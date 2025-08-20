Quali squadre partecipano alla UEFA Youth League 2025/26?
mercoledì 20 agosto 2025
Scopri quali squadre parteciperanno a questa edizione.
Sono state definite le squadre che parteciperanno alla 12ª edizione della UEFA Youth League, la seconda con l'attuale format.
Le squadre sono suddivise in due percorsi, quello della UEFA Champions League e quello dei campioni nazionali. Entrambi i percorsi si giocheranno parallelamente nel corso dell'anno prima di unirsi nel 2026 per la fase a eliminazione diretta.
Il percorso della UEFA Champions League comprende le formazioni giovanili delle 36 squadre che partecipano alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. La fase campionato rispecchierà il programma della Champions League maggiore (con le partite decise dallo stesso sorteggio del 28 agosto), ma sarà limitata alle prime sei giornate, ovvero tre partite in casa e tre in trasferta.
Il percorso Campioni comprende le squadre vincitrici dei campionati delle 50 federazioni affiliate alla UEFA che si sono iscritte. Sono previsti tre turni con partite d'andata e ritorno, e 30 club entreranno direttamente dal secondo turno.
Se una squadra si qualifica sia per il percorso Champions League che per il percorso Campioni, partecipa di diritto al percorso Champions League e il posto vacante nel percorso campioni viene occupato dalla seconda classificata del campionato della stessa federazione. L'elenco definitivo per entrambi i percorsi sarà confermato dopo il completamento degli spareggi della UEFA Champions League.
Chi partecipa a questa edizione di UEFA Youth League?
Percorso UEFA Champions League
- Si gioca con lo stesso formato della UEFA Champions League che prevede un unico girone di 36 squadre. Il calendario delle partite seguirà lo stesso programma delle prime sei giornate della UEFA Champions League.
- Le prime 22 squadre in classifica dopo sei giornate, si qualificheranno ai sedicesimi di finale.
Inghilterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Spagna: Barcelona (detentori), Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
Germania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
Paesi Bassi: PSV Eindhoven, Ajax
Portogallo: Sporting CP
Belgio: Union SG
Turchia: Galatasaray
Cechia: Slavia Praha
Grecia: Olympiacos
Vincitrici spareggi Champions League: 7 club da confermare
Percorso Campioni nazionali
- Si giocano tre turni con gare d'andata e ritorno, col sorteggio previsto lunedì 1° settembre.
- I club delle 20 federazioni più in basso nel ranking partono dal primo turno.
- I club delle 30 federazioni più in alto nel ranking partono dal secondo turno.
- Le dieci vincitrici del terzo turno vanno ai sedicesimi di finale.
Partono dal secondo turno
Inghilterra: Aston Villa
Italia: Fiorentina*
Spagna: Real Betis
Germania: Köln
Francia: Nantes*
Paesi Bassi: AZ Alkmaar*
Portogallo: Benfica**
Belgio: Genk
Turchia: Trabzonspor
Cechia: Baník Ostrava
Scozia: Hibernian
Svizzera: Basel**
Austria: Austria Wien
Norvegia: Brann
Grecia: PAOK*
Danimarca: Midtjylland
Israele: Maccabi Haifa
Ucraina: Dynamo Kyiv
Serbia: Crvena Zvezda**
Croazia: Lokomotiva Zagreb
Polonia: Legia Warszawa
Cipro: Pafos**
Ungheria: Puskás Akadémia
Svezia: Brommapojkarna
Romania: FCSB
Bulgaria: Ludogorets
Azerbaigian: Sabah
Slovacchia: Žilina
Slovenia: Bravo
Kosovo: 2 Korriku
Partono dal primo turno
Kazakistan: Kairat Almaty**
Finlandia: HJK Helsinki
Repubblica d'Irlanda: Shelbourne
Lettonia: Jelgava
Isole Faroe: Víkingur
Bosnia-Erzegovina: Zrinjski Mostar
Islanda: KA Akureyri
Irlanda del Nord: Larne
Lussemburgo: Racing Union
Lituania: NFA Be1
Malta: Naxxar Lions
Georgia: Dinamo Tbilisi
Albania: Skenderbeu
Estonia: Narva Trans
Bielorussia: Dinamo-Minsk
Macedonia del Nord: Rabotnički
Andorra: Inter Escaldes
Galles: Haverfordwest County
Montenegro: Budućnost Podgorica
Gibilterra: Lincoln Red Imps
*Dato che Inter, Paris Saint-Germain, PSV EIndhoven e Olympiacos si sono qualificati alla UEFA Champions League, i loro posti vacanti nel percorso Campioni sono stati occupati dai secondi classificati nei rispettivi campionati giovanili, ovvero Fiorentina, Nantes, AZ e PAOK.
**Se le squadre senior di questi club vincono gli spareggi della UEFA Champions League, le loro squadre della Youth League entreranno nel percorso della UEFA Champions League e saranno sostituite nel percorso Campioni dalle seconde dei rispettivi campionati nazionali giovanili:
Benfica - Porto
Basel - Servette
Crvena Zvezda - FK IMT
Pafos - AEK Larnaca
Kairat Almaty - Ordabasy
Guida alle squadre
• Oltre ai campioni in carica del Barcelona (primo club ad aver vinto tre volte la competizione), gli altri ex campioni in corsa sono: Chelsea (due volte vincitore), AZ Alkmaar, Benfica, Olympiacos e Real Madrid.
• Battuto in finale nella passata stagione, il Trabzonspor partecipa alla competizione insieme agli ex vice campioni del Paris Saint-Germain.
• Atlético, Barcelona, Bayern, Benfica, Manchester City, Paris e Real Madrid allungano la striscia di qualificazione al torneo avendo partecipato a tutte e 12 le edizioni dal 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata cancellata).
• Fanno il loro debutto Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna, Fiorentina, Haverfordwest County, Inter Escaldes, KA Akureyri, Larne, Narva Trans, Naxxar Lions, NFA Be1, Rabotnički, Shelbourne, Skenderbeu, Union SG e Víkingur. Per Naxxar Lions e NFA Be1 si tratta della prima partecipazione a una competizione UEFA.
Fase a eliminazione diretta e Final Four
Si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata a partire dai sedicesimi di finale. Le squadre classificate dal 1° al 6° posto del percorso Champions League, affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° dello stesso percorso. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno le dieci squadre qualificate tramite il percorso Campioni nazionali.
Per definire il tabellone dagli ottavi in poi, verrà effettuato un sorteggio.
La competizione si concluderà a Nyon con le Final Four (semifinali e finale) in programma il 17 e 20 aprile.
Date sorteggi e partite
Percorso UEFA Champions League
Sorteggio: 28 agosto, Montecarlo
Giornata 1: 16/17/18 settembre
Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre
Giornata 3: 21/22 ottobre
Giornata 4: 4/5 novembre
Giornata 5: 25/26 novembre
Giornata 6: 9/10 dicembre
Percorso Campioni nazionali
Sorteggio: 1 settembre, Nyon
Andata primo turno: 17 settembre
Ritorno primo turno: 1 ottobre
Andata secondo turno: 22 ottobre
Ritorno secondo turno: 5 novembre
Andata terzo turno: 26 novembre
Ritorno terzo turno: 10 dicembre
Fase a eliminazione diretta
Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 6 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 24/25 febbraio
Quarti di finale: 17/18 marzo
Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)