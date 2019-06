Olanda piegata da Guedes, Portogallo campione

La partita



Il Portogallo si aggiudica la prima edizione della UEFA Nations League battendo 1-0 l’Olanda nella finale di Porto grazie alla rete nella ripresa di Gonçalo Guedes.

Le difese reggono per 59 minuti. Cristiano Ronaldo, Memphis Depay e Bernardo Silva si rendono tutti pericolosi senza però riuscire a sbloccare il risultato, grazie anche alle grandi prestazioni di Virgil van Dijk da una parte e di José Fonte dall’altra.

Gonçalo Guedes celebrates with Cristiano Ronaldo ©Getty Images

All’ora di gioco arriva la svolta. Il passaggio di Bernardo Silva per Guedes non sembra preciso ma l’attaccante del Valencia lascia comunque partire un tiro secco che pesca l’angolo. Jasper Cillessen la tocca, ma non basta.

Gli Oranje sono esperti di rimonte ma Memphis Depay va solo vicino al pari con un colpo di testa. La retroguardia portoghese tiene bene e alla fine sono ancora i padroni di casa a festeggiare.

Man of the match: Rúben Dias

“Una prestazione senza sbavature per il giovane difensore centrale, che gioca con fiducia e si assume senza problemi la responsabilità di sostituire un giocatore come Pepe”.

David Moyes

Statistiche principali

1: Il Portogallo è la prima squadra a vincere la UEFA Nations League!

4: Gonçalo Guedes a segno per la quarta volta in 17 partite in nazionale, la prima senza contare le amichevoli.

10: Il Portogallo è imbattuto da dieci partite (V5 P5).

14: Il Portogallo non perde in casa da 14 partite, dal 2014.

50: Jasper Cillessen è diventato solo il quinto portiere olandese con 50 presenze in nazionale.