Finale di UEFA Youth League: Benfica - Real Madrid

Un nuovo nome verrà scritto nella coppa Lennart Johansson martedì a Nyon quando il Benfica affronterà il Real Madrid in finale di UEFA Youth League.





L'usuale Finals a quattro squadre di aprile a Nyon, è stata rinviata ad agosto e modificata in torneo a dieci squadre. Per il Real quella degli ottavi sarà la quarta partita al Colovray Stadium partendo dall'incontro posticipato degli ottavi contro la Juventus. Domenica il Real ha vinto una semifinale al quarto tentativo e in finale si troverà di fronte il Benfica. Le Aquile hanno perso le due precedenti finali, per ironia della sorte dopo aver battuto il Madrid nelle semifinali del 2014 e 2017.

Il Benfica è a una lunghezza dal record di quattro finali del Chelsea.

Il Real Madrid detiene il record di partite nella competizione (61), vittorie (39) e gol fatti (159).

Pedro Álvaro del Benfica ha stabilito un nuovo record in semifinale con la sua 28 presenza nel torneo. Nella finale del 2017 contro il Salisburgo è rimasto in panchina.

Raúl González potrebbe diventare il secondo vincitore di una UEFA Champions League a vincere la UEFA Youth League da allenatore: Mário Silva, l'anno scorso sulla panchina del Porto, ha vinto da giocatore la Champions League del 2003/04.



Entrambi i club hanno giocato tutte e sette le edizioni del torneo.

Le parole dei giocatori

Gonçalo Ramos, attaccante Benfica: "Sarei estremamente orgoglioso [di vincere la coppa]. È probabilmente il più grande risultato per un calciatore della nostra età, ed è sempre importante vincere i trofei, e noi vogliamo vincere".

Miguel Gutiérrez, difensore del Real Madrid: "Le due squadre migliori sono in finale. Il Benfica è un avversario davvero tosto, ma cercheremo di mettercela tutta per vincere la partita. La forza di questa squadra è la sua unità, e tutti i giocatori hanno la mentalità che nessun individuo è bravo come il collettivo. In un certo senso, questo è ciò che ci ha portato in finale. Il Real Madrid ha bisogno questo trofeo nella sua bacheca".

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Salisburgo - Real Madrid 1-2

Antonio Blanco, centrocampista del Real Madrid: "Sarà la mia prima finale di Youth League. La pressione è sempre forte. È una competizione importante perché abbiamo lavorato sodo tutta la stagione per questo. Sappiamo tutti che [l'allenatore] Raúl [González] ha giocato grandissime partite europee quindi chi meglio di lui può aiutarci a preparare una partita così importante e a tenerci concentrati sulla gara? Non c'è nessuno meglio di lui che possa farlo.

Verso la finale

Benfica: prima Gruppo G (V5 P0 S1 GF17 GS6), 4-1 Liverpool (ottavi, in casa), 3-1 Dinamo Zagreb (quarti, Nyon), 3-0 Ajax (semifinale, Nyon)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Benfica - Ajax 3-0

Real Madrid: prima Gruppo A (V4 P1 S1 GF16 GS10), 3-1 Juventus (ottavi, Nyon), 3-0 Inter (quarti, Nyon), 2-1 Salzburg (semifinali, Nyon)

Precedenti finali

2019: Porto 3-1 Chelsea

2018: Barcellona 3-0 Chelsea

2017: Salzburg 2-1 Benfica

2016: Chelsea 2-1 Paris Saint-Germain

2015: Chelsea 3-2 Shakhtar Donetsk

2014: Barcellona 3-0 Benfica