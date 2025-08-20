Quali squadre partecipano alla UEFA Youth League 2025/26?

Sono state definite le squadre che parteciperanno alla 12ª edizione della UEFA Youth League, la seconda con l'attuale format.

Le squadre sono suddivise in due percorsi, quello della UEFA Champions League e quello dei campioni nazionali. Entrambi i percorsi si giocheranno parallelamente nel corso dell'anno prima di unirsi nel 2026 per la fase a eliminazione diretta.

Il percorso della UEFA Champions League comprende le formazioni giovanili delle 36 squadre che partecipano alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. La fase campionato rispecchierà il programma della Champions League maggiore (con le partite decise dallo stesso sorteggio del 28 agosto), ma sarà limitata alle prime sei giornate, ovvero tre partite in casa e tre in trasferta.

Il percorso Campioni comprende le squadre vincitrici dei campionati delle 50 federazioni affiliate alla UEFA che si sono iscritte. Sono previsti tre turni con partite d'andata e ritorno, e 30 club entreranno direttamente dal secondo turno.

Se una squadra si qualifica sia per il percorso Champions League che per il percorso Campioni, partecipa di diritto al percorso Champions League e il posto vacante nel percorso campioni viene occupato dalla seconda classificata del campionato della stessa federazione. L'elenco definitivo per entrambi i percorsi sarà confermato dopo il completamento degli spareggi della UEFA Champions League.

Finale 2025: Trabzonspor - Barcelona 1-4 ﻿

Chi partecipa a questa edizione di UEFA Youth League?

Percorso UEFA Champions League

Si gioca con lo stesso formato della UEFA Champions League che prevede un unico girone di 36 squadre. Il calendario delle partite seguirà lo stesso programma delle prime sei giornate della UEFA Champions League.

Le prime 22 squadre in classifica dopo sei giornate, si qualificheranno ai sedicesimi di finale.

Inghilterra: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur﻿

Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Spagna: Barcelona (detentori), Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

Germania: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Francia: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

Paesi Bassi: PSV Eindhoven, Ajax

Portogallo: Sporting CP

Belgio: Union SG

Turchia: Galatasaray

Cechia: Slavia Praha

Grecia: Olympiacos

Vincitrici spareggi Champions League: 7 club da confermare

Percorso Campioni nazionali

Si giocano tre turni con gare d'andata e ritorno, col sorteggio previsto lunedì 1° settembre.

I club delle 20 federazioni più in basso nel ranking partono dal primo turno.

I club delle 30 federazioni più in alto nel ranking partono dal secondo turno.

Le dieci vincitrici del terzo turno vanno ai sedicesimi di finale.

Partono dal secondo turno

Inghilterra: Aston Villa

Italia: Fiorentina*

Spagna: Real Betis

Germania: Köln

Francia: Nantes*

Paesi Bassi: AZ Alkmaar*

Portogallo: Benfica**

Belgio: Genk

Turchia: Trabzonspor

Cechia: Baník Ostrava

Scozia: Hibernian

Svizzera: Basel**

Austria: Austria Wien

Norvegia: Brann

Grecia: PAOK*

Danimarca: Midtjylland

Israele: Maccabi Haifa

Ucraina: Dynamo Kyiv

Serbia: Crvena Zvezda**

Croazia: Lokomotiva Zagreb

Polonia: Legia Warszawa

Cipro: Pafos**

Ungheria: Puskás Akadémia

Svezia: Brommapojkarna

Romania: FCSB

Bulgaria: Ludogorets ﻿

Azerbaigian: Sabah

Slovacchia: Žilina

Slovenia: Bravo

Kosovo: 2 Korriku



Partono dal primo turno

Kazakistan: Kairat Almaty**

Finlandia: HJK Helsinki

Repubblica d'Irlanda: Shelbourne﻿

Lettonia: Jelgava

Isole Faroe: Víkingur

Bosnia-Erzegovina: Zrinjski Mostar

Islanda: KA Akureyri

Irlanda del Nord: Larne

Lussemburgo: Racing Union

Lituania: NFA Be1

Malta: Naxxar Lions

Georgia: Dinamo Tbilisi

Albania: Skenderbeu

Estonia: Narva Trans

Bielorussia: Dinamo-Minsk

Macedonia del Nord: Rabotnički

Andorra: Inter Escaldes

Galles: Haverfordwest County

Montenegro: Budućnost Podgorica﻿

Gibilterra: Lincoln Red Imps

*Dato che Inter, Paris Saint-Germain, PSV EIndhoven e Olympiacos si sono qualificati alla UEFA Champions League, i loro posti vacanti nel percorso Campioni sono stati occupati dai secondi classificati nei rispettivi campionati giovanili, ovvero Fiorentina, Nantes, AZ e PAOK.

**Se le squadre senior di questi club vincono gli spareggi della UEFA Champions League, le loro squadre della Youth League entreranno nel percorso della UEFA Champions League e saranno sostituite nel percorso Campioni dalle seconde dei rispettivi campionati nazionali giovanili:

Benfica - Porto

Basel - Servette

Crvena Zvezda - FK IMT

Pafos - AEK Larnaca

Kairat Almaty - Ordabasy

Leroy Sané: 'La Youth League è stata speciale'

Guida alle squadre

• Oltre ai campioni in carica del Barcelona (primo club ad aver vinto tre volte la competizione), gli altri ex campioni in corsa sono: Chelsea (due volte vincitore), AZ Alkmaar, Benfica, Olympiacos e Real Madrid.

• Battuto in finale nella passata stagione, il Trabzonspor partecipa alla competizione insieme agli ex vice campioni del Paris Saint-Germain.

• Atlético, Barcelona, Bayern, Benfica, Manchester City, Paris e Real Madrid allungano la striscia di qualificazione al torneo avendo partecipato a tutte e 12 le edizioni dal 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata cancellata).

• Fanno il loro debutto Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna, Fiorentina, Haverfordwest County, Inter Escaldes, KA Akureyri, Larne, Narva Trans, Naxxar Lions, NFA Be1, Rabotnički, Shelbourne, Skenderbeu, Union SG e Víkingur. Per Naxxar Lions e NFA Be1 si tratta della prima partecipazione a una competizione UEFA.

Fase a eliminazione diretta e Final Four

Si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata a partire dai sedicesimi di finale. Le squadre classificate dal 1° al 6° posto del percorso Champions League, affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° dello stesso percorso. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno le dieci squadre qualificate tramite il percorso Campioni nazionali.

Per definire il tabellone dagli ottavi in poi, verrà effettuato un sorteggio.

La competizione si concluderà a Nyon con le Final Four (semifinali e finale) in programma il 17 e 20 aprile.

Van Persie sulla 'fantastica esperienza' in Youth League

Date sorteggi e partite

Percorso UEFA Champions League

Sorteggio: 28 agosto, Montecarlo

Giornata 1: 16/17/18 settembre

Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre

Giornata 3: 21/22 ottobre﻿

Giornata 4: 4/5 novembre

Giornata 5: 25/26 novembre﻿

Giornata 6: 9/10 dicembre

Percorso Campioni nazionali

Sorteggio: 1 settembre, Nyon

Andata primo turno: 17 settembre

Ritorno primo turno: 1 ottobre

Andata secondo turno: 22 ottobre

Ritorno secondo turno: 5 novembre

Andata terzo turno: 26 novembre

Ritorno terzo turno: 10 dicembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

La spiegazione del format