Confermate le partecipanti alla UEFA Youth League

I 64 club che parteciperanno alla UEFA Youth League sono ora confermati, con la metà che sarà coinvolta nel sorteggio di giovedì e le rimanenti 32 squadre coinvolte nel sorteggio di martedì, entrambi trasmessi in diretta streaming su UEFA.com.



1: Percorso UEFA Champions League

Le 32 squadre giovanili dei club qualificati alla fase a gironi di UEFA Champions League.

• Gli otto gironi sono stati stabiliti dal sorteggio per la fase a gironi di UEFA Champions League.

Gruppo A: Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund (GER), Monaco (FRA), Club Brugge (BEL)

Gruppo B: Barcelona (ESP, holders), Tottenham Hotspur (ENG), PSV Eindhoven (NED), Internazionale Milano (ITA)

Gruppo C: Paris Saint-Germain (FRA), Napoli (ITA), Liverpool (ENG), Crvena zvezda (SRB)

Gruppo D: Lokomotiv Moskva (RUS), Porto (POR), Schalke (GER), Galatasaray (TUR)

Gruppo E: Bayern München (GER), Benfica (POL), Ajax (NED), AEK Athens (GRE)

Gruppo F: Manchester City (ENG), Shakhtar Donetsk (UKR), Lyon (ITA), Hoffenheim (GER)

Gruppo G: Real Madrid (ESP), Roma (ITA), CSKA Moskva (RUS), Viktoria Plzeň (CZE)

Gruppo H: Juventus (ITA), Manchester United (ENG), Valencia (ESP), Young Boys (SUI)

• Tra le squadre presenti in questo percorso ci sono i dentetori e i due volte vincitori del Barcellona, le semifinaliste del 2017/18 Manchester City e Porto, e le finaliste in passato Benfica, Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk.

• Ajax, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern München, Benfica, CSKA Moskva, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto e Real Madrid mantengono il record di sei partecipazioni alla competizione.

• Esordio per AEK Athens, Crvena zvezda, Hoffenheim, Lokomotiv Moskva e Young Boys.

2: Percorso Campioni Nazionali

Le vincitrici dei campionati giovanili nazionali delle 32 federazioni più in alto nel ranking UEFA per federazioni del 2017 (ovvero la stessa classifica usata per decidere l'accesso alla UEFA Champions League e UEFA Europa League 2018/19).

• Il sorteggio per i turni a eliminazione diretta si svolgerà a Nyon allle 14.00CET di martedì 4 settembre e verrà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com.

• Se una squadra ha i requisiti per entrambi i percorsi, allora entrerà nel percorso UEFA Champions League.

• I due posti vacanti nel Percorso Campioni Nazionali (perchè Atlético e Inter sono stati inseriti nel Percorso UEFA Champions League) sono stati riempiti dai campioni nazionali giovanili delle 2 successive federazioni più in alto nel ranking (in questo caso Moldavia e Islanda.

• Il Chelsea, che ha vinto la competizione nel 2014/15 e 2015/16 ma perso la finale della passata edizione contro il Barcellona, accede a questo percorso.

• I due volte semifinalisti dell'Anderlecht estendono il loro record partecipando a tutte e sei le edizioni.

• Esordio per AEL Limassol, Anji, Bohemians, FC Admira, Hamilton Academical, Hertha Berlin, Illés Akadémia - Halad, Lech Poznań, KR, Montpellier, Septemvri Sofia, Signa Olomouc e Žilina.

Hertha Berlin (GER), Chelsea (ENG), Montpellier (FRA), Anji (RUS), Dynamo Kyiv (UKR), Anderlecht (BEL), Altınordu (TUR), Sigma Olomouc (CZE), Basel (SUI), PAOK (GRE), FC Admira (AUT), Dinamo Zagreb (CRO), Viitorul (ROU), Midtjylland (DEN), FC Minsk (BLR), Lech Poznań (POL), Elfsborg (SWE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Hamilton Academical (SCO), AEL Limassol (CYP), Molde (NOR), Gabala (AZE), Septemvri Sofia (BUL), Astana (KAZ), Maribor (SVN), Žilina (SVK), Illés Akadémia (HUN)*, Sheriff Tiraspol (MDA)**, KR (ISL)**, HJK Helsinki (FIN)***, Vllaznia (ALB)***, Bohemians (IRL)***

*Partecipante perché il Liechtenstein non ha competizioni giovanili nazionali

**Partecipante perché Atlético e Inter sono qualificate automaticamente al Percorso UEFA Champions League

***Partecipante perché Benfica, PSV e Crvena zvezda si sono qualificati tramite gli spareggi di UEFA Champions League

Formato della competizione

Percorso UEFA Champions League

I 32 club partecipanti attraverso la UEFA Champions League si sfideranno in gironi e date identici a quelli della competizione maggiore.

• Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi di finale. maggiore.

• Le otto seconde vanno invece agli spareggi.

Percorso campioni nazionali

Le 32 squadre disputano due doppi confronti a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Non ci saranno teste di serie.

• Le otto ancora in corsa dopo il secondo turno, andranno agli spareggi.

Spareggi

Le otto squadre provenienti dal percorso Campioni nazionali saranno sorteggiate in casa e affronteranno in gara unica le otto seconde del percorso UEFA Champions League, decidendo così le altre otto partecipanti agli ottavi.

Fase a eliminazione diretta e finale

La fase a eliminazione diretta, che comincia dagli ottavi di finale, prevede incontri singoli.

• Le semifinali e la finale si giocheranno rispettivamente il 20 e 23 aprile allo stadio Colovray di Nyon (Svizzera) che si trova di fronte la sede della UEFA.

Calendario della stagione



Sorteggi pre-stagione

Sorteggio UEFA Champions League: 18:00CET, giovedì 30 agosto, Montecarlo

Sorteggio percorso campioni nazionali (entrambi i turni): 14:00CET, 4 settembre, Nyon

Partite autunnali

Prima giornata percorso UEFA Champions League: 18/19 settembre

Seconda giornata percorso UEFA Champions League: 2/3 ottobre

Primo turno percorso campioni nazionali, andata: 3 ottobre

Terza giornata percorso UEFA Champions League: 23/24 ottobre

Primo turno percorso campioni nazionali, ritorno: 24 ottobre

Quarta giornata percorso UEFA Champions League: 6/7 novembre

Secondo turno percorso campioni nazionali, andata: 7 novembre

Quinta giornata percorso UEFA Champions League: 27/28 novembre

Secondo turno percorso campioni nazionali, ritorno: 28 novembre

Sesta giornata percorso UEFA Champions League: 11/12 dicembre

Date fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 17 dicembre

Spareggi: 19/20 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 22 febbraio

Ottavi di finale: 12/13 febbraio

Quarti di finale: 2/3 aprile

Semifinali: 26 aprile, Nyon

Finale: 29 aprile, Nyon