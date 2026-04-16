Anteprima semifinali di UEFA Youth League: Benfica - Club Brugge, Real Madrid - Paris Saint-Germain

Le semifinali di UEFA Youth League si disputeranno venerdì allo Stade de la Tuilière di Losanna, che ospita la fase finale a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Colovray di Nyon.

Il Benfica, vincitore nel 2022, affronterà il Club Brugge, alla sua prima semifinale, mentre il Real Madrid (campione nel 2020) se la vedrà con gli ex finalisti del Paris Saint-Germain. Presentiamo in anteprima i due incontri in vista della finale di lunedì.

Biglietti

Fase finale a Losanna Semifinali (venerdì 17 aprile): Stade de la Tuilière, Losanna Benfica - Club Brugge (14:00)

Real Madrid - Paris Saint-Germain (18:45) Finale (lunedì 20 aprile): Stade de la Tuilière, Losanna Benfica / Club Brugge - Real Madrid / Paris Saint-Germain (18:45) Orari CET

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Il Benfica è alla sua quinta semifinale (record ex equo) e l'ha superata nel 2014, 2017, 2020 e 2022, anno in cui ha conquistato il suo primo titolo. Ha già battuto il record di gol in una singola edizione del torneo totalizzandone 38, superando di due lunghezze il record del Chelsea che resisteva da 11 anni.

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Il Club Brugge è arrivato fin qui grazie alla solidità; nessuna squadra ha infatti subito meno dei suoi tre gol nella fase campionato, conclusasi con il piazzamento dietro al posto Benfica (secondo) solo per differenza reti. Ai sedicesimi ha rimontato due gol e ha battuto il Monaco 3-2, ma da allora ha mantenuto la porta inviolata contro Žilina e Atlético Madrid vincendo clamorosamente quest'ultima gara per 4-0. Era dai tempi dell'Anderlecht nel 2014/15 e 2015/16 che una squadra belga non approdava in semifinale.

Gonçalo Moreira (che come Francisco Silva ha segnato nove gol) torna da una squalifica, anche se il Benfica dovrà fare a meno del centrocampista Rafael Quintas. Il Club Brugge dovrà invece rinunciare a Lucas Delorge e Naim Amengai, ma Gianluca Okon (centrocampista dell'Italia Under 17) è a disposizione dopo la squalifica al turno precedente.

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Conosciamo le semifinaliste

A 10 anni di distanza dalla vittoria per 3-1 del Paris Saint-Germain sul Real Madrid in questa fase della competizione – unica volta in cui il club francese ha raggiunto la finale – le due squadre si affrontano di nuovo. Il Real Madrid, che come il Benfica è alla sua quinta semifinale, cerca il secondo titolo e ha superato agevolmente la fase campionato chiudendo al quarto posto con 15 punti. Tra le sue vittime nella fase a eliminazione diretta figura il Chelsea, capolista della prima fase.

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Il Paris Saint-Germain, pur arrivando solo tredicesimo nella fase campionato, ha centrato convincenti vittorie casalinghe contro Atalanta, Bayern Monaco e Tottenham Hotspur. Quindi ha inanellato altre vittorie di rilievo contro Dinamo Minsk e HJK Helsinki, dimostrando la propria solidità difensiva nell'1-0 in casa del Villarreal.

Gli attaccanti Pierre Mounguengue (5 gol, 5 assist) e Adam Ayari (5 gol) si allenano regolarmente con la prima squadra del PSG. Dal canto suo, il Real Madrid può vantare giocatori come l'esterno Daniel Yañez, che ha già collezionato diverse presenze in Liga, anche se Roberto Martín è infortunato e il centrocampista Thiago Pitarch non può più essere convocato perché ha giocato tre partite di UEFA Champions League.

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