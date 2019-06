CR7 ne fa tre, il Portogallo stende la Svizzera

La partita

Cristiano Ronaldo si prende ancora una volta tutto il palcoscenico, sorpresi? E’ la sensazionale tripletta dell’asso della Juventus a portare il Portogallo alla finale di UEFA Nations League.

Il re esulta ©Getty Images

La Svizzera lotta e arriva a due minuti da supplementari: ma questa semifinale è il Ronaldo show. Prima la punizione che lascia di sasso Yann Sommer, poi una serie di numeri, compreso uno splendido tunnel a Kevin Mbabu e un fantastico passaggio no-look.

La Svizzera ha le sue occasioni. Haris Seferović spreca di testa da buona posizione, poi sfiora la traversa anticipando Pepe su un cross. Il pari arriva al 55’ con Ricardo Rodríguez che trasforma un rigore concesso con il VAR.

All’88’ Ronaldo riporta però davanti il Portogallo con un tiro di prima sul passaggio di Bernardo Silva. Ma c’è ancora tempo per la tripletta di CR7 che scatena la hola messicana dei tifosi portoghesi.

Man of the match: Cristiano Ronaldo

Gioia portoghese ©Getty Images

David Moyes, che fa parte del Gruppo di Studio Tecnico UEFA, ha spiegato: “Un campione di livello mondiale, che è riuscito a segnare tre gol in modo diverso in una partita altrimenti equilibrata. Minaccia costante per la difesa svizzera, si è fatto sempre trovare pronto nei momenti decisivi”.

Statistiche chiave

6: Ronaldo alla sesta tripletta per il Portogallo.

88: L’attaccante della Juventus arriva a 88 reti in 157 partite con la nazionale.

16: Ronaldo ha segnato almeno un gol in nazionale ogni anno dal 2004 – 16 anni di fila!

5: Rodríguez ha segnato il quinto rigore su cinque con la Svizzera.

19: A 19 anni e 207 giorni, João Félix è il più giovane debuttante per il Portogallo da Renato Sanches nel 2016.