Italia - Francia 1-3: gli Azzurri cedono il primato

L'Italia cade a San Siro contro la Francia e cede il primato nel Gruppo A2 di UEFA Nations League ai Bleus. Nella sfida tra due nazionali già qualificate ai quarti, è quella di Didier Deschamps a prevalere, ottenendo la vittoria con due gol di scarto necessari per effettuare il sorpasso. Nel 3-1 finale Adrien Rabiot apre e chiude il conto di testa, agli Azzurri di Luciano Spalletti non basta il gol di Andrea Cambiaso dopo l'autorete di Guglielmo Vicario sulla punizione di Lucas Digne.



Come nella sfida d'andata al Parco dei Principi, lo scorso 6 settembre, la Francia colpisce praticamente al primo affondo. Calcio d'angolo di Lucas Digne, sostituto dell'infortunato Théo Hernandez, e perfetto colpo di testa di Rabiot, che lascia impietrito Guglielmo Vicario e rende vano il tentativo di salvataggio di Federico Dimarco.

Gli Azzurri accusano il colpo e la nazionale di Deschamps trova il raddoppio, poco dopo la mezzora. Digne calcia una bellissima punizione a giro e colpisce la traversa, il pallone sbatte sulla schiena di Vicario e finisce in porta: 2-0 per i Bleus. Trascorrono due minuti e la squadra di Spalletti torna in partita.

Sandro Tonali serve Dimarco che prende il fondo, sul cross Davide Frattesi non riesce a colpire di testa ma alle sue spalle sbuca Cambiaso che con un piatto sinistro al volo non dà scampo a Mike Maignan. Nella ripresa la squadra di Spalletti prova a spingere soprattutto sulla sinistra con Dimarco, dalla parte opposta ci prova Christopher Nkunku ma Vicario riesce a salvarsi sul suo tentativo dalla distanza.

L'esultanza di Andrea Cambiaso AFP via Getty Images

Manuel Locatelli ha una buona opportunità dal limite dell'area, ma il centrocampista della Juventus non riesce a tenere basso il pallone che non inquadra lo specchio della porta. Così, al 65', arriva il tris della Francia di nuovo su palla inattiva. Sinistro pennellato del solito Digne e splendido colpo di testa di Rabiot, su cui Vicario non riesce a intervenire.



L'ex centrocampista della Juventus festeggia la doppietta personale, Spalletti corre ai ripari inserendo Moise Kean, Nicolò Rovella e Giacompo Raspadori. I cambi non sortiscono gli effetti sperati, l'uomo più pericoloso resta Cambiaso ma il suo sinistro a giro termina a lato di poco. Nei minuti di recupero assalti Azzurri, ma il tiro di Alessandro Bastoni trova l'opposizione della difesa francese e Maignan dice di no a Kean con un grande intervento.

La Francia vince 3-1 e festeggia, sarà testa di serie nel sorteggio per i quarti di finale; per l'Italia di Spalletti è una serata amara.