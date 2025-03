EURO Under 17 del 2025: conosciamo le squadre

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 si giocherà dal 19 maggio al 1° giugno in Albania.

UEFA.com traccia un profilo delle contendenti. Il sorteggio della fase finale è in programma lunedì alle 19:00 CET a Tirana.

Contendenti Albania, (padroni di casa), Belgio, Cechia, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo

Le prime due classificate di ciascun girone andranno alla fase a eliminazione diretta.

Date delle partite

Gruppo A: 19, 22, 25 maggio

Gruppo B: 20, 23, 26 maggio

Semifinali: 29 maggio

Finale: 1° giugno

LE CONTENDENTI

Turno 1: terzo posto Gruppo 3 (giocato in Albania)

P1-1 contro Croatia, S0-5 contro Paesi Bassi, S1-0 contro Isole Faroe

Turno 2: seconda Gruppo B6 (giocato in Albania), qualificato alla fase finale come nazione ospitanteV4-1 contro Azerbaijan, S1-2 contro Galles

Miglior marcatore: Evangjelos Gjoka, Gabriel Kulla 3

2023/24: turno di qualificazione

Miglior piazzamento U17: prima fase finale

Turno di qualificazione: vincente Gruppo 4 (giocato in Belgio)

V3-1 contro Kazakistan, V2-1 contro Kosovo, V2-1 contro Ucraina

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Polonia)

V1-0 contro Repubblica d'Irlanda, V2-1 contro Islanda, P2-2 contro Polonia

Miglior marcatore: René Mitongo Muteba 4

2023/24: turno elite

Miglior piazzamento U17: semifinale (2007, 2015, 2018)

Turno 1: prima Gruppo 7 (giocato in Germania)

V3-0 contro Bielorussia, V8-0 contro Andorra, P3-3 contro Germania

Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Svizzera)

V3-2 contro Svezia, P1-1 contro Turchia, V3-1 contro Svizzera

Miglior marcatore: Petr Potměšil 5

2023/24: quarti di finale

Miglior piazzamento U17: seconda (2006)

Guarda il gol dell'inglese Mikey Moore a EURO U17 contro la Spagna

Turno 1: prima Gruppo 1 (giocato a Malta)

V4-0 contro Malta, V4-0 contro Lettonia, V4-2 contro Svezia

Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Inghilterra)

V2-0 contro Israele, V3-2 contro Slovenia, V5-0 contro Irlanda del Nord

Miglior marcatore: Max Dowman, Finlay Gorman, Alejandro Rodriguez 3

2023/24: quarti di finale

Miglior piazzamento: campione x 2 (2010, 2014)

Turno 1: prima Gruppo 11 (giocato a Cipro)

V60 contro Gibilterra, V2-0 contro Cipro, V1-0 contro Slovacchia

Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Francia)

V4-0 contro Finlandia, V4-1 contro Danimarca, V5-1 V6 Grecia

Miglior marcatore: Djylian Nguessan 5

2023/24: fase a gironi

Miglior piazzamento U17: campione x 3 (2004, 2015, 2022)

Turno 1: seconda Gruppo 7 (giocato in Germania)

V4-0 contro Andorra, V8-2 contro Bielorussia, P3-3 contro Cechia

Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Spagna)

P2-2 contro Austria, V3-2 contro Spagna, V4-1 contro Norvegia

Miglior marcatore: Lennart Karl 7

2023/24: turno elite

Miglior piazzamento U17: campione x 2 (2009, 2023)

Italia (campioni in carica)

Turno 1: prima Gruppo 9 (giocato a San Marino)

V5-0 contro San Marino, V4-0 contro Galles, V7-0 contro Norvegia

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato in Croazia)

V1-0 contro Slovacchia, V2-1 contro Ucraina, V2-1 contro Croazia

Miglior marcatore: Thomas Campaniello 6

2023/24: campione

Miglior piazzamento U17: campione x 1 (2024)

L'Italia aveva perso in tre finali di EURO U17 prima di battere il Portogallo e conquistare il titolo a Cipro la scorsa stagione. Thomas Campaniello e il portiere Alessandro Longoni, provenienti dalla squadra della scorsa stagione, hanno partecipato alle qualificazioni di questa edizione.

Finale EURO U17 2024: Italia - Portogallo 3-0

Turno 1: primo Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V10-0 contro Liechtenstein, V5-1 contro Finlandia, V4-2 contro Bosnia-Erzegovina

Turno 2: primo Gruppo A4 (giocato in Portogallo)

V2-0 contro Ungheria, V3-1 contro Paesi Bassi, V3-1 contro Serbia

Miglior marcatore: Anísio Cabral 5

2023/24: secondo

Miglior piazzamento U17: campione x 2 (2003, 2016)