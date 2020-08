U17: tabellone quarti confermato

Il tabellone dei quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 17 2017 è stato confermato al termine della fase a gironi.

Venerdì

Quarto di finale 1: Spagna - Francia (17.45CET, NK Varaždin stadium, Eurosport 1)

Quarto di finale 2: Ungheria - Turchia (12.00CET, SRC Velika Gorika stadium, Eurosport 2)

Sabato

Quarto di finale 3: Germania - Olanda (17.45CET, NK Inter Zaprešić, Eurosport 1)

Quarto di finale 4: Inghilterra - Repubblica d'Irlanda (12.00CET, SRC Velika Gorika stadium)

Martedì 16 maggio

Semifinali

Spagna/Francia - Germania/Olanda

Ungheria/Turchia - Inghilterra/Repubblica d'Irlanda

Le sedi verranno stabilite quando le semifinaliste saranno note...

17.45CET, NK Inter Zaprešić, Eurosport 1

20.30CET, NK Varaždin stadium, Eurosport 1

Spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Under 17

• Le due migliori squadre sconfitte ai quarti (per i criteri consultare il punto 16.06 del Regolamento) disputeranno lo spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Under 17 2017 alle 12.00CET di martedì a Sevaste. La vincitrice prenderà parte alle fasi finali in India insieme alle quattro semifinaliste.

Finale

Venerdì 19 maggio

20.00CET, NK Varaždin stadium