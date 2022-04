Salzburg - Benfica 0-6: successo a valanga per le Aquile

Con una prestazione perfetta, il Benfica travolge 6-0 il Salzburg e trionfa per la prima volta in UEFA Youth League.

La finale in breve: il Benfica non dà scampo al Salzburg

Henrique Araújo esulta dopo il secondo gol del Benfica

Tre volte sconfitto in finale, anche dal Salzburg, nel 2017, il Benfica questa volta non perdona e orienta la sfida a proprio favore con due gol nel primo quarto d'ora.

La squadra di Luís Castro è già in vantaggio al 2'. Pedro Santos si avventa su una respinta di Adam Stejskal e imbecca Diego Moreira, il cui suggerimento per Martim Neto invita il centrocampista alla conclusione: palla nell'angolino. Il raddoppio arriva con Henrique Araújo, che insacca sugli sviluppi di un cross rasoterra di Martim Neto.

Il Salzburg accusa il colpo e non riesce mai a tornare in partita. Il terzo gol del Benfica arriva in avvio di ripresa grazie a Cher N'Dour, sugli sviluppi di un cross, deviato, di Pedro Santos. Araújo cala il poker subito dopo sfruttando un passaggio filtrante di Diego Moreira. Luis Semedo e Henrique Araújo, che completa la personale tripletta dal dischetto, chiudono definitivamente i contin e regalano uno scintillante successo alle Aquile al Centre Sportif de Colovray di Nyon.

Statistiche

Diego Moreira e Henrique Araújo festeggiano il quarto gol del Benfica UEFA

Il gol di Martim Neto al 3' in semifinale è stato il più veloce nella storia delle finals - record battuto dallo stesso giocatore grazie alla marcatura realizzata al 2' in finale.

Henrique Araújo ha segnato la prima tripletta in una finale di Youth League.

Il Benfica è la prima squadra ad aver tagliato il traguardo delle 70 gare disputate nel torneo, superando il Real Madrid ed eguagliando il record del Chelsea di quattro finali.

Le Aquile sono state la prima squadra a segnare quattro o più reti in finale.

La finale 2022 è stata la prima tra due squadre che si erano già sfidate in una finale precedente.

Formazioni

Salzburg: Stejskal; Atiabou (Pejazic 39'), Baidoo, Wallner (Moswitzer 77'), Ibertsberger; Agyekum, Kameri (Zeteny 77'), Sahin, Hofer (Reischl 46'); Diakite (Berki 86'), Šimić

Benfica: André Gomes; João Tomé (Martim Ferreira 66'), Tomás Araújo, António Silva, Rafael Rodrigues; N'Dour, Jevsenak (Nuno Félix 80'), Martim Neto (Hugo Félix 80'); Pedro Santos (Ricardo Marques 80'), Henrique Araújo, Diego Moreira (Luis Semedo 59')