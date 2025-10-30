Turno 1 di qualificazione a EURO Under 17 2025/26: le ultime

Il turno 1 dei Campionati Europei UEFA Under 17 2025/26 si concluderà il 18 novembre, e darà il via al percorso verso la fase finale a otto squadre in Estonia.

L'Estonia partecipa a entrambi i turni di qualificazione, anche se il suo posto alla fase finale è assicurato in quanto nazione ospitante. Al termine del turno 1, le 14 vincitrici dei gironi e le 14 seconde classificate si qualificano per il turno 2 della Lega A. Le restanti 26 squadre partecipano al turno 2 della Lega B. Il sorteggio del turno 2 si svolgerà il 10 dicembre.

Le squadre del turno 2 della Lega A si contenderanno nella primavera del 2026 sette posti nella fase finale in programma tra il 25 maggio al 7 giugno, dove è qualificata di diritto l'Estonia in quanto nazione ospitante. Il torneo fungerà inoltre da qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2026 in Qatar. Le squadre di entrambe le leghe del turno 2 giocheranno per la promozione e la retrocessione tra le leghe in vista del turno 1 di EURO U19 2027/28.

Il Portogallo partecipa alle qualificazioni come campione in carica dopo aver vinto il titolo nel 2024/25, battendo la Francia in finale. Belgio e Italia hanno raggiunto le semifinali mentre le altri partecipanti alla fase finale erano, oltre ai padroni di casa dell'Albania, Repubblica Ceca, l'Inghilterra e la Germania.

Calendario

Gruppo 1 (completato)

Al turno 2 Lega A: Montenegro, Italia

Al turno 2 Lega B: Ucraina, Estonia* (nazione ospitante fase finale)

Gruppo 2 (completato)

Al turno 2 Lega A: Cechia Macedonia del Nord*﻿

Al turno 2 Lega B: Ungheria, Gibilterra

Gruppo 3 (28 ottobre–3 novembre): Inghilterra, Svezia, Lituania, Scozia*

Gruppo 4 (completato)

Al Turno 2 Lega A: Spagna*, Danimarca

Al Turno 2 Lega B: Lettonia, Andorra

Gruppo 5 (completato)

Al Turno 2 Lega A: Belgio*, Norvegia

Al Turno 2 Lega B: Bielorussia, Moldavia

Gruppo 6 (completato):

Al Turno 2 Lega A: Repubblica d'Irlanda, Austria*

Al Turno 2 Lega B: Isole Faroe, Kosovo

Gruppo 7 (11–17 novembre): Serbia*, Turchia, Bosnia-Erzegovina, Malta

Gruppo 8 (11–17 novembre): Croazia*, Paesi Bassi, Albania, Kazakistan

Gruppo 9 (completato):

Al Turno 2 Lega A: Francia*, Romania

Al Turno 2 Lega B: Israele Azerbaigian

Gruppo 10 (28 ottobre–3 novembre): Svizzera, Slovacchia*, Bulgaria, San Marino

Gruppo 11 (28 ottobre–3 novembre): Irlanda del Nord, Finlandia, Cipro*, Armenia

Gruppo 12 (12–18 novembre): Portogallo (campione in carica)*, Slovenia, Galles, Liechtenstein

Gruppo 13 (completato):

Al Turno 2 Lega A: Germania, Polonia

Al Turno 2 Lega B: Lussemburgo*

Gruppo 14 (completato)

Al Turno 2 Lega A: Islanda, Grecia

Al Turno 2 Lega B: Georgia*

*Nazione ospitante mini-torneo