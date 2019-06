Bernardo Silva e Frenkie de Jong premiati

Giocatore del Torneo: Bernardo Silva (Portogallo)



“Ha dimostrato tutta la sua qualità nel creare occasioni da gol, due grandi prestazioni per lui. Ha avuto un'influenza positiva sulla squadra sia in fase di possesso che di non possesso".

Packie Bonner, Osservatore Tecnico UEFA

Giovane del Torneo SOCAR: Frenkie de Jong (Olanda)

"Continua a mostrare i suoi miglioramenti e l'esperienza in questo torneo lo aiuterà a crescere ancora di più. Ha disputato davvero un grande torneo per un giocatore della sua età” - David Moyes, UEFA Technical Observer

(Giocatori nati dopo l'1 gennaio del 1996 in lizza per questo premio)