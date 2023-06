UEFA Youth League: nuovo format dal 2024/25

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovo format per la UEFA Youth League a partire dal 2024/25.

La competizione si adatterà al cambiamento di format delle competizioni UEFA per club senior e includerà le 36 squadre giovanili dei club che si qualificano per la fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25 (percorso Champions League). Il percorso Campioni Nazionali verrà modificato per includere i campioni nazionali giovanili di tutte le federazioni affiliate alla UEFA (attualmente la partecipazione è limitata alle prime 32 federazioni del ranking).

Se una squadra si qualifica sia nel percorso UEFA Champions League che nel percorso Campioni Nazionali, partecipa automaticamente al percorso UEFA Champions League e il posto vacante nel percorso Campioni Nazionali viene occupato dalla seconda classificata della stessa federazione nazionale.

Il detentore del titolo della UEFA Youth League si qualifica automaticamente nel percorso Campioni Nazionali, a meno che la squadra non si sia qualificata per la UEFA Champions League.

La fase a leghe rispecchierà quella della UEFA Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).

Il percorso Campioni Nazionali consisterà in tre turni giocati con il sistema coppe (a eliminazione diretta) con partite di andata e ritorno (in casa e in trasferta). I club delle federazioni meglio classificate cominceranno il loro cammino dal secondo turno.

Al termine di queste fasi iniziali si disputerà un'unica fase a eliminazione diretta con partite secche a partire dai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) si qualificheranno per gli ottavi di finale e affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno negli ottavi di finale i 10 club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni Nazionali. I club classificati dal 23° posto in giù nel percorso Champions League verranno eliminati dalla competizione, così come quelli che sconfitti nella fase ad eliminazione diretta del percorso Campioni Nazionali.

Il torneo si concluderà con una final four (semifinali e finale) giocata in una sede neutrale, come nel format attuale.

Per gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio, come già accade ora.