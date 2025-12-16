Il turno 2 di EURO Under 17 2025/26 inizia il 15 marzo

Il turno 2 dei Campionati Europei UEFA Under 17 inizierà il 15 marzo, e deciderà la sette avversarie dell'Estonia nella fase finale. In palio ci saranno anche promozioni e retrocessioni tra le due leghe in vista delle qualificazioni a EURO Under 19 2027/28.

La Lega A è composta da sette gironi, le cui partite si giocheranno dal 15 al 29 marzo. Le vincitrici dei gironi raggiungeranno la nazione ospitante Estonia nella fase finale che si giocherà dal 25 maggio al 7 giugno (sorteggio il 9 aprile) e si qualificheranno anche per rappresentare l'Europa nella Coppa del Mondo FIFA U17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate.

Le squadre del turno 2 della Lega A si sfideranno nella primavera del 2026 per i sette rimanenti posti nella fase finale (25 maggio - 7 giugno) dove ad attenderle ci sarà la nazione ospitante Estonia. Le squadre qualificate alla fase finale, inoltre rappresenteranno l'Europa nella Coppa del Mondo FIFA U17 2026 in Qatar. Le squadre di entrambe le leghe del turno 2 giocheranno per la promozione e la retrocessione tra le leghe in vista del turno 1 di EURO U19 2027/28.

Gironi turno 2 EURO Under 17

Lega A

• Le sette vincitrici dei gironi della Lega A si uniranno alla squadra ospitante, l'Estonia, nella fase finale del torneo. Si qualificheranno inoltre per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 2026 in Qatar insieme alle quattro migliori seconde classificate dei gironi.

• Le prime tre squadre di ogni girone rimangono nella Lega A per il turno 1 delle qualificazioni a EURO Under 19 2027/28. La quarta classificata di ogni girone retrocede nella Lega B.

Gruppo A1 (25–31 marzo): Germania, Francia, Slovenia (nazione ospitante), Macedonia del Nord

Gruppo A2 (25–31 marzo): Islanda, Portogallo (detentori del titolo), Italia (nazione ospitante), Romania

Gruppo A3 (25–31 marzo): Svezia, Montenegro (nazione ospitante), Grecia, Norvegia

Gruppo A4 (25–31 marzo): Cechia, Kazakistan, Austria, Danimarca (nazione ospitante)

Gruppo A5 (25–31 marzo): Belgio, Cipro, Serbia (nazione ospitante), Svizzera

Gruppo A6 (15–21 marzo): Spagna, Turchia, Scozia, Irlanda del Nord (nazione ospitante)

Gruppo A7 (25–31 marzo): Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Croazia, Polonia (nazione ospitante)

• Il Portogallo ha battuto la Francia nella finale del 2025 e ha anche vinto la Coppa del Mondo FIFA U-17, battendo l'Austria che si era qualificata come migliore seconda. Il Belgio e l'Italia (che ha perso ai rigori contro il Portogallo) hanno raggiunto le semifinali in Albania. Anche Cechia e Germania hanno partecipato alla fase finale.

• Kazakistan, Montenegro e Macedonia del Nord puntano a raggiungere l'Estonia, nazione ospitante, al loro debutto nella fase finale del torneo. Cipro ha già partecipato alla fase finale di un EURO Under 17 come nazione ospitante e si è qualificata anche per l'ex EURO Under 16.

Finale 2025: Francia - Portogallo 0-3

Lega B

• Le vincitrici dei gironi della Lega B saranno promosse alla Lega A per il primo turno delle qualificazioni a EURO Under 19 2027/28. Le restanti squadre rimarranno nella Lega B.

Gruppo B1 (25–31 marzo): Israele, Isole Faroe, Inghilterra (nazione ospitante), Estonia

Gruppo B2 (24–30 marzo): Bulgaria (nazione ospitante), Lituania, Malta, Azerbaigian

Gruppo B3 (11–17 aprile): Galles, Georgia, San Marino (nazione ospitante), Andorra

Gruppo B4 (23–29 aprile): Finlandia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia (nazione ospitante), Gibilterra

Gruppo B5 (22–28 aprile): Ungheria, Lussemburgo, Armenia (nazione ospitante), Liechtenstein

Gruppo B6 (3–9 giugno): Ucraina, Lettonia, Albania (nazione ospitante)

Gruppo B7 (25–31 marzo): Paesi Bassi (nazione ospitante), Bielorussia, Kosovo