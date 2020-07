Guida alla UEFA Youth League 2018/19

Le entranti della UEFA Youth League verranno confermate al termine degli spareggi di UEFA Champions League.

Percorso UEFA Champions League

Le 32 giovanili dei club qualificati alla fase a gironi di UEFA Champions League sono in questo percorso, con gli abbinamenti stabiliti dal sorteggio della UEFA Champions League.

Gruppo A: Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund (GER), Monaco (FRA), Club Brugge (BEL)

Gruppo B: Barcelona (ESP, campioni in carica), Tottenham Hotspur (ENG), PSV Eindhoven (NED), Internazionale Milano (ITA)

Gruppo C: Paris Saint-Germain (FRA), Napoli (ITA), Liverpool (ENG), Crvena zvezda (SRB)

Gruppo D: Lokomotiv Moskva (RUS), Porto (POR), Schalke (GER), Galatasaray (TUR)

Gruppo E: Bayern München (GER), Benfica (POR), Ajax (NED), AEK Athens (GRE)

Gruppo F: Manchester City (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Lyon (FRA), Hoffenheim (GER)

Gruppo G: Real Madrid (ESP), Roma (ITA), CSKA Moskva (RUS), Viktoria Plzeň (CZE)

Gruppo H: Juventus (ITA), Manchester United (ENG), Valencia (ESP), Young Boys (SUI)

• Tra le squadre presenti in questo percorso ci sono i dentetori e i due volte vincitori del Barcellona. I campioni 2016/17 del Salisburgo potrebbero aggiungersi a questo percorso in caso di qualificazione della prima squadra attraverso gli spareggi di UEFA Champions League.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Finale 2018: Chelsea 0-3 Barcellona

• Atlético Madrid, Barcellona, Bayern München, CSKA Moskva, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid sono tutti alla sesta partecipazione in sei edizioni della competizione (insieme all'Anderlecht del percorso campioni nazionali e al Benfica che parteciperà a uno dei due percorsi a seconda dei risultati della prima squadra negli spareggi di UEFA Champions League). L'Ajax potrebbe unirsi a loro in caso di vittoria della prima squadra negli spareggi di UEFA Champions League.

• Barcellona e Real Madrid hanno entrambe giocato 41 partite nella competizione (un record). Il Barcellona ha raccolto più vittorie (31) mentre il Madrid ha segnato più gol di tutti (113).

Percorso campioni nazionali

Sorteggio primo turno (2/3 e 23/24 ottobre)

Altınordu (TUR) - HJK Helsinki (FIN)

Žilina (SVK) - Montpellier (FRA)

Basel (SUI) - Hamilton Academical (SCO)

Dynamo Kyiv (UKR) - Septemvri Sofia (BUL)

Elfsborg (SWE) - KR (ISL)

Anderlecht (BEL) - FC Admira (AUT)

Midtjylland (DEN) - Bohemians (IRL)

Chelsea (ENG) - Molde (NOR)

AEL Limassol (CYP) - PAOK (GRE)

Sigma Olomouc (CZE) - Maribor (SVN)

Gabala (AZE) - Sheriff Tiraspol (MDA)

Hertha Berlin (GER) - Lech Poznań (POL)

Astana (KAZ) - Vllaznia (ALB)

Anji (RUS) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Viitorul (ROU) - Dinamo Zagreb (CRO)

Minsk (BLR) - Illés Akadémia (HUN)



Secondo turno (7 e 28 novembre)

Anderlecht (BEL)/FC Admira (AUT) - Dynamo Kyiv (UKR)/Septemvri Sofia (BUL)

Midtjylland (DEN)/Bohemians (IRL) - Basel (SUI) - Hamilton Academical (SCO)

Altınordu (TUR)/HJK Helsinki (FIN) - Žilina (SVK)/Montpellier (FRA)

Elfsborg (SWE)/KR (ISL) - Chelsea (ENG)/Molde (NOR)

AEL Limassol (CYP)/PAOK (GRE) - Minsk (BLR)/ Illés Akadémia (HUN)

Gabala (AZE)/Sheriff Tiraspol (MDA) - Hertha Berlin (GER)/Lech Poznań (POL)

Astana (KAZ)/Vllaznia (ALB) - Viitorul (ROU)/Dinamo Zagreb (CRO)

Sigma Olomouc (CZE)/Maribor (SVN) - Anji (RUS)/Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Le vincitrici dei campionati giovanili nazionali delle 32 federazioni più in alto nel ranking UEFA per federazioni del 2017 (ovvero la stessa classifica usata per decidere l'accesso alla UEFA Champions League e UEFA Europa League 2018/19). La 32esima federazione in classifica, ovvero il Liechtenstein, non ha competizioni giovanili nazionali quindi il suo posto è stato preso dall'Ungheria (33esima nel ranking).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights della finale 2015/16: il Chelsea vince ancora

• Il Chelsea, che ha vinto la competizione nel 2014/15 e 2015/16 ma perso la finale della passata edizione contro il Barcellona, accede a questo percorso.

• Se una squadra ha i requisiti per entrambi i percorsi, allora entrerà nel percorso UEFA Champions League.

• In caso di posto vacante nel percorso campioni nazionali (come nel caso in cui un club abbia i requisiti anche per il percorso UEFA Champions League, ad esempio l'Atlético Madrid e l'Inter) il posto viene riempito dal campione nazionale giovanile della successiva federazione più in alto nel ranking (in questo caso Moldavia e Islanda).

Contendenti: Hertha Berlin (GER), Chelsea (ENG), Montpellier (FRA), Anji (RUS), Dynamo Kyiv (UKR), Anderlecht (BEL), Altınordu (TUR), Sigma Olomouc (CZE), Basel (SUI), PAOK (GRE), FC Admira (AUT), Dinamo Zagreb (CRO), Viitorul (ROU), Midtjylland (DEN), FC Minsk (BLR), Lech Poznań (POL), Elfsborg (SWE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Hamilton Academical (SCO), AEL Limassol (CYP), Molde (NOR), Gabala (AZE), Septemvri Sofia (BUL), Astana (KAZ), Maribor (SVN), Žilina (SVK), Illés Akadémia (HUN)*, Sheriff Tiraspol (MDA)**, KR (ISL)**, HJK Helsinki (FIN)***, Vllaznia (ALB)***, Bohemians (IRL)***

*Entrante poichè il Liechtenstein non si è qualificato per la youth league

**Entrante poichè Atlético e Inter si sono qualificate automaticamente per la UEFA Champions League

***Entrante poichè Benfica, PSV e Crvena zvezda si sono qualificate per la UEFA Champions League attraverso gli spareggi

• Il sorteggio per entrambi i turni di questo percorso è stato il 4 settembre alle 14:00CET.

Formato della competizione

Percorso UEFA Champions League

I 32 club partecipanti attraverso la UEFA Champions League si sfideranno in gironi e date identici a quelli della competizione maggiore.

• Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi di finale.

• Le otto seconde vanno invece agli spareggi.

Percorso campioni nazionali

Le 32 squadre disputano due doppi confronti a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Non ci saranno teste di serie.

• Le otto ancora in corsa dopo il secondo turno, andranno agli spareggi.

Spareggi

Le otto squadre provenienti dal percorso Campioni nazionali saranno sorteggiate in casa e affronteranno in gara unica le otto seconde del percorso UEFA Champions League, decidendo così le altre otto partecipanti agli ottavi.

Fase a eliminazione diretta e finale

La fase a eliminazione diretta, che comincia dagli ottavi di finale, prevede incontri singoli.

• Le semifinali e la finale si giocheranno rispettivamente il 26 e 29 aprile allo stadio Colovray di Nyon (Svizzera) che si trova di fronte la sede della UEFA.

Idoneità dei calciatori

• I giocatori sono idonei a partecipare alla competizione se nati dopo il 1° gennaio 2000.

• Inoltre fino a cinque calciatori nati il o dopo il 1° gennaio 1999 possono essere inseriti nella rosa dei 40 a condizione che il calciatore sia stato idoneo a giocare per il club in questione senza interruzione per i due anni immediatamente precedenti il 18 settembre 2018, o sia stato idoneo a giocare col club in questione per due dei tre anni immendiatamente precedenti al 18 settembre 2018 e registrato con un altro club della stessa federazione per l'altro dei tre. Solo tre di questi giocatori possono essere inseriti nella rosa di 20 calciatori per la partita.

• Qualsiasi giocatore che è schierato in tre o più partite di UEFA Champions League o UEFA Europa League (come nelle fasi a gironi di quelle competizioni) nel corso della stagione 2018/19, cessa di essere idoneo a giocare nella UEFA Youth League.

Ulteriori informazioni possono essere consultate nelle regole ufficiali della competizione.

Calendario della stagione



Sorteggi pre-stagione

Sorteggio UEFA Champions League: 18:00CET, 30 agosto, Montecarlo

Sorteggio percorso campioni nazionali (entrambi i turni): 14:00CET, 4 settembre, Nyon

Partite autunnali

Prima giornata percorso UEFA Champions League: 18/19 settembre

Seconda giornata percorso UEFA Champions League: 2/3 ottobre

Primo turno percorso campioni nazionali, andata: 3 ottobre

Terza giornata percorso UEFA Champions League: 23/24 ottobre

Primo turno percorso campioni nazionali, ritorno: 24 ottobre

Quarta giornata percorso UEFA Champions League: 6/7 novembre

Secondo turno percorso campioni nazionali, andata: 7 novembre

Quinta giornata percorso UEFA Champions League: 27/28 novembre

Secondo turno percorso campioni nazionali, ritorno: 28 novembre

Sesta giornata percorso UEFA Champions League: 11/12 dicembre

Date fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 17 dicembre

Spareggi: 19/20 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 22 febbraio

Ottavi di finale: 12/13 febbraio

Quarti di finale: 2/3 aprile

Semifinali: 26 aprile, Nyon

Finale: 29 aprile, Nyon