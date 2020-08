Under 19 - Inizia il turno di qualificazione per EURO U19 in Finlandia - Notizie

Inizia il turno di qualificazione per EURO U19 in Finlandia

Intro articolo Il Kosovo, all'esordio nella competizione, fa parte delle 52 contendenti per un posto ai Campionati Europei UEFA Under 19 della prossima estate in Finlandia; l'Italia è stata sorteggiata invece nel girone con Svezia, Estonia e Moldavia. Contenuti top media Chi vincerà il trofeo Under 19 del 2017/18? ©Sportsfile Corpo articolo Il Kosovo è all'esordio nei Campionati Europei UEFA Under 19, e inizierà la competizione 2017/18 contro l'Austria nel turno di qualificazione di martedì. Come funziona il torneo I padroni di casa della Finlandia sono qualificati di diritto alla fase finale della prossima estate

Spagna e Portogallo accedono direttamente al turno elite che si giocherà nella primavera del 2018

Le rimanenti 52 entranti sono suddivise in 13 gironi da quattro

Le prime due di ciascun girone si qualificano al turno elite

Le sette vincitrici dei gironi del turno elite, raggiungeranno la Finlandia nella fase finale del 2018. La nazionale inglese che ha vinto la competizione 2016/17 ©Sportsfile I gironi del turno di qualificazione

Gruppo 1 (8–14 novembre): Croazia*, Danimarca, Lettonia, San Marino Gruppo 2 (4–10 ottobre): Germania, Polonia*, Irlanda del Nord, Bielorussia Gruppo 3 (8–14 novembre): Repubblica Ceca, Scozia, Lussemburgo*, Armenia Gruppo 4 (4–10 ottobre): Olanda*, Slovenia, Ungheria, Malta Gruppo 5 (8–14 novembre): Belgio, Svizzera, ERJ Macedonia*, Liechtenstein Gruppo 6 (3–9 ottobre): Austria*, Israele, Lituania, Kosovo Gruppo 7 (4–10 ottobre): Serbia, Repubblica d'Irlanda*, Azerbaijan, Cipro Gruppo 8 (8–14 novembre): Inghilterra, Bulgaria*, Islanda, Isole Faroe Gruppo 9 (4–10 ottobre): Italia, Svezia*, Estonia, Moldavia Gruppo 10 (8–14 novembre): Russia, Grecia*, Romania, Gibilterra Gruppo 11 (8–14 novembre): Francia, Georgia, Bosnia-Erzegovina*, Andorra Gruppo 12 (4–10 ottobre): Ucraina, Montenegro, Norvegia, Albania* Gruppo 13 (7–13 novembre): Turchia*, Slovacchia, Galles, Kazakistan *Nazione ospitante Qualificate al turno elite: Spagna, Portogallo Qualificata alla fase finale: Finlandia (nazione ospitante) Le date Sorteggio turno elite (Nyon): 6 dicembre 2017

Turno Elite: primavera 2018

Sorteggio fase finale (Finlandia): primavera 2018

Fase finale (Finlandia): 16–29 luglio 2018