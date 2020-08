EURO Under 19: 10 nomi da seguire

Negli anni, il Campionato Europeo Under 19 UEFA ha lanciato campioni come Andrés Iniesta, Manuel Neuer, Arda Turan e Antoine Griezmann, ma quali sono stati i protagonisti dell'edizione 2017? UEFA.com mette in evidenza 10 giocatori tra i più interessanti.

Giorgi Arabidze (Georgia)

Anche se i gol sono arrivati da Giorgi Kokhreidze e Giorgi Chakvetadze, l'esterno dello Shakhtar Donetsk si è messo in luce con i suoi dribbling e i suoi tiri. Nell'ultima gara persa contro la Repubblica Ceca ha cercato disperatamente di trascinare la squadra, tirando a rete per ben otto volte.

Etienne Amenyido (Germania)

Tra le sconfitte per 4-1 contro Olanda e Inghilterra, la Germania ha travolto la Bulgaria per 3-0 con una prestazione carismatica dell'attaccante del Dortmund, che ha segnato il primo gol e ha conquistato due rigori.

Justin Bijlow (Olanda)

Il portiere del Feyenoord e capitano dell'Olanda aveva subito un solo gol nelle qualificazioni. Alla fase finale ha dimostrato perché, con una prestazione lodevole contro la Germania e una superlativa contro l'Inghilterra che è quasi valsa un punto.

Diogo Dalot (Portogallo) ©Sportsfile

Diogo Dalot (Portogallo)

Dopo aver raggiunto le semifinali 12 mesi fa, quest'anno il centrale del Porto ha disputato la Coppa del Mondo FIFA Under 20 e ha fatto bene in Georgia, lanciando le manovre offensive e guidando la linea difensiva dei lusitani.

Viktor Gyökeres (Svezia)

L'attaccante del Brommapojkarna è stato sempre pericoloso, con tre tiri in porta e un gol in ogni partita del girone. Ora sembra pronto a raggiungere il prossimo livello.

Mason Mount (Inghilterra)

Ha iniziato con il botto, aprendo le marcature in meno di 60 secondi contro la Bulgaria, ed è stato il giocatore più creativo della sua squadra. Il suo capolavoro è arrivato contro la Germania, con ben tre assist, ma anche con il contributo su entrambi i gol in finale.

Rui Pedro (Portogallo)

L'attaccante del Porto ha dimostrato grande concretezza anche alla fase finale, convertendo tre tiri a rete in due gol a partita e contribuendo a due vittorie che hanno trascinato il Portogallo in semifinale.

Il capitano ceco Ondřej Šašinka ©Sportsfile

Georgi Rusev (Bulgaria)

Squalificato nella prima gara persa contro l'Inghilterra, l'attaccante dell'Elche è stato un assenza pesante. Alla seconda giornata non è riuscito a impedire la sconfitta contro la Germania, ma all'ultima contro l'Olanda ha avuto l'onore di segnare il primo gol della Bulgaria al torneo e regalarle il primo punto.

Ondřej Šašinka (Repubblica Ceca)

Le statistiche da sole non raccontano il peso dell'attaccante per la sua squadra. Oltre ad aver contribuito alle migliori manovre della Repubblica Ceca, l'ha portata in semifinale con un colpo di testa contro la Georgia alla terza giornata.

Ryan Sessegnon (Inghilterra)

Sessegnon ha giustificato la sua già ottima reputazione con uno spettacolare gol contro la Bulgaria e altri due contro la Germania. "Mi è piaciuta questa avventura - ha commentato il 17enne attaccante a UEFA.com -. Giocare contro i più grandi è una grande sfida, fisica e mentale".