Il terzo turno del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League: le ultime

Il nuovo percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League 2024/25 è arrivato al terzo turno ed è vicino alla conclusione. Il terzo turno, infatti, deciderà i dieci club che si qualificheranno ai sedicesimi da questo percorso e si concluderà con le gare di ritorno del 10, 11 e 17 dicembre.

I campioni in carica dell'Olympiacos hanno pareggiato l'andata in casa del Trenčín per 1-1 grazie al gol di Stavros Pnevmonidis, uno dei tanti giocatori della squadra vittoriosa della scorsa stagione che punta a un altro trionfo.

L'AZ Alkmaar, che come l'Olympiacos ha vinto il trofeo partendo da questo percorso nel 2022/23, ha vinto in rimonta 2-1 contro il Manchester United e giocherà il ritorno all'Old Trafford. L'AZ, è la prima squadra a restare imbattuta in 20 partite consecutive di Youth League nell'arco dei 90 minuti (quindi escluse le partite decise dai rigori), dopo aver condiviso a inizio stagione col Chelsea il traguardo delle 17 partite senza sconfitte.

Nel percorso Campioni, il Midtjylland è vicino alla qualificazione per la settima volta (record) dopo la vittoria per 2-0 in casa del Legia Warszawa. L'SK Rapid (all'esordio) ha vinto 2-1 in casa del Basilea, mentre in un altro incontro tra due esordienti, il Real Betis ha battuto il Sassuolo per 3-1. L'Auxerre, anch'esso alla sua prima partecipazione, ha perso 2-1 contro gli ex semifinalisti dell'Hoffenheim.

La Dynamo Kyiv ha battuto 4-0 un'altra debuttante, il 2 Korriku. Uno degli unici due club ancora in gioco ad aver esordito nel primo turno insieme all'FK Sarajevo (che ha pareggiato l'andata per 2-2 con il Trabzonspor), i kosovari del 2 Korriku sono stati uno dei sei partecipanti provenienti da federazioni mai rappresentate in precedenza.

Il Midtjylland ha vinto 2-0 in trasferta contro il Legia nell'andata del terzo turno di campionato Legia Warszawa - Janusz Partyka

Anche un'altra delle sei, i maltesi del Valletta, hanno superato il turno iniziale, con una rimonta nel ritorno della sfida contro i finlandesi dell'Honka Espoo prima di vincere ai rigori, ma sono stati poi eliminati dall'Auxerre.

Molti altri club sono diventati i primi delle loro nazioni a superare un turno di questa competizione prima di perdere nel turno successivo: i montenegrini del Budućnost Podgorica, i lettoni del Daugavpils (che ha subito un gol al 90° minuto contro il Cliftonville, ha pareggiato nei tempi supplementari e poi ha vinto ai calci di rigore), i lussemburghesi del Progrès Niederkorn, gli estoni del Tallinna Kalev e i lituani dello Žalgiris.

Come funziona il percorso campioni nazionali

Con il nuovo format, la partecipazione a questo percorso è ampliata da 32 a 52 squadre, con un turno supplementare e dieci squadre che si qualificano ai sedicesimi, anziché agli spareggi come in precedenza.

Il percorso campioni si gioca in tre turni con partite d'andata e ritorno, i cui sorteggi sono stati effettuati tutti martedì 3 settembre.

I 24 club delle federazioni più in basso nel ranking partono dal primo turno e sono impegnati fino a mercoledì 2 ottobre.

I club delle 28 federazioni più in alto nel ranking partono dal secondo turno.

Le dieci vincitrici del terzo turno passeranno ai sedicesimi di finale e saranno sorteggiate contro le squadre classificate tra il settimo e il sedicesimo posto nella fase campionato del percorso UEFA Champions League.

Terzo turno

Orari CET

Mercoledì 27 novembre

Legia Warszawa - Midtyjlland 0-2

Dynamo Kyiv - 2 Korriku 0-2

Farul Constanța - Lokomotiva Zagreb 0-2

Sarajevo - Trabzonspor 2-2

Puskás Akadémia - Genk 1-0

Real Betis - Sassuolo 3-1

Trenčín - Olympiacos 1-1

Auxerre - Hoffenheim 1-2

Martedì 26 novembre

AZ Alkmaar - Manchester United 2-1

Basel - SK Rapid 1-2

Martedì 10 dicembre

Manchester United - AZ Alkmaar (20:00)

Mercoledì 11 dicembre

Lokomotiva Zagreb - Farul Constanța (12:00, andata 2-0)

Olympiacos - Trenčín (12:00, andata 1-1)

Trabzonspor - Sarajevo (12:00, andata 2-2)

2 Korriku - Dynamo Kyiv (16:00, andata 0-5)

SK Rapid - Basel (17:00, andata 2-1)

Midtjylland - Legia Warszawa (18:00, andata 2-0)

Sassuolo - Real Betis (18:00, andata 1-3)

Hoffenheim - Auxerre (19:00, andata 2-1)

Martedì 17 dicembre

Genk - Puskás Akadémia (18:00, andata 0-1)

Guida alle squadre

• I campioni in carica dell'Olympiacos e i vincitori del 2022/23 dell'AZ Alkmaar hanno entrambi iniziato le loro stagioni vittoriose nel percorso campioni nazionali, che in precedenza aveva prodotto un solo vincitore, il Salisburgo nel 2016/17.

• L'Hoffenheim ha raggiunto le semifinali del 2018/19 nella sua unica partecipazione precedente (attraverso il percorso Champions League).

• Il Midtjylland ha superato il percorso campioni nazionali per il record di sei volte, raggiungendo due volte i quarti di finale. Ha sconfitto il Legia nel secondo e ultimo turno della prima stagione del percorso campioni, nel 2015/16.

• Continuano le loro campagne d'esordio il 2 Korriku (prima partecipazione in assoluto dal Kosovo), Auxerre, Real Betis, Rapid e Sassuolo.

• Anche Legia, Lokomotiva, Puskás Akadémia, Sarajevo, Trabzonspor e Trenčín puntano a raggiungere per la prima volta la fase a eliminazione diretta.

• 2 Korriku e Sarajevo sono entrambi partiti nel primo turno.

Secondo turno

Mercoledì 6 novembre

Kairat - Real Betis 0-5 (tot. 1-11)

IMT Novi Beograd - Farul Constanța 1-0 (tot. 1-2)

SK Rapid - Braga 3-2 (tot. 3-2)

CSKA-Sofia - Genk 1-3 (tot. 2-6)

Sabah - Basel 1-2 (tot. 1-8)

Pafos - Legia Warszawa 0-3 (tot. 0-6)

Puskás Akadémia - Aberdeen 3-0 (tot. 8-1)

Maribor - Dynamo Kyiv 1-3 (tot. 2-4)

Zbrojovka Brno - Trenčín 1-3 (tot. 3-6)

Budućnost Podgorica - Trabzonspor 2-5 (tot. 3-8)

Hoffenheim - IFK Göteborg 4-1 (tot. 7-1)

AZ Alkmaar - Strømsgodset 4-1 (tot. 8-2)

Valletta - Auxerre 0-2 (tot. 0-7)

Tallinna Kalev - Olympiacos 1-2 (tot. 1-7)

Sassuolo - Daugavpils 4-0 (tot. 9-0)

UCD - 2 Korriku 1-3 (tot. 2-5)

Manchester United - Žalgiris 6-0 (tot. 11-2)

Martedì 5 novembre

Midtjylland - Progrès Niederkorn 5-0 (tot. 9-0) 

Domenica 27 ottobre

Dinamo-Minsk - Lokomotiva Zagreb 0-0 (tot. 1-2)

Partita cancellata

FK Sarajevo - Maccabi Petah-Tikva 3-0 (partita annullata, Maccabi Petah-Tikva ritirato, tot. 6-0)

La Lokomotiva Zagabria ha superato uno degli incontri più combattuti del secondo turno

Mercoledì 23 ottobre

Daugavpils - Sassuolo 0-5

Legia Warszawa - Pafos 3-0

Dynamo Kyiv - Maribor 1-1

Lokomotiva Zagreb - Dinamo-Minsk 2-1

Farul Constanța - IMT Novi Beograd 2-0

Real Betis - Kairat 6-1

Olympiacos - Tallinna Kalev 5-0

2 Korriku - UCD 2-1

IFK Göteborg - Hoffenheim 0-3

Trenčín - Zbrojovka Brno 3-2

Žalgiris - Manchester United 2-5

Trabzonspor - Budućnost Podgorica 3-1

Auxerre - Valletta 5-0

Basel - Sabah 6-0

Progrès Niederkorn - Midtjylland 0-4

Strømsgodset - AZ Alkmaar 1-4

Aberdeen - Puskás Akadémia 1-5

Martedì 22 ottobre

Braga - SK Rapid 0-0

Genk - CSKA-Sofia 3-1

Partita cancellata

Maccabi Petah-Tikva - FK Sarajevo 0-3 partita annullata, Maccabi Petah-Tikva ritirato)

Gli esordienti del Real Betis hanno sconfitto il Kairat

Guida alle squadre

• L'Auxerre è la quattordicesima squadra francese differente a partecipare alla competizione, un record condiviso con la Germania.

• Oltre all'Auxerre, debuttavano al secondo turno anche Aberdeen, CSKA-Sofia, IFK Göteborg, IMT, Rapid Wien, Real Betis, Sabah, Sassuolo, Strømsgodset e Zbrojovka Brno.

• I debuttanti che hanno superato il primo turno sono 2 Korriku e Valletta, rispettivamente le prime partecipanti del Kosovo e di Malta, oltre a Budućnost Podgorica, Progrès Niederkorn e Tallinna Kalev.

• Prima della fusione con Farul, il Viitorul aveva raggiunto gli ottavi di finale nel 2016/17.

Finale 2024: Olympiacos - Milan 3-0 

Risultati primo turno

Mercoledì 2 ottobre

2 Korriku - Bylis 2-1 (tot. 4-2)

Academia Rebeja Chisinau - Kairat 1-4 (tot. 2-6)

Maribor - Lincoln Red Imps 2-0 (tot. 8-0)

FK Sarajevo - AP Brera Strumica 2-0 (tot. 4-2)

Budućnost Podgorica - Dinamo Tbilisi 4-1 (tot. 6-4)

Progrès Niederkorn - HH 3-0 (tot. 5-1)

Valletta - Honka Espoo 3-2 (tot. 3-3, Valletta vince 3-0 dcr)

FC Santa Coloma - Tallinna Kalev 0-4 (tot. 0-11)

Cliftonville - Daugavpils 2-1 (tot. 2-2, Daugavpils vince 4-2 dcr)

Stjarnan - UCD 3-2

Martedì 1 ottobre

The New Saints - Žalgiris 0-4 (tot. 2-7)

Domenica 22 settembre

Pyunik - Dinamo-Minsk 1-2 (tot. 3-6)

Mercoledì 18 settembre

Kairat - Academia Rebeja Chisinau 2-1

Bylis - 2 Korriku 1-2

Daugavpils - Cliftonville 1-0

Dinamo Tbilisi - Budućnost Podgorica 3-2

Honka Espoo - Valletta 1-0

Žalgiris - The New Saints 3-2

Dinamo-Minsk - Pyunik 4-2

Tallinna Kalev - FC Santa Coloma 7-0

Lincoln Red Imps - Maribor 0-6

HB - Progrès Niederkorn 1-2

UCD - Stjarnan 3-0

Martedì 17 settembre

AP Brera Strumica - FK Sarajevo 2-2

Guida alle squadre

• Debuttavano a questo turno 2 Korriku, Academia Rebeja, Brera Strumica, Budućnost Podgorica, Bylis, Cliftonville, FC Santa Coloma, HB, Lincoln Red Imps, Progrès Niederkorn, Tallina Kalev, TNS e Valletta.

• Andorra, Isole Faroe, Gibilterra, Kosovo, Malta e Galles sono rappresentate per la prima volta nella competizione.

Fase a eliminazione diretta e Final Four

Si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite a gara secca a partire dagli ottavi di finale. I club classificati dall'1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17 al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso dei campioni nazionali.

Un ulteriore sorteggio aperto si terrà a partire dagli ottavi di finale.

Il torneo si concluderà, come in precedenza, con le final four (semifinali e finale) che si svolgeranno presso il Centro sportivo Colovray a Nyon, Svizzera.

Sorteggio e date delle partite ad eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi: 11/12 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi: 4/5 marzo

Quarti: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile (Centro sportivo Colovray a Nyon, Svizzera)

Finale: 28 aprile (Centro sportivo Colovray a Nyon, Svizzera)

Spiegazione del nuovo format