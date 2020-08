L'albo d'oro Under 19

L'Inghilterra è la settima squadra a trionfare ai Campionati Europei UEFA Under 19, nonché il primo nome nuovo a riuscirci dopo la Serbia nel 2013.

Sconfitta in finale nel 2005 e 2009, l'Inghilterra ha finalmente trionfato battendo il Portogallo al Gori Stadium in Georgia. I lusitani diventano invece la prima squadra a perdere per tre volte la finale dopo il 2003 e il 2014.

La Spagna, che non ha partecipato alle ultime due edizioni delle fasi finali, resta la squadra più vincente a livello Under 19 con sette trionfi, quattro in più della Francia trionfatrice un anno fa dopo il 2005 e il 2010.

La Germania, vincitrice nel 2008 e 2014, è l'unica altra squadra ad aver trionfato in più di una edizione. L'Inghilterra si unisce a Italia (2003), Ucraina (2009) e Serbia (2013) a quota un successo.

Squadra campione (squadra ospitante)

2017: Inghilterra (Georgia)

2016: Francia (Germania)

2015: Spagna (Grecia)

2014: Germania (Ungheria)

2013: Serbia (Lituania)

2012: Spagna (Estonia)

2011: Spagna (Romania)

2010: Francia (Francia)

2009: Ucraina (Ucraina)

2008: Germania (Repubblica ceca)

2007: Spagna (Austria)

2006: Spagna (Polonia)

2005: Francia (Irlanda del Nord)

2004: Spagna (Svizzera)

2003: Italia (Liechtenstein)

2002: Spagna (Norvegia)