Marten de Roon: la vittoria dell'Europa League e la sfida in Supercoppa contro il Real Madrid

La scorsa stagione, non consideravano l'Atalanta una delle principali contendenti alla vittoria della UEFA Europa League, ma l'entusiasmante squadra di Gian Piero Gasperini ha sfidato i pronostici ed è diventata l'unica a sconfiggere il Bayer Leverkusen con un'emozionante 3-0 in finale a Dublino, conquistando il suo primo titolo europeo assoluto.

La marcia di avvicinamento a Real Madrid - Atalanta

La ricompensa non è solo un posto in UEFA Champions League, ma anche in Supercoppa UEFA contro il Real Madrid il 14 agosto a Varsavia. Uno dei giocatori chiave dell'Atalanta è stato il centrocampista difensivo olandese Marten de Roon, che a UEFA.com parla dei festeggiamenti dopo il trionfo, della prospettiva di affrontare il Real Madrid e del suo entusiasmo per il ritorno della Champions League a Bergamo.

La festa dopo l'Europa League

È stato incredibile, semplicemente fantastico per la città e per noi. Quando l'aereo è atterrato ci aspettavano in tantissimi, non ci credevamo. Abbiamo festeggiato e cantato ed è un'esperienza che non dimenticheremo facilmente. Anche adesso, quando incontri qualcuno in città, ti parla sempre di questo e di cosa significa per tutti quelli che vivono qui.

Il rapporto con i tifosi è molto stretto e tutti quelli che sono nati da queste parti tifano Atalanta. Sono stati importanti per noi, anche nei momenti difficili. Per questo, dopo la partita abbiamo fatto girare la coppa sugli spalti, in modo che anche i tifosi potessero festeggiare con noi. Senza di loro il calcio non ha senso, quindi è importante coinvolgerli. Probabilmente ci saranno eternamente grati, ma anche noi saremo grati a loro.

L'Atalanta alza il trofeo dell'Europa League

La finale saltata per infortunio

Sinceramente ho attraversato un periodo molto difficile. Ero triste, ma poi mi sono detto che dovevo accettarlo. Sono uno dei leader della squadra e dovevo portare un po' di positività, essere lì per aiutare i ragazzi e parlare con loro come faccio sempre, ma non in campo. Era quello il mio ruolo.

La sfida contro il Real Madrid in Supercoppa

Sarà fantastica. Ce la siamo guadagnata vincendo la coppa e giocando un'ottima partita contro il Leverkusen. Questa sarà la ciliegina sulla torta contro probabilmente il miglior club del mondo. Loro sono ai vertici da anni, quindi poter giocare contro una squadra del genere è davvero speciale. Abbiamo molto rispetto per il Real Madrid.

Faremo del nostro meglio. È molto prestigioso, ma non dobbiamo sentire troppo la pressione: dobbiamo semplicemente goderci questo momento e impegnarci al massimo. Soprattutto con Kylian Mbappé, loro saranno ancora più forti. È una squadra fantastica, ma siamo contenti di partire sfavoriti. È successo lo stesso contro il Leverkusen, quindi forse è un buon ruolo per noi.

Atalanta: tutti i gol nel cammino verso l'Europa League

La qualificazione alla Champions League

Ovviamente è fantastica. Abbiamo già giocato la Champions tre volte e qualcuno cominciava a dire che eravamo finiti. Poi, nel giro di un anno, abbiamo vinto l’Europa League e ora giocheremo di nuovo la Champions, che è il livello più alto che si possa raggiungere.

Sappiamo che dovremo essere ancora migliori e più veloci; non può che aiutarci e farà bene anche alla Serie A. È fantastico aver raggiunto questo obiettivo e continuare come una squadra che sta ancora crescendo.

Sei grandi gol in Supercoppa

Il suo senso dell'umorismo

L’umorismo può alleviare la pressione nelle situazioni serie, ma anche la famiglia la allenta. Quando torni a casa puoi lasciarti alle spalle la parte calcistica e concentrarti su di loro. Una casa, magari i figli e gli animali domestici possono aiutare molto. Un po' di umorismo può far parte di tutto questo e quando torni in squadra o devi giocare puoi concentrarti solo su quello.