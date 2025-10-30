Turno 1 di qualificazione a EURO Under 17 2025/26: le ultime
giovedì 30 ottobre 2025
Intro articolo
Il turno 1, che si concluderà il 18 novembre, deciderà le leghe del turno 2 primaverile.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il turno 1 dei Campionati Europei UEFA Under 17 2025/26 si concluderà il 18 novembre, e darà il via al percorso verso la fase finale a otto squadre in Estonia.
L'Estonia partecipa a entrambi i turni di qualificazione, anche se il suo posto alla fase finale è assicurato in quanto nazione ospitante. Al termine del turno 1, le 14 vincitrici dei gironi e le 14 seconde classificate si qualificano per il turno 2 della Lega A. Le restanti 26 squadre partecipano al turno 2 della Lega B. Il sorteggio del turno 2 si svolgerà il 10 dicembre.
Le squadre del turno 2 della Lega A si contenderanno nella primavera del 2026 sette posti nella fase finale in programma tra il 25 maggio al 7 giugno, dove è qualificata di diritto l'Estonia in quanto nazione ospitante. Il torneo fungerà inoltre da qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2026 in Qatar. Le squadre di entrambe le leghe del turno 2 giocheranno per la promozione e la retrocessione tra le leghe in vista del turno 1 di EURO U19 2027/28.
Il Portogallo partecipa alle qualificazioni come campione in carica dopo aver vinto il titolo nel 2024/25, battendo la Francia in finale. Belgio e Italia hanno raggiunto le semifinali mentre le altri partecipanti alla fase finale erano, oltre ai padroni di casa dell'Albania, Repubblica Ceca, l'Inghilterra e la Germania.
I gironi del turno 1 di EURO U17 2025/26
Gruppo 1 (completato)
Al turno 2 Lega A: Montenegro, Italia
Al turno 2 Lega B: Ucraina, Estonia* (nazione ospitante fase finale)
Gruppo 2 (completato)
Al turno 2 Lega A: Cechia Macedonia del Nord*
Al turno 2 Lega B: Ungheria, Gibilterra
Gruppo 3 (28 ottobre–3 novembre): Inghilterra, Svezia, Lituania, Scozia*
Gruppo 4 (completato)
Al Turno 2 Lega A: Spagna*, Danimarca
Al Turno 2 Lega B: Lettonia, Andorra
Gruppo 5 (completato)
Al Turno 2 Lega A: Belgio*, Norvegia
Al Turno 2 Lega B: Bielorussia, Moldavia
Gruppo 6 (completato):
Al Turno 2 Lega A: Repubblica d'Irlanda, Austria*
Al Turno 2 Lega B: Isole Faroe, Kosovo
Gruppo 7 (11–17 novembre): Serbia*, Turchia, Bosnia-Erzegovina, Malta
Gruppo 8 (11–17 novembre): Croazia*, Paesi Bassi, Albania, Kazakistan
Gruppo 9 (completato):
Al Turno 2 Lega A: Francia*, Romania
Al Turno 2 Lega B: Israele Azerbaigian
Gruppo 10 (28 ottobre–3 novembre): Svizzera, Slovacchia*, Bulgaria, San Marino
Gruppo 11 (28 ottobre–3 novembre): Irlanda del Nord, Finlandia, Cipro*, Armenia
Gruppo 12 (12–18 novembre): Portogallo (campione in carica)*, Slovenia, Galles, Liechtenstein
Gruppo 13 (completato):
Al Turno 2 Lega A: Germania, Polonia
Al Turno 2 Lega B: Lussemburgo*
Gruppo 14 (completato)
Al Turno 2 Lega A: Islanda, Grecia
Al Turno 2 Lega B: Georgia*
*Nazione ospitante mini-torneo