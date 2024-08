Carlo Ancelotti: le mie vacanze, Kylian Mbappé e la Supercoppa UEFA contro l'Atalanta

Rigenerato da una vacanza in Canada e in Montana, Carlo Ancelotti torna nel vecchio continente per la Supercoppa UEFA tra Real Madrid e Atalanta del 14 agosto a Varsavia. Sarà la prima partita ufficiale dal neoarrivato Kylian Mbappé.

La marcia di avvicinamento verso la Supercoppa

Allenatore di maggior successo nella storia della UEFA Champions League, Ancelotti ha vinto la massima competizione mondiale per club cinque volte da allenatore (e altre due da giocatore). Il suo primo compito della stagione 2024/25 è quello di rendere il Real Madrid la squadra più titolata anche in Supercoppa con la sesta vittoria. Tuttavia, come spiega a UEFA.com, la sua squadra non si aspetta una prova facile.

Le vacanze estive

Ho staccato completamente, ma ho guardato tutte le partite [di EURO 2024 e Coppa America]. Il calcio è una passione, è divertente. Sono riuscito perfettamente a staccare la spina. Ho avuto 40 giorni di ferie ed è stato fantastico. Sono stato in posti bellissimi e ho guardato il calcio, la cosa che mi piace di più.

La Supercoppa contro l'Atalanta

Sarà dura come sempre perché è l'inizio della stagione, ma ci andremo con la massima fiducia e con convinzione tenendo presenti tutte le sfide. Credo che l'Atalanta meriti di essere lì perché ha giocato un'Europa League fantastica, eliminando squadre importanti come il Liverpool. Ha vinto facilmente, anche la finale, quindi la rispettiamo molto, ma speriamo di essere al massimo della forma.

Nessuno se lo aspettava [che l'Atalanta battesse il Leverkusen così comodamente in finale di Europa League]. Come ho detto, l’Atalanta ha fatto una stagione fantastica. È una squadra molto pericolosa, che gioca in modo speciale e unico. Il Bayer Leverkusen non è riuscito a giocare come era abituato perché i giocatori dell'Atalanta si sono impegnati al massimo.

Gian Piero Gasperini

Abbiamo un ottimo rapporto. Siamo amici da quando eravamo alla Juventus [Gasperini guidava le giovanili, mentre Ancelotti allenava la prima squadra].

[L'Atalanta] gioca stabilmente in Europa grazie a Gasperini e, da quando è arrivato, sta facendo molto bene anche in Italia. Dalla squadra sono emersi giocatori importanti, quindi ha fatto un lavoro straordinario e continua a farlo.

L'arrivo di Kylian Mbappé

Prima di tutto porterà le sue qualità, il suo atteggiamento e la sua dedizione. Dovrà adattarsi alla squadra, come hanno dovuto fare tutti. Siamo molto contenti che sia qui perché ha grandi qualità e – ne sono certo, data la sua personalità – si adatterà in fretta. Tutti al Real Madrid sono felici che sia arrivato: i tifosi, la società, i giocatori, i compagni, l'allenatore. Siamo sicuri che farà molto bene.

I talenti emergenti come Arda Güler ed Endrick

Mi piace [lavorare con loro] perché imparano molto velocemente. Prestano attenzione ai suggerimenti e alle istruzioni. Vogliono crescere e migliorare. È buffo che Vinícius [Júnior], Rodrygo, [Jude] Bellingham e [Eduardo] Camavinga non siano più considerati giovani.

Abbiamo una squadra giovane con un grande futuro. Dipenderà da loro e dalla loro capacità di unirsi e fare gruppo, perché alla fine il vincitore è sempre la squadra.