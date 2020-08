Il talento di UEFA.com: Ferrán Torres, il nuovo Marco Asensio

Nome: Ferrán Torres

Squadra: Valencia

Ruolo: esterno

Nazionalità: spagnola

Età: 17 (nato il: 29 febbraio 2000)

Piede preferito: sinistro

Altezza: 184cm

Dicono di lui...

"Ferrán Torres è un giocatore speciale. Ha un potenziale incredibile come esterno e può arrivare dove vuole. Ha tutto ciò che serve per diventare un top player. Ha corsa, abilità... ha praticamente tutto! Inoltre è un giocatore combattivo, ma principalmente ha velocità e capacità di cambiare direzione in corsa nell'uno contro uno, caratteristica fondamentale per i calciatori moderni".

Santi Denia, Ct Spagna Under 17

"È potente, veloce, sicuro con la palla al piede anche in corsa e forte nel gioco aereo. È imprevedibile. Quando corre col pallone al piede non ha un lato preferito per marcare il suo uomo perché è ambidestro. Inoltre sa crossare, segnare e tirare da lontano".

José Giménez, direttore del reclutamento del settore giovanile del Valencia

La sua storia...

Ferrán è stato paragonato a Marco Asensio ©AFP/Getty Images

Nato in un anno bisestile, esattamente il 29 febbraio, Ferrán è sin da subito stato fuori dall'ordinario. Paragonato a Marco Asensio, il 2017 è stato un grande anno per l'esterno natio di Valencia che ha aiutato la Spagna a vincere i Campionati Europei UEFA Under 17, e a ottobre ha giocato la finale di Coppa del Mondo FIFA Under 17. Il suo 2017 è stato reso ancora più indimenticabile quando è divenuto il primo millennials a giocare in Liga, subentrando dalla panchina nella sconfitta di dicembre per 2-1 con l'Eibar.

Il soprannome...

'Il nuovo Marco Asensio'

Lui dice...

"Stavo giocando a futsal a scuola con gli amici, quando mi dissero dopo la partita che il Valencia voleva che andassi a fare un provino da loro. È stato un bel momento".

"David Villa è il mio idolo. Adesso invece al Valencia, [Gonçalo] Guedes è un mio punto di riferimento perché è un giocatore brillante e il mio modo di giocare è molto simile al suo".