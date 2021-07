Chiellini nel club dei giocatori che hanno vinto un EURO e un torneo giovanile UEFA

Giorgio Chiellini è diventato il 12esimo giocatore a vincere un Europeo UEFA sia a livello giovanile che con la nazionale maggiore.

Chiellini ha fatto parte della spedizione azzurra che ha vinto UEFA EURO 2020 battendo l'Inghilterra a Wembley, e nel 2003 si è aggiudicato i Campionati Europei UEFA Under 19 con la vittoria contro il Portogallo nella finale di Vaduz.

Solo 11 calciatori in passato avevano vinto UEFA EURO aggiudicandosi anche un EURO U19 (U18 prima del 2001/02) o un EURO U17 (U16 prima del 2001/02), con entrambi i tornei iniziati all'inizio degli anni '80. Thierry Henry e David Trezeguet sono stati i primi avendo vinto UEFA EURO 2000 con la Francia quattro anni dopo il successo a livello U18.

Finale EURO U19 del 2003: Italia - Portogallo 2-0

Sette calciatori della Spagna che hanno vinto nel 2008 e 2012 avevano già gustato il sapore della vittoria avendo trionfato nel torneo U16 o U19. Secondo una curiosa statistica, Fernando Torres prima di segnare un gol in ciascuna delle due finali EURO a livello maggiore, era andato in gol sia nella finale U16 del 2001 che in quella U19 del 2002 (entrambe finite 1-0 come quella di EURO 2008). Campione d'Europa a EURO 2016, Ricardo Quaresma 16 anni prima aveva vinto il torneo U16, mentre João Moutinho si era aggiudicato la competizione U17 del 2003. Vieirinha, che aveva giocato e vinto la finale U17 del 2003 col Portogallo, ha fatto parte della spedizione di EURO 2016 ma non è sceso in campo allo Stade de France contro i padroni di casa.

Giocatori che hanno vinto una finale EURO e in passato avevano vinto la fase finale di un torneo giovanile UEFA

ITALIA 2020

Giorgio Chiellini U19 2003

PORTOGALLO 2016

João Moutinho U17 2003

Ricardo Quaresma U16 2000

SPAGNA 2012

Guarda: Iker Casillas para il rigore decisivo nella finale U16 del 1997

Iker Casillas U16 1997

Andrés Iniesta U19 2002

Juan Mata U19 2006

Gerard Piqué U19 2006

Sergio Ramos U19 2004

David Silva U19 2004

Fernando Torres U16 2001, U19 2002

SPAGNA 2008

Iker Casillas U16 1997

Andrés Iniesta U19 2002

Sergio Ramos U19 2004

David Silva U19 2004

Fernando Torres U16 2001, U19 2002

FRANCIA 2000

Thierry Henry U18 1996

David Trezeguet U18 1996

Il torneo EURO Under 21 non è classificato come una competizione giovanile dalla UEFA