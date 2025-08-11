Anteprima Supercoppa, Paris - Tottenham: orario, dove guardarla, formazioni e le parole degli allenatori

Il Paris Saint-Germain affronterà il Tottenham Hotspur nella Supercoppa UEFA 2025 allo Stadio Friuli di Udine mercoledì 13 agosto.

Paris - Tottenham in breve Quando: mercoledì 13 agosto (21:00 CET)

Dove: Stadio Friuli, Udine

Che cosa: i campioni in carica della UEFA Champions League sfidano i vincitori della UEFA Europa League

Verso Paris - Spurs

Tutto ciò che c'è da sapere

Il Paris ha avuto la meglio contro club inglesi nella fase campionato, agli ottavi, ai quarti e nella semifinale, nel corso del cammino verso il primo storico trionfo in Champions League. Ora, è proprio un'altra squadra della Premier League a separarlo dalla Supercoppa, l'ultimo trofeo che consoliderebbe un 2025 pieno di successi.

I tifosi degli Spurs saranno stati entusiasti del successo del Paris contro i rivali dell'Arsenal in semifinale. Tuttavia, quella vittoria, così come a quelle contro Manchester City, Liverpool e Aston Villa, costituisce un monito chiaro della qualità assoluta della rosa a disposizione di Luis Enrique.

Con un mercato in entrata relativamente tranquillo fino a questo momento, i campioni di Francia si preparano alla Supercoppa con una squadra ben rodata e guidati da Ousmane Dembélé, Giocatore della Stagione della Champions League 2024/25, e da Désiré Doué, Miglior giovane della stagione.

Sei grandi gol in Supercoppa UEFA

Mentre a Parigi regna la continuità, per gli Spurs è stata un'estate di cambiamenti. Il tecnico Ange Postecoglou, che ha guidato il Tottenham alla vittoria dell'Europa League, è stato esonerato e sostituito da Thomas Frank, ma anche la leggenda Heung-Min Son se n'è andato. Nel mercato in entrata si sono visti movimenti importanti come il nazionale ghanese Mohammed Kudus e il giovane talento francese Mathys Tel, che offriranno a Frank nuove opzioni offensive. A centrocampo, invece, João Palhinha è approdato in prestito dal Bayern.

Il debutto degli Spurs in Supercoppa offre al tecnico danese una grande opportunità per fare una buona prima impressione sui tifosi.

Probabili formazioni

Tutti i gol del Paris nella Champions League 2024/25

Paris: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Squalificati: João Neves

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Odobert; Richarlison

I vincitori della Champions League sono i favoriti? Il Real Madrid, che ha vinto la Champions League nel 2024, ha vinto anche questo trofeo, ma non è sempre andata così. I vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League hanno trionfato in 29 edizioni su 49. Per i record e le statistiche complete della Supercoppa UEFA, clicca qui.

Le previsioni degli esperti

Alex Clementson, reporter del Paris

Dopo una stagione 2024/25 strepitosa, culminata con il triplete, il Paris torna in Supercoppa UEFA per la prima volta dal 1996. Dopo aver travolto quattro squadre di Premier League nel percorso verso la loro prima storica Champions League, questa partita rappresenta un'altra opportunità per i francesi di sconfiggere una squadra d'oltremanica. L'arrivo del portiere Lucas Chevalier offre ulteriore competitività, ma ci si aspetta che Les Rouge et Bleu schierino una squadra simile a quella che ha dominato contro l'Inter a Monaco.

Mark Pettit, reporter del Tottenham



Frank debutta alla guida del Tottenham in una gara ufficiale e l’avversario non potrebbe essere più prestigioso: i campioni d’Europa in carica. C’è grande curiosità attorno alle scelte di formazione e all’assetto tattico, con il tecnico danese noto per saper mescolare le carte al fine di sfruttare al meglio le risorse a disposizione e limitare i punti di forza degli avversari. Quanti titolari della squadra vincitrice dell’Europa League partiranno dall’inizio? Difesa a tre o a quattro? Un mediano davanti alla retroguardia o due centrocampisti centrali? Tanti interrogativi e tanta attesa per l’inizio di una nuova era.

Le parole dal campo

Tutti i gol del Tottenham nel cammino verso il trionfo in Europa League 2024/25

Luis Enrique, allenatore Paris: "La Supercoppa è una partita molto speciale.

Ovviamente il nostro obiettivo è cercare di vincerla e dare il massimo. Non ci siamo allenati tutta la stagione in funzione di questa gara, perché la preparazione è completamente diversa da quella di un’annata normale. Ma accettiamo questa sfida perché fa parte delle responsabilità di essere campioni d’Europa e cercheremo di competere al meglio delle nostre possibilità".

Ousmane Dembélé, attaccante Paris: "È importante iniziare la stagione con il piede giusto. Come abbiamo detto e ribadito, se vogliamo confermarci campioni dobbiamo continuare a vincere trofei. Dobbiamo continuare a vincere qualsiasi cosa accada: questa partita si avvicina e l'obiettivo è chiaro".

Thomas Frank, allenatore Tottenham: "Stiamo giocando una finale, è fantastico. Speriamo di poter mettere a frutto l'esperienza maturata nell'ultima finale che la squadra ha giocato contro il Manchester United".

"Il Paris è la squadra migliore d'Europa. Ha vinto il triplete e ha una rosa di grandi campioni. È una sfida fantastica per essere la mia prima partita e dobbiamo credere nelle nostre potenzialità. Non si tratta di un test impossibile ma di due squadre forti l'una contro l'altra e vogliamo vincere".

Micky van de Ven, difensore Tottenham: "È una partita fantastica ed è incredibile poterla giocare. Sarà una grande sfida, dato che il Paris è un avversario incredibile, come ha dimostrato negli ultimi mesi".

"È un modo bellissimo di iniziare la stagione. Quando ho guardato la finale di Champions League, volevo solo godermi la partita. Non ho pensato a: 'OK, chiunque vinca sarà il nostro avversario'. Sarà dura, soprattutto dopo aver visto come hanno giocato contro l'Inter."