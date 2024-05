EURO Under 17: risultati e calendario

Il Campionato Europeo Under 17 UEFA 2024 si sta disputando in questi giorni a Cipro.

La Giornata 2 è iniziata giovedì, con Cechia e Serbia che si sono sono qualificate grazie alle due vittorie in altrettante gare nel Gruppo A. Nel Gruppo B, grazie al successo per 3-0 contro il Galles, l'Austria si porta in vetta con quattro punti a pari punti della Danimarca ma con una differenza reti migliore. La Croazia insegue a due punti di distanza, mentre il Galles è fermo a quota zero.

Le prossime gare dei gruppi C e D si disputano venerdì 24 maggio. Martedì, l'Italia aveva esordito battendo 2-0 la Polonia mentre l'altra sfida del Gruppo C tra Svezia e Slovacchia si era conclusa in parità.

Le prime due classificate di ogni girone accedono ai quarti di finale del 29 e 30 maggio. Le semifinali si giocano il 2 giugno, mentre la finale è in programma tre giorni dopo a Limassol.

Orari CET (Cipro è un'ora avanti)

Fase a gironi

Lunedì 20 maggio

Gruppo A:

Serbia - Ucraina 1-0 (17:00, Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Cechia 0-5 (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Gruppo B:

Danimarca - Galles 2-0 (17:00, Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Croazia - Austria 0-0 (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Martedì 21 maggio

Gruppo C:

Slovacchia - Svezia 0-0 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Italia - Polonia 2-0 (AEK Arena, Larnaca)

Gruppo D:

Spagna - Portogallo 1-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Francia - Inghilterra 0-4 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Highlights quarti di finale 2023: Inghilterra - Francia 0-1

Giovedì 23 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cechia 1-3 (Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Cipro - Serbia 1-3 (Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Gruppo B:

Danimarca - Croazia 2-2 (Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Austria - Galles 3-0 (Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)



Venerdì 24 maggio

Gruppo C:

Italia - Slovacchia (17:00, Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Svezia - Polonia (17:00, AEK Arena, Larnaca)

Gruppo D:

Portogallo - Inghilterra (19:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Francia - Spagna (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights semifinale 2023: Spagna - Francia 1-3

Domenica 26 maggio

Gruppo A:

Ucraina - Cipro (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Cechia - Serbia (19:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Gruppo B:

Austria - Danimarca (17:00, Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Galles - Croazia (17:00, Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)



Lunedì 27 maggio

Gruppo C:

Svezia - Italia (17:00, Paralimni Municipal Stadium Tasos Markou Paralimni)

Polonia - Slovacchia (17:00, Dasaki Achnas Stadium, Dasaki)

Gruppo D:

Portogallo - Francia (19:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

Inghilterra - Spagna (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Highlights 2023: Francia - Portogallo 1-1

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Mercoledì 29 maggio

QF1 o QF 2 (16:30, Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaca)

QF1 o QF 2 (19:00, AEK Arena, Larnaca)

Giovedì 30 maggio

QF3 o QF 4 (17:00, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

QF3 o QF 4 (19:30, AEK Arena, Larnaca)

Semifinali

Domenica 2 giugno

SF1 o SF2 (17:00, AEK Arena, Larnaca)

SF1 o SF2 (19:30, Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaca)

Finale

Mercoledì 5 giugno

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (19:30, Limassol Stadium, Limassol)