Calendario completo di EURO Unser 19

Il Campionato Europeo Under 19 UEFA 2024 prende il via lunedì 15 luglio con la sfida tra l'Italia campione in carica e la Norvegia a Belfast, mentre l'Irlanda del Nord padrona di casa sfida l'Ucraina a Larne nel Gruppo A.

Le partite proseguono il giorno successivo con Danimarca-Spagna e Francia-Turchia nel Gruppo B. La fase a gironi termina il 22 luglio; in ogni giornata si gioca una partita al Seaview di Belfast e una all'Inver Park di Larne.

Le prime due classificate di ogni girone accedono alle semifinali e si qualificano anche per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2025 in Cile. Il quinto posto per l'Europa ai mondiali andrà alla vincente dello spareggio tra le due terze classificate nei rispettivi gironi, in programma il 25 luglio al Seaview.

Lo stesso giorno si giocheranno le due semifinali al National Football Stadium di Windsor Park (Belfast), che ospiterà anche la finale del 28 luglio.

I gironi Gruppo A: Irlanda del Nord (nazione ospitante), Norvegia, Italia (campione in carica), Ucraina Gruppo B: Danimarca, Turchia, Francia, Spagna

Fase a gironi

Lunedì 15 luglio: Gruppo A

Italia - Norvegia (16:30, Seaview, Belfast)

Irlanda del Nord - Ucraina (20:00, Inver Park, Larne)

Martedì 16 luglio: Gruppo B

Danimarca - Spagna (16:30, Inver Park, Larne)

Francia - Turchia (20:00, Seaview, Belfast)

Highlights finale U19 2023: Portogallo - Italia 0-1

Giovedì 18 luglio: Gruppo A

Norvegia - Ucraina (16:30, Seaview, Belfast)

Irlanda del Nord - Italia (20:00, Inver Park, Larne)



Venerdì 19 luglio: Gruppo B

Danimarca - Francia (16:30, Inver Park, Larne)

Turchia - Spagna (20:00, Seaview, Belfast)



Domenica 21 luglio: Gruppo A

Norvegia - Irlanda del Nord (20:00, Seaview, Belfast)

Ucraina - Italia (20:00, Inver Park, Larne)

Lunedì 22 luglio: Gruppo B

Turchia - Danimarca (20:00, Seaview, Belfast)

Spagna - Francia (20:00, Inver Park, Larne)

I cinque gol più belli di EURO U19 2023

Spareggio mondiale (giovedì 25 luglio)

Terza classificata Gruppo A - Terza classificata Gruppo B (17:30, Seaview, Belfast)

Semifinali (giovedì 25 luglio)

SF1: Vincitrice Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincitrice Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le partite si giocheranno al National Football Stadium di Windsor Park (Belfast) alle 15:00 e 20:00. L'ordine esatto degli incontri verrà stabilito al termine della fase a gironi.

Finale (domenica 28 luglio)

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (20:00, National Football Stadium di Windsor Park, Belfast)

Orari CET (l'Irlanda del Nord è un'ora indietro)