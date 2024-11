Calendario e risultati Percorso Champions League di UEFA Youth League: Inter, Sporting, Salzburg tra le 12 qualificate

La fase campionato del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League è in corso e propone partite decisive il 10 e l'11 dicembre.

Nel nuovo format, i primi 22 club al termine delle sei giornate accedono ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali.

Fino a ora 12 squadre si sono qualificate ai sedicesimi con una gara d'anticipo. L'Inter ha ottenuto la quinta vittoria su cinque grazie al successo contro il Leipzig per 3-2. Sporting CP e Salzburg, ancora imbattute, hanno due punti meno dell'Inter, mentre l'Atalanta (che ha vinto per 4-2 contro lo Young Boys grazie a una tripletta di Lorenzo Riccio) e il Barcelona sono a quota 12.

Qualificate con 10 punti anche Stuttgart, Juventus e Shakhtar Donetsk. Seguono a una lunghezza e anch'esse qualificate: Manchester City, Girona, Celtic e Real Madrid (ha superato la fase a gironi/campionato in tutte e 11 le edizioni).

Sempre alla quinta giornata, l'AC Milan, ha conquistato la sua prima vittoria della fase campionato, battendo per 3-2 lo Slovan Bratislava e rimanendo così in corsa per la qualificazione. Mahamadou Sangaré ha realizzato la sua seconda tripletta consecutiva in UEFA Youth League per il Paris Saint-Germain nel 5-2 contro il Bayern München, ed è ora il capocannoniere della competizione con sette reti. La formazione transalpina è ora tra le prime 22. Milan e Paris sono tra le 13 squadre ancora in corsa per gli ultimi dieci posti ai sedicesimi da questo percorso.

Orari di inizio CET soggetti a variazioni.

Mercoledì 27 Novembre

Crvena Zvezda - Stuttgart 1-1

Celtic - Club Brugge 1-0

Sturm Graz - Girona 0-0

Aston Villa - Juventus 0-2

GNK Dinamo - Borussia Dortmund 0-0

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1

Monaco - Benfica 1-0

Bologna - LOSC Lille 2-2

Liverpool - Real Madrid 0-1

Martedì 26 Novembre

Sparta Praha - Atlético de Madrid 1-2

Slovan Bratislava - AC Milan 2-3

Sporting CP - Arsenal 3-0

Bayer Leverkusen - Salzburg 0-1

Young Boys - Atalanta 2-4

Inter - Leipzig 3-2

Barcelona - Brest 2-0

Bayern München - Paris Saint-Germain 2-5

Manchester City - Feyenoord 6-1

Mercoledì 6 Novembre

Shakhtar Donetsk - Young Boys 3-2

Sparta Praha - Brest 1-1

Club Brugge - Aston Villa 2-6

Feyenoord - Salzburg 2-2

Inter - Arsenal 4-1

Crvena Zvezda - Barcelona 1-2

Stuttgart - Atalanta 4-1

Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid 4-2

Bayern München - Benfica 3-3

Martedì 5 Novembre

Slovan Bratislava - GNK Dinamo 2-2

PSV Eindhoven - Girona 1-1

Sporting CP - Manchester City 2-0

Bologna - Monaco 0-0

Celtic - Leipzig 3-2

Liverpool - Bayer Leverkusen 4-1

LOSC Lille - Juventus 0-0

Real Madrid - AC Milan 2-1

Borussia Dortmund - Sturm Graz 2-3

Mercoledì 23 Ottobre

Brest - Bayer Leverkusen 1-1

Benfica - Feyenoord 2-0

Atalanta - Celtic 2-1

Young Boys - Inter 2-3

Salzburg - GNK Dinamo 3-2

Leipzig - Liverpool 3-1

Manchester City - Sparta Praha 3-0

Atlético de Madrid - LOSC Lille 1-1

Barcelona - Bayern München 3-1

Martedì 22 Ottobre

Monaco - Crvena Zvezda 1-1

AC Milan - Club Brugge 1-1

Arsenal - Shakhtar Donetsk 0-1

Aston Villa - Bologna 3-1

Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven 3-3

Juventus - Stuttgart 2-3

Girona - Slovan Bratislava 2-2

Real Madrid - Borussia Dortmund 1-2

Sturm Graz - Sporting CP 1-3

Mercoledì 2 Ottobre

Shakhtar Donetsk - Atalanta 0-3

Girona - Feyenoord 2-0

Aston Villa - Bayern München 0-1

GNK Dinamo - Monaco 1-0

Liverpool - Bologna 2-1

LOSC Lille - Real Madrid 2-1

Leipzig - Juventus 0-3

Sturm Graz - Club Brugge 1-1

Benfica - Atlético de Madrid 2-2

Martedì 1 Ottobre

Stuttgart - Sparta Praha 3-0

Salzburg - Brest 5-1

Bayer Leverkusen - AC Milan 3-1

PSV Eindhoven - Sporting CP 0-2

Slovan Bratislava - Manchester City 0-4

Inter - Crvena Zvezda 4-0

Arsenal - Paris Saint-Germain 1-0

Borussia Dortmund - Celtic 4-0

Barcelona - Young Boys 4-2

Giovedì 19 Settembre

Crvena Zvezda - Benfica 1-2

Feyenoord - Bayer Leverkusen 1-2

Brest - Sturm Graz 1-4

Atalanta - Arsenal 4-1

Monaco - Barcelona 4-3

Atlético de Madrid - Leipzig 4-0

Bologna - Shakhtar Donetsk 3-4

Mercoledì 18 Settembre

Sparta Praha - Salzburg 2-3

Paris Saint-Germain - Girona 0-2

Celtic - Slovan Bratislava 4-0

Club Brugge - Borussia Dortmund 1-1

Manchester City - Inter 2-4

Martedì 17 Settembre

Young Boys - Aston Villa 2-1

Juventus - PSV Eindhoven 1-0

Sporting CP - LOSC Lille 2-2

AC Milan - Liverpool 0-0

Bayern München - GNK Dinamo 2-1

Real Madrid - Stuttgart 1-0

Martedì 10 Dicembre

Shakhtar Donetsk - Bayern München (12:00)

Girona - Liverpool (12:00)

GNK Dinamo - Celtic (13:00)

Brest - PSV Eindhoven (14:00)

Bayer Leverkusen - Inter (14:00)

Club Brugge - Sporting CP (15:30)

Salzburg - Paris Saint-Germain (15:30)

Leipzig - Aston Villa (16:00)

Atalanta - Real Madrid (16:00)

Mercoledì 11 Dicembre

Benfica - Bologna (12:00)

LOSC Lille - Sturm Graz (15:00)

Atlético de Madrid - Slovan Bratislava (14:00)

Arsenal - Monaco (14:00)

Juventus - Manchester City (14:00)

AC Milan - Crvena Zvezda (14:30)

Feyenoord - Sparta Praha (15:00)

Stuttgart - Young Boys (15:00)

Borussia Dortmund - Barcelona (16:00)

Fase campionato: cosa succede a parità di punti?

Se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della fase campionato, allora, come spiegato nel paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, i seguenti criteri sono applicati, in quest'ordine, per determinare la loro classifica:

a. Maggiore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

f) Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

g) Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato

h) Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato

i) Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j) Sorteggio

Tra la giornata 1 e la giornata 5, le squadre a pari punti saranno separate in base ai seguenti criteri:

a. Maggiore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Se le squadre sono ancora a pari applicando questi criteri, saranno classificate a pari merito nella tabella, ordinate alfabeticamente in base al loro nome abbreviato.