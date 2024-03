Le squadre di EURO Under 19

Il Campionato Europeo Under 19 UEFA si disputerà dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord. Ai padroni di casa si affiancano le sette vincitrici del turno elite.

UEFA.com presenta le otto squadre della fase finale, che verrà sorteggiata il 17 aprile a Belfast.

Qualificate alla fase finale Danimarca, Francia, Italia (campione in carica), Irlanda del Nord (nazione ospitante), Norvegia, Spagna, Turchia, Ucraina

Date delle partite

Gruppo A: 15, 18, 21 luglio

Gruppo B: 16, 19, 22 luglio

Semifinali: 25 luglio

Finale: 28 luglio

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 1 (giocato in Francia)

P1-1 - Islanda, V4-0 - Estonia, V2-1 - Francia

Turno elite: primo posto Gruppo 4 (giocato in Portogallo)

V3-1 - Serbia, V2-1 - Grecia, V2-0 - Portogallo

Miglior marcatore: Valdemar Andreasen 5

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 19: esordio alla fase finale

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 1 (giocato in Francia)

V2-0 - Estonia, V1-0 - Islanda, S1-2 - Danimarca

Turno elite: primo posto Gruppo 2 (giocato nei Paesi Bassi)

V2-0 - Belgio, V1-0 - Paesi Bassi, S0-2 - Lituania

Miglior marcatore: Mathys Tel 2

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 19: campione (2005, 2010, 2016)

Highlights finale 2023: Portogallo - Italia 0-1

Italia (campione in carica)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 4 (giocato in Svezia)

V7-0 - Liechtenstein, S0-1 - Svizzera, P2-2 - Svezia

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (giocato in Italia)

V3-1 - Scozia, V2-1 - Cechia, V5-0 - Georgia

Miglior marcatore: Simone Pafundi 5

2022/23: campione

Miglior piazzamento Under 19: campione (2003, 2023)

L'Italia ha battuto il Portogallo nella finale del 2023, proprio come nel 2003.

Qualificata da nazione ospitante

Risultati nel 2023/24: S2-3t - Italia (7 settembre), S1-2c - Ungheria (15 novembre), S0-2c - Cechia (18 novembre), S0-3c - Portogallo (21 novembre)

Migliori marcatori: Reece Evans, Gallagher Lennon, Devlan Moses 1

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 19: fase a gironi (2005)

Highlights 2023: Norvegia - Grecia 5-4

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 2 (giocato in Lettonia)

V10-0 - Gibilterra, V3-0 - Lettonia, V2-1 - Ungheria

Turno elite: primo posto Gruppo 3 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V2-1 - Montenegro, V3-2 - Bosnia ed Erzegovina, V2-0 - Israele

Miglior marcatore: Sindre Walle Egeli 7

2022/23: semifinali

Miglior piazzamento Under 19: semifinali (2023)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

V5-0 - Moldavia, V2-0 - Cipro, V4-0 - Georgia

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (giocato in Slovenia)

P1-1 - Slovenia, V2-1 - Kosovo, V2-1 - Austria

Miglior marcatore: Yarek Gasiorowski 4

2022/23: semifinali

Miglior piazzamento Under 19: campione (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019)

Highlights 2023: Grecia - Spagna 0-5

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 8 (giocato in Turchia)

V3-1 - Lituania, V3-1 - Bielorussia, V1-0 - Grecia

Turno elite: primo posto Gruppo 6 (giocato in Croazia)

V2-0 - Romania, V2-1 - Croazia, S0-2 - Germania

Miglior marcatore: Semih Kılıçsoy 3

2021/22: turno elite

Miglior piazzamento Under 19: vicecampione (2004)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 7 (giocato in Malta)

V3-1 - Malta, S0-4 - Kosovo, V4-0 - Slovacchia

Turno elite: primo posto Gruppo 7 (giocato in Macedonia del Nord)

V2-0 - Macedonia del Nord, V3-0 - Lettonia, V3-0 - Svizzera

Miglior marcatore: Matvii Ponomarenko 6

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 19: campione (2009)