Anteprima Supercoppa Real Madrid - Atalanta: dove vederla, orario, formazioni

Il Real Madrid sfida l'Atalanta nella Supercoppa UEFA 2024, allo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia, mercoledì 14 agosto.

Real Madrid - Atalanta in breve Quando: mercoledì 14 agosto (21:00 CET)

Dove: Stadio Nazionale, Varsavia

Cosa: i campioni della UEFA Champions League affrontano i vincitori della UEFA Europa League

Come seguirla: l'avvicinamento alla gara e la copertura in diretta sono disponibili a questo link

Dove guardare Real Madrid - Atalanta in TV

A seguire i dettagli sugli emittenti locali ufficiali della Supercoppa UEFA

Verso Real Madrid - Atalanta

Guida alla partita

I record della Supercoppa potrebbero cambiare se il Real Madrid dovesse avere la meglio contro l'Atalanta a Varsavia. I Blancos sognano di superare Barcellona e Milan, a quota cinque, e diventare la prima squadra a vincere il trofeo per la sesta volta; Carlo Ancelotti, invece, spera di stabilire un nuovo primato vincendo il titolo per la quinta volta da allenatore.

Inoltre, Dani Carvajal, marcatore in finale di Champions League, il maestro del centrocampo Luka Modrić potrebbero diventare i primi giocatori a conquistare la Supercoppa cinque volte. C'è anche grande attesa per Kylian Mbappé, pronto a fare il suo debutto con i 15 volte campioni d'Europa.

Il cammino del Real Madrid: tutti i gol

Sulla strada verso il successo, il Real Madrid si trova di fronte l'Atalanta, alla prima apparizione in Supercoppa, dopo la prima storica vittoria di un titolo europeo. La Dea ha battuto il Bayer Leverkusen 3-0 nella finale di Europa League e, sebbene parta sfavorita a Varsavia, vorrà continuare a stupire come ha fatto per tutta la stagione 2023/24.

Il capitano Marten de Roon ha commentato così la sfida in programma il 14 agosto: "Il Real Madrid è una squadra fantastica e noi siamo felici di partire da sfavoriti. È successo lo stesso contro il Leverkusen quindi, forse, si tratta di un ruolo che fa per noi". È tutto pronto per un'affascinante apertura della nuova stagione Europea.

Sei grandi gol in Supercoppa UEFA

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Modrić, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Atalanta: Musso; Tolói, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

Vince sempre la detentrice della Champions League? Nel 2023, la Supercoppa è stata vinta dal Manchester City, ma non è sempre così. I vincitori della Coppa dei Campioni/Champions League hanno vinto soltanto 28 delle 48 edizioni precedenti della competizione. Per un resoconto completo dei record e delle statistiche della Supercoppa UEFA, clicca qui.

L'opinione degli esperti

Atalanta: tutti i gol nella strada verso il successo in Europa League

Graham Hunter, reporter Real Madrid

Il Madrid inizia una stagione in cui sarà in corsa per ben sette trofei. Nella sfida contro l'Atalanta, Carlo Ancelotti potrà fare affidamento sui tanti talenti offensivi che si sono messi in mostra durante gli impegni estivi: Brahim Díaz, Endrick, Vinícius Júnior e Arda Güler su tutti. Kylian Mbappé e Rodrygo, invece, sono appena entrati nel vivo della preparazione, sotto la guida dell'esperto preparatore atletico Antonio Pintus.

"I miei giocatori sono in ottime condizioni", è ciò che sostiene Ancelotti. "Il fatto che la squadra sia davvero competitiva è sicuramente un vantaggio. La possibilità di scambiare la posizione degli attaccanti nelle fasi di possesso è fondamentale per il nostro gioco".

Le quattro vittorie di Ancelotti in Supercoppa

Paolo Menicucci, reporter Atalanta

L'Atalanta è stata considerata sfavorita per gran parte del suo trionfale percorso in Europa League la scorsa stagione (finale inclusa); ma è stata proprio l'Atalanta che, alla fine, ha fatto la storia e si è aggiudicata il suo primo trofeo europeo a Dublino.

Ancora una volta gli uomini di Gian Piero Gasperini sfideranno i pronostici e il recente infortunio al ginocchio di Gianluca Scamacca non aiuterà di certo la loro causa. Ancelotti, tuttavia, è certamente consapevole che la sua squadra non può sottovalutare la solida Atalanta, soprattutto se Ademola Lookman, l'eroe della finale contro il Leverkusen, dovesse vivere un'altra magica notte europea.

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid, a UEFA.com: "Sarà dura perché siamo all'inizio della stagione ma giocheremo con sicurezza e convinzione. L'Atalanta merita di essere qui per il suo fantastico percorso in Europa League, in cui ha eliminato squadre incredibili come il Liverpool. Rispettiamo molto questa squadra, ma speriamo di essere al meglio".

Vincitori italiani della Supercoppa

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta, a UEFA.com: "Sarà un'occasione straordinaria per l'Atalanta, per Bergamo, per la storia della città. Dobbiamo giocare contro la squadra più titolata al mondo. Una finale così, per questo trofeo, contro una squadra così importante, sarebbe stata impensabile fino a poco tempo fa. C'è un enorme senso di orgoglio, forse è l'apice della storia dell'Atalanta".