2 luglio

Semifinali: 5 luglio

Finale: 8 luglio

Fase a eliminazione diretta

Quarto di finale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo C (1 luglio, stadio Mikheil Meskhi, Tbilisi)

Quarto di finale 2: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo A (2 luglio, stadio Ramaz Shengelia, Kutaisi)

Quarto di finale 3: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo D (1 luglio, stadio Giulești, Bucarest)

Quarto di finale 4: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo B (2 luglio, Cluj Arena, Cluj-Napoca)

Semifinale 1: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2 (5 luglio, Batumi Arena, Batumi)

Semifinale 2: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4 (5 luglio, stadio Steaua, Bucarest)

Finale: Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (8 luglio, Batumi Arena, Batumi)

Torneo calcistico maschile delle Olimpiadi 2024 L'Europa ha tre posti al torneo calcistico maschile delle Olimpiadi 2024 senza contare la Francia, qualificata di diritto come nazione ospitante. Le prime tre classificate alla fase finale Under 21 (oltre alla Francia) si qualificano per le Olimpiadi.

Nazioni ospitanti precedenti

16 squadre

2021: Ungheria e Slovenia

12 squadre

2019: Italia

2017: Polonia

8 squadre

2015: Repubblica Ceca

2013: Israele

2011: Danimarca

2009: Svezia

2007: Paesi Bassi

2006: Portogallo

2004: Germania

2002: Svizzera

2000: Slovacchia

1998: Romania

1996: Spagna

1994: Francia

Le finali precedenti

Guarda il gol che ha regalato alla Germania il successo nel 2021

Campionati Europei UEFA Under 21

2021: Germania - Portogallo 1-0

2019: Spagna - Germania 2-1

2017: Germania - Spagna 1-0

2015: Svezia Portogallo 0-0, 4-3 dcr

2013: Spagna - Italia 4-2

2011: Spagna - Svizzera 2-0

2009: Germania - Inghilterra 4-0

2007: Paesi Bassi - Serbia 4-1

2006: Paesi Bassi - Ucraina 3-0

2004: Italia - Serbia-Montenegro 4-0

2002: Repubblica ceca - Francia 0-0, 3-1 dcr

2000: Italia - Repubblica ceca 2-1

1998: Spagna - Grecia 1-0

1996: Italia - Spagna 1-1, 4-2 dcr

1994: Italia - Portogallo 1-0 dts

1992: Italia - Svezia 2-1 comp.

1990: Unione Sovietica - Jugoslavia 7-3 comp.

1988: Francia - Grecia 3-0 comp.

1986: Spagna - Italia 3-3 comp. 3-0, dcr

1984: Inghilterra - Spagna 3-0 comp.

1982: Inghilterra - Germania Ovest 5-4 comp.

1980: Unione Sovietica - Germania Est 1-0 comp.

1978: Jugoslavia - Germania Est 5-4 comp.

Campionati Europei UEFA Under 23

1976: Unione Sovietica - Ungheria 3-2 comp.

1974: Ungheria - Germania Est 6-3 comp.

1972: Cecoslovacchia - Unione Sovietica 5-3 comp.