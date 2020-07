I precedenti di Real e Atlético in Supercoppa UEFA

Il Real Madrid punta a vincere la sua terza Supercoppa UEFA consecutiva dopo essersi aggiudicato tre UEFA Champions League di fila, ma anche i rivali cittadini dell’Atlético vogliono realizzare una tripletta a Tallinn vincendo la terza Supercoppa UEFA della loro storia. UEFA.com analizza i precedenti delle due squadre nella competizione.

Real Madrid

1998: Chelsea - Real Madrid 1-0 (Poyet 83')

Il Madrid viene sconfitto dal Chelsea di Gianluca Vialli nella prima Supercoppa UEFA giocata in una finale secca con Montecarlo come sede. Gianfranco Zola confeziona l'assist per Gustavo Poyet che non lascia scampo a Bodo Illgner a sette minuti dal fischio finale.

2000: Real Madrid - Galatasaray 1-2 (Raúl 79'; Jardel 41'rig, 102')

Il Madrid subisce una delusione ancor più cocente due anni dopo, questa volta contro il Galatasaray, che a maggio era divenuta la prima squadra turca a vincere una competizione UEFA battendo l'Arsenal in finale di Coppa UEFA. Il neo acquisto Mário Jardel ripaga subito la fiducia del club siglando una doppietta che manda in estati i tifosi turchi. La seconda rete arriva nei supplementari sul cross basso di Fatih Akyel in area di rigore.

2002: Real Madrid - Feyenoord 3-1 (Paauwe 15' aut, Roberto Carlos 21', Guti 60'; Van Hooijdonk 56')

I Blancos vincono finalmente l'unico trofeo che mancava in bacheca. In una squadra con i due giocatori più costosi al mondo, ovvero Zinédine Zidane e Luís Figo, è Esteban Cambiasso, centrocampista allora 22enne, a divenire l'incubo del Feyenoord mettendo il piede su tutti i gol delle merengues.

2014: Real Madrid - Siviglia 2-0 (Ronaldo 30' e 49')

Ben 30.854 persone (record allora per la competizione) assistono alla finale di Supercoppa UEFA al Cardiff City Stadium. I neo acquisti James Rodríguez e Toni Kroos partono titolari ma è Ronaldo a portare in vantaggio il Real dopo uno scambio con Gareth Bale che gioca la finale nella sua città natale. Ronaldo chiude la gara al 49' dopo una bella azione di Karim Benzema, e spegne le velleità di rimonta dei vincitori della UEFA Europa League.

2016: Real Madrid - Siviglia 3-2 dts (Asensio 21', Ramos 90+3', Carvajal 119'; Vázquez 41', Konoplyanka 72' rig.)

L'assenza dell'infortunato Ronaldo è una delusione ma i tifosi arrivati a Trondheim si rifanno con un incontro pieno di emozioni. Gli highlights: la grande conclusione di Sergio Asensio al debutto europeo, il solito gol allo scadere di capitan Sergio Ramos che porta la sfida ai supplementari, e poi la rete di Dani Carvajal contro un Siviglia in dieci.

2017: Real Madrid - Manchester United 2-1 (Casemiro 24', Isco 52'; Lukaku 62')

Il Real Madrid ha espresso un grande calcio a Skopje – almeno fino al gol di Isco nel secondo tempo – ma ha faticato nel finale dopo la rete del neo acquisto dello United Romelu Lukaku. I Blancos diventano la prima squadra d'Europa a difendere il titolo dal 1990.

Atlético Madrid

2010: Inter - Atlético 0-2 (Reyes 62’, Agüero 83’)

José Antonio Reyes è il protagonista della sfida di Supercoppa UEFA contro l’Inter. Lo spagnolo infatti segna un gol decisivo e viene nominato Man of The Match. I vincitori della UEFA Europa League, allenati da Quique Sánchez Flores, raddoppiano sul finale della gara con la rete di Sergio Agüero servito perfettamente in area da Simão.

2012: Chelsea Atlético 1-4 (Cahill 75’; Falcao 6’ 19’ 45’, Miranda 60’)

A Montecarlo l’Atlético di Diego Simeone eguaglia la vittoria col margine più ampio di sempre in Supercoppa UEFA (Barcellona 3-0 Siviglia del 2006), e Radamel Falcao diventa il secondo calciatore a segnare una tripletta nella competizione (c’era riuscito Terry McDermott del Liverpool nel ritorno della finale del 1977 contro l’Hamburg).