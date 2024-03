Le squadre di EURO Under 17

La fase finale del Campionato Europeo Under 17 UEFA si disputerà dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro. Sarà l'ultima edizione a 16 squadre prima che entri in vigore il nuovo format del torneo dal 2025.

UEFA.com presenta le squadre in gara. Il sorteggio della fase finale si terrà mercoledì 3 aprile alle 18:00 CET (19:00 ora locale) ad Ayia Napa.

Contendenti Austria, Croazia, Cipro (nazione ospitante), Cechia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ucraina, Galles

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Date delle partite

Prima giornata fase a gironi: 20/21 maggio

Seconda giornata fase a gironi: 23/24 maggio

Terza giornata fase a gironi: 26/27 maggio

Quarti di finale: 29/30 maggio

Semifinali: 2 giugno

Finale: 5 giugno

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 1 (giocato in Georgia)

V2-1 - Georgia, V1-0 - Lituania, P2-2 - Danimarca

Turno elite: primo posto Gruppo 7 (giocato in Austria)

V2-0 - Slovenia, P2-2 - Norvegia, V3-1 - Spagna

Migliori marcatori: Oghenetejiri Adejenughure, Philipp Moizi 3

2022/23: turno di qualificazione

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2003)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 9 (giocato in Croazia)

V4-0 - Kosovo, V6-0 - Isole Faroe, S1-5 - Inghilterra

Turno elite: secondo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

P3-3 - Germania, S0-3 - Portogallo, V5-0 - Repubblica d'Irlanda

Miglior marcatore: Mislav Ćutuk 6

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2005)

Qualificata di diritto

Risultati nel 2023/24: S0-3t - Macedonia del Nord (22 agosto), P1-1t - Macedonia del Nord (24 agosto), S0-3c - Paesi Bassi (24 ottobre), S0-7c - Portogallo (27 ottobre), V1-0c - Polonia (30 ottobre), P1-1c - Georgia (16 gennaio), S1-2c - Georgia (18 gennaio), S0-1c - Slovacchia (13 febbraio), P2-2c - Slovacchia (15 febbraio)

Migliori marcatori nel 2023/24: Marios Chatzilefteri, Chryssis Evangelou, Filippos Kokkinoftas, Elisseos Stylianou, Marios Theocharous, Stefanos Vassiliou 1

2022/23: Turno elite

Miglior piazzamento Under 17: prima fase finale

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V4-0 - Montenegro, V6-1 - Albania, S0-2 - Portogallo

Turno elite: secondo posto Gruppo 8 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V1-0 - Bielorussia, V2-0 - Bosnia ed Erzegovina, S1-2 - Polonia

Migliori marcatori: Josef Kolářík, Jiří Miček, Lukáš Moudrý, Adam Sosna 2

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 17: vicecampione (2006)

Turno di qualificazione: terzo posto Gruppo 1 (giocato in Georgia)

V4-1 - Lituania, S1-2 - Georgia, P1-1 - Lituania

Turno elite: primo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

P0-0 - Turchia, V1-0 - Serbia, V7-0 - Georgia

Migliori marcatori: Nicolaj Hansen, Oliver Højer, Chidozie Obi 3

2022/23: quarti di finale

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2011)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 9 (giocato in Croazia)

V8-0 - Isole Faroe, V5-0 - Kosovo, V5-1 - Croazia

Turno elite: secondo posto Gruppo 1 (giocato in Inghilterra)

V5-1 - Irlanda del Nord, V5-0 - Ungheria, S1-2 - Francia

Migliori marcatori: Divine Mukasa, Ethan Nwaneri 5

2022/23: quarti di finale



Miglior piazzamento Under 17: campione (2010, 2014)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 6 (giocato in Romania)

V4-0 - Estonia, P1-1 - Romania, P0-0 - Norvegia

Turno elite: primo posto Gruppo 1 (giocato in Inghilterra)

V2-1 - Ungheria, V5-2 - Irlanda del Nord, V2-1 - Inghilterra

Migliori marcatori: Rayane Messi 4

2022/23: vicecampione

Miglior piazzamento Under 17: campione (2004, 2015, 2022)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 11 (giocato in Italia)

V4-0 - San Marino, P0-0 - Irlanda del Nord, S1-3 - Grecia

Turno elite: primo posto Gruppo 3 (giocato in Finlandia)

V2-0 - Paesi Bassi, V5-3 - Belgio, P2-2 - Finlandia

Miglior marcatore: Francesco Camarda 4

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: vicecampione (2013, 2018, 2019)

L'Italia si è qualificata otto volte su otto alla fase finale a 16 squadre con il format attuale.

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 2 (giocato in Moldavia)

V3-0 - Lettonia, V3-0 - Moldavia, V2-1 - Svezia

Turno elite: primo posto Gruppo 8 (giocato in Bosnia ed Erzegovina)

V4-1 - Bosnia ed Erzegovina, S0-1 - Bielorussia, V2-1 - Cechia

Miglior marcatore: Jakub Adkonis 6

2022/23: semifinali

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2012, 2023)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V3-0 - Albania, V6-1 - Montenegro, V2-0 - Cechia

Turno elite: primo posto Gruppo 5 (giocato in Portogallo)

V4-1 - Repubblica d'Irlanda, V3-0 - Croazia, V3-2 - Germania

Miglior marcatore: Gabriel Silva 6

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: campione (2003, 2016)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 4 (giocato in Serbia)

V5-1 - Azerbaigian, V3-0 - Lussemburgo, P2-2 - Slovenia

Turno elite: secondo posto Gruppo 6 (giocato in Georgia)

V2-0 - Georgia, S0-1 - Danimarca, V3-0 - Turchia

Miglior marcatore: Bogdan Kostić 3

2022/23: quarti di finale

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2022)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 8 (giocato a Malta)

V4-0 - Macedonia del Nord, V1-0 - Malta, S1-5 - Spagna

Turno elite: secondo posto Gruppo 4 (giocato in Grecia)

V2-1 - Svizzera, V1-0 - Grecia, S0-3 - Ucraina

Migliori marcatori: Denis Valko, Šimon Vlna 2

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 17: semifinali (2013)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 8 (giocato a Malta)

V7-0 - Malta, V5-0 - Macedonia del Nord, V5-1 - Slovacchia

Turno elite: secondo posto Gruppo 7 (giocato in Austria)

V3-0 - Norvegia, V5-0 - Slovenia, S1-3 - Austria

Miglior marcatore: Adrian Arnucio 6

2022/23: semifinali

Miglior piazzamento Under 17: campione (2007, 2008, 2017)

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 2 (giocato in Moldavia)

V3-2 - Moldavia, V2-0 - Lettonia, S1-2 - Polonia

Turno elite: primo posto Gruppo 2 (giocato in Romania)

V2-1 - Bulgaria, V2-1 - Galles, P1-1 - Romania

Miglior marcatore: Jonah Kusi-Adare 3

2022/23: turno di qualificazione

Miglior piazzamento Under 17: semifinale (2013)

Turno di qualificazione: terzo posto Gruppo 3 (giocato in Liechtenstein)

P2-2 - Finlandia, V7-0 - Liechtenstein, S0-1 - Germania

Turno elite: primo posto Gruppo 4 (giocato in Grecia)

V2-0 - Grecia, V3-0 - Svizzera, V3-0 - Slovacchia

Miglior marcatore: Artem Stepanov 6

2022/23: turno elite

Miglior piazzamento Under 17: fase a gironi (2002, 2004, 2007, 2013, 2016, 2017)

Turno di qualificazione: primo posto Gruppo 12 (giocato in Galles)

V1-0 - Belgio, V4-0 - Gibilterra

Turno elite: secondo posto Gruppo 2 (giocato in Romania)

V2-1 - Romania, S1-2 - Svezia, V2-1 - Bulgaria

Miglior marcatore: Elliot Myles 3

2022/23: fase a gironi

Miglior piazzamento Under 17: fase a gironi (2023)