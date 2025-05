Campionati Europei UEFA Under 17 2025: calendario e risultati

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 è in corso in Albania e si concluderà il 1 giugno.

Le prime due classificate di ogni girone andranno in semifinale. Scopri tutti gli incontri della fase finale, che torna a otto squadre.

Stadi

Arena Kombëtare, Tirana

Elbasan Arena, Elbasan

Egnatia Stadium, Rrogozhinë

Niko Dovana Stadium, Durrës

Orari CET

Fase a gironi

Prima giornata

Lunedì 19 maggio

Gruppo A

Albania - Portogallo 0-4 (Tirana)

Germania - Francia 0-3 (Elbasan)

Martedì 20 maggio

Gruppo B

Inghilterra - Belgio 1-1 (Rrogozhinë)

Italia - Cechia 2-1 (Durrës) 

Highlights fase a gironi 2024: Portogallo - Francia 1-2

Seconda giornata

Giovedì 22 maggio

Gruppo A

Albania - Germania (Elbasan, 18:00)

Francia - Portogallo (Tirana, 20:30)

Venerdì 23 maggio

Gruppo B

Belgio - Cechia (Durrës, 18:00)

Italia - Inghilterra (Rrogozhinë, 20:30) 

Highlights quarti di finale 2023: Italia - Inghilterra 1-1 (5-4 dcr)

Terza giornata

Domenica 25 maggio

Gruppo A

Francia - Albania (Elbasan, 20:30)

Portogallo - Germania (Tirana, 20:30)

Lunedì 26 maggio

Gruppo B

Belgio - Italia (Durrës, 20:30)

Cechia - Inghilterra (Rrogozhinë, 20:30) 

Semifinali

Giovedì 29 maggio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le semifinali si giocheranno alle 18:00 CET a Elbasan e alle 20:30 CET a Tirana. L'assegnazione degli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Finale

Domenica 1 giugno

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Tirana, 20:30)

Highlights finale 2024: Italia - Portogallo 3-0