Guarda la UEFA Youth League: highlights e diretta streaming

Semifinali

Highlights semifinali: il Chelsea conquista la finale

Highlights semifinali: il Porto supera l'Hoffenheim

Semi-finals

Highlights quarti: il Chelsea vince ai rigori

Venerdì 26 aprile

Hoffenheim 3-0 Porto

Barcelona - Chelsea 2-2 (4-5 ai rigori)

Finale



Lunedì 29 aprile

Hoffenheim/Porto v Barcelona/Chelsea (18:00CET)

Quarter-final highlights: Barcelona 3-2 Lyon

Quarti di finale

Mercoledì 3 aprile

Chelsea 2-2 Dinamo Zagreb (4-2 rigori)

Hoffenheim 3-2 Real Madrid

Martedì 2 April

Porto 3-0 Midtyjlland

Barcelona 3-2 Lyon

Ottavi di finale

Mercoledì 13 March

Midtjylland 3-1 Manchester United

Chelsea 2-1 Montpellier

Highlights: Lyon beffa l'Ajax ai rigori

Martedì 12 March

Lyon 2-2 Ajax (6-5 rigori)

Barcelona 3-0 Hertha Berlin

Spareggi

Martedì 19 febbraio

Hertha Berlin - Paris Saint-Germain 2-1

Chelsea - Monaco 3-1

Mercoledì 20 febbraio

Midtjylland - Roma 1-1 (4-2 d.c.r.)

Montpellier - Benfica 2-1



Fase a gironi

Highlights: Barcelona 0-2 Tottenham

Giornata sei

Mercoledì 12 dicembre

Young Boys 4-2 Juventus

Ajax 1-2 Bayern München

Martedì 11 dicembre

Monaco 1-1 Borussia Dortmund

Barcelona 0-2 Tottenham Hotspur

Highlights: Roma 1-6 Real Madrid

Giornata cinque

Mercoledì 28 novembre

Atlético Madrid 3-0 Monaco

Paris Saint-Germain 3-2 Liverpool

Martedì 27 novembre

Roma 1-6 Real Madrid

Bayern München 2-2 Benfica

Giornata quattro

Highlights: Paris 3-2 Liverpool

Martedì 6 novembre

Internazionale Milano 0-2 Barcelona

Atlético Madrid 4-0 Borussia Dortmund

Mercoledì 7 novembre

Lyon 3-3 Hoffenheim

Juventus 2-2 Manchester United

Giornata 3

Highlights: Man. United 4-1 Juventus

Martedì 23 ottobre

Ajax 3-0 Benfica

Manchester United 4-1 Juventus

Highlights: Dortmund 3-4 Atlético

Mercoledì 24 ottobre

Borussia Dortmund 3-4 Atlético Madrid

Paris Saint-Germain 0-0 Napoli

Giornata due

Martedì 2 ottobre

Bayern München 2-2 Ajax

Manchester United 4-0 Valencia

Mercoledì 3 ottobre

Napoli 1-1 Liverpool

Borussia Dortmund 0-2 Monaco



Giornata uno

Highlights: Liverpool 5-2 Paris

Martedì 18 settembre

Internazionale Milano 1-1 Tottenham Hotspur

Liverpool 5-2 Paris Saint-Germain

Mercoledì 19 settembre

Benfica 3-0 Bayern München

Real Madrid 3-1 Roma