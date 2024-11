Sesta giornata di UEFA Nations League: cosa guardare lunedì e martedì

La Croazia cerca di assicurarsi un posto ai quarti di finale contro il Portogallo e la Germania punta a segnare ancora più gol.

UEFA.com vi offre gli spunti più interessanti dell'ultima giornata della fase a leghe di UEFA Nations League.

Programma completo

Calendario sesta giornata Lega A

Domenica 17 novembre

A2 Israele - Belgio

A2 Italia - Francia

Lunedì 18 novembre

A1 Croazia - Portogallo

A1 Polonia - Scozia

A4 Serbia - Danimarca

A4 Spagna - Svizzera

Martedì 19 novembre

A3 Bosnia-Erzegovina - Paesi Bassi

A3 Ungheria - Germania

Calcio d'inizio 20:45 CET

La Croazia punta ai quarti di finale

La qualificazione ai quarti di finale è ancora possibile per la Croazia che ospiterà il Portogallo dopo aver perso 1-0 a Glasgow contro la Scozia grazie al gol nei minuti finali di John McGinn. Eppure alla squadra di Zlatko Dalić sarebbe bastato anche un punto per qualificarsi data la contemporanea sconfitta della Polonia per 5-1 contro il Portogallo a Oporto nell’ultima giornata

I Vatreni hanno perso tutti e cinque gli incontri con il Portogallo in competizioni UEFA, ma potranno garantirsi un posto ai quarti se riusciranno a interrompere questa striscia negativa o se la Scozia non batterà la Polonia. Non sarà facile contro un Portogallo capace di segnare cinque gol nel secondo tempo nel rotondo successo contro la Polonia che è valso loro anche la testa del Gruppo A1. "Sarà una grande battaglia per noi. Non ci arrenderemo", ha detto Dalić.

Highlights: Portogallo - Croazia 2-1

La Germania continua a brillare

Le cose sembrano andare per il verso giusto alla Germania sotto la guida di Julian Nagelsmann. Dopo EURO 2024, la Die Mannschaft ha vinto quattro partite su cinque in Nations League, segnando 17 gol, quattro in più di qualsiasi altra squadra nel torneo.

Con il primo posto nel gruppo A3 già acquisito, la Germania cercherà di regalare altro spettacolo contro l'Ungheria. "Dobbiamo continuare", ha insistito Nagelsmann dopo la vittoria per 7-0 sulla Bosnia ed Erzegovina alla quinta giornata. "Non siamo ancora al traguardo, vogliamo vincere ogni partita. È importante per la Nations League ma anche per la nostra energia".

Highlights: Germania - Bosnia ed Erzegovina 7-0

Altrove

La Scozia deve vincere contro la Polonia per evitare la retrocessione, ma una vittoria le darebbe anche la possibilità di raggiungere i quarti di finale se la Croazia dovesse perdere contro il Portogallo. "L'obiettivo è sempre stato quello di andare in Polonia e vincere", ha dichiarato l'allenatore Steve Clarke.

Il primo posto è ancora in palio nel Gruppo B4. Una vittoria contro il Montenegro garantirebbe la promozione alla Turchia, ma il Galles è a due punti di distanza e cercherà di approfittare di un eventuale passo falso quando affronterà l'Islanda.

Date chiave Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta: 22 novembre 2024

Spareggi fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

Fase finale: 4-8 giugno 2025

Scarica l'app ufficiale