Fase finale di UEFA Youth League: Nyon

La fase finale della UEFA Youth League 2024/25 si disputerà con il consueto format a quattro squadre dal 19 al 22 aprile al Colovray Sport Centre di Nyon.

Lo sviluppo al centro di tutto: la UEFA Youth League

Stadio: Colovray Sports Centre, Nyon

Capienza: 4000 posti (800 a sedere)

Inaugurazione: 1991

• Il Colovray Sports Centre si trova a Nyon, di fronte alla sede della UEFA e sulle rive del lago di Ginevra. La UEFA ha assunto la gestione dello stadio il 1° aprile 2010.

• Nyon si trova a un'altitudine di 406 metri e ha una popolazione di circa 16.000 abitanti. In inverno offre una base per gli appassionati di sport invernali. In estate è un polo turistico grazie al suo clima caldo, alle attività sul lago, ai castelli, ai musei romani e ai festival musicali che attirano le migliori band europee.

• Aperto nel 1991, l'impianto ospita le partite dello Stade Nyonnais - formazione che milita in Challenge League, ovvero la seconda serie svizzera.

• Lo stadio ha ospitato la finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA del 2004 e la finale del Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA del 2009, mentre dal 2008 al 2013 ha ospitato la fase finale a quattro squadre dell'Europeo femminile Under 17. Lo stesso impianto ospita diversi tornei amichevoli organizzati dalla UEFA.

• Oggi gli Europei femminili U17 sono a otto squadre e vengono giocati in sedi diverse. Nel 2014 lo stadio è stato scelto come sede della prima fase finale di UEFA Youth League - ovvero un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre - status che mantiene tutt'oggi (a parte l'edizione del 2023 che si è giocata a Ginevra). A causa della pandemia di COVID-19, nel 2020 dieci squadre hanno partecipato alla competizione posticipata ad agosto.

Highlights finale di UEFA Youth League 2024: Olympiacos - Milan 3-0

Il cammino verso Nyon

Percorso UEFA Champions League: fase campionato

Sorteggio: 29 agosto, Monaco

Prima giornata: 17/18/19 settembre

Seconda giornata: 1/2 ottobre

Terza giornata: 22/23 ottobre

Quarta giornata: 5/6 novembre

Quinta giornata: 26/27 novembre

Sesta giornata: 10/11 dicembre

Percorso Campioni nazionali

Sorteggio: 3 settembre, Nyon

Andata primo turno: 18 settembre

Ritorno primo turno: 2 ottobre

Andata secondo turno: 23 ottobre

Ritorno secondo turno: 6 novembre

Andata terzo turno: 27 novembre

Ritorno terzo turno: 11 dicembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 4/5 marzo

Quarti di finale: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile, Colovray Sports Centre, Nyon

Finale: 28 aprile, Colovray Sports Centre, Nyon

Finali precedenti

2024: Olympiacos - AC Milan 3-0 (battuti in semifinalie Nantes e Porto)

2023: AZ Alkmaar 5-0 Hajduk Split (battuti in semifinale AC Milan e Sporting CP, fase finale giocata a Ginevra)

2022: Benfica - Salisburgo 6-0 (battuti in semifinale Atlético e Juventus)

2021: edizione non disputata

2020: Real Madrid - Benfica 3-2 (battuti in semifinale Salzburg e Ajax)

2019: Porto - Chelsea 3-1 (battuti in semifinale Barcellona e Hoffenheim)

2018: Barcellona - Chelsea 3-0 (battuti in semifinale Manchester City e Porto)

2017: Salzburg - Benfica 2-1 (battuti in semifinale Barcellona e Real Madrid)

2016: Chelsea - Paris Saint-Germain 2-1 (battuti in semifinale Anderlecht e Real Madrid)

2015: Chelsea - Shakhtar Donetsk 3-2 (battuti in semifinale Anderlecht e Roma)

2014: Barcellona - Benfica 3-0 (battuti in semifinale: Real Madrid e Schalke)