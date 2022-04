UEFA Youth League 2022/23: date e format

La UEFA Youth League torna per la sua nona edizione nel 2022/23, con 64 squadre che si contenderanno il titolo vinto per la prima volta nel 2021/22 dal Benfica.

Le contendenti verranno suddivise in due percorsi in autunno, quello della UEFA Champions League e quello dei campioni nazionali, che saranno entrambi sorteggiati ad agosto e inizieranno a settembre. Le squadre si congiungeranno poi per la fase a eliminazione diretta, che va dagli spareggi del 7 e 8 febbraio alle finals a quattro squadre di Nyon in programma tra il 21 e il 24 aprile. La lista completa delle contendenti in entrambi i percorsi sarà confermata dopo la fine degli spareggi di UEFA Champions League il 24 agosto.

Format

Félix, Fati, Jones: le stelle di oggi a segno in Youth League

I 32 club che partecipano al percorso UEFA Champions League sono quelli che prendono parte alla fase a gironi della competizione senior. A loro si aggiungono i 32 campioni nazionali giovanili delle federazioni posizionate più in alto nel ranking la cui squadra senior non si è qualificata per la fase a gironi della Champions League - questi club partecipano al percorso campioni nazionali. Se la squadra senior di un club campione nazionale giovanile si è qualificata per la fase a gironi della Champions League, il suo posto nel percorso campioni viene occupato dalla squadra campione nazionale giovanile che occupa il posto successivo nel ranking.

I gironi del percorso Champions League saranno identici a quelli della competizione senior. Le vincitrici dei gironi accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde classificate andranno agli spareggi.

Le squadre del percorso dei campioni nazionali si sfidano in due turni di doppi confronti a eliminazione diretta. Le otto vincitrici del secondo turno accedono agli spareggi.

La fase a eliminazione diretta consta di sfide in gara singola a partire dagli spareggi, dove le otto vincitrici del percorso campioni nazionali sfideranno, giocando in casa, le otto seconde classificate dei gironi del percorso Champions League.

Le otto vincitrici degli spareggi si uniscono poi alle otto vincitrici dei gironi del percorso Champions League negli ottavi di finale. Le semifinali e la finale si giocano, come sempre, allo Stadio Colovray nella città svizzera di Nyon, sede della UEFA.

Date partite e sorteggi

Percorso UEFA Champions League: fase a gironi

Sorteggio: 25 agosto, sede da confermare

Giornata 1: 6/7 settembre

Giornata 2: 13/14 settembre

Giornata 3: 4/5 ottobre

Giornata 4: 11/12 ottobre

Giornata 5: 25/26 ottobre

Giornata 6: 1/2 novembre

Percorso campioni nazionali

Sorteggio: 30 agosto, Nyon

Andata turno 1: 14 settembre

Ritorno turno 1: 5 ottobre

Andata turno 2: 26 ottobre

Ritorno turno 2: 2 novembre

Final four Youth League: grandi gol

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 8 novembre, Nyon

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, Colovray Stadium, Nyon

Finale: 24 aprile, Colovray Stadium, Nyon