Belgio-Italia 0-1: Azzurri qualificati

L'Italia passa in casa del Belgio e conquista i quarti di UEFA Nations League con una partita d'anticipo. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, gli Azzurri confermano la tradizione positiva contro i Diavoli Rossi e vincono 1-0: è un gol in apertura di primo tempo di Sandro Tonali, alla prima rete in Azzurro, a regalare una serata da ricordare alla nazionale di Luciano Spalletti, che si assicura un posto tra le prime due classificate del Gruppo A2, in cui resta imbattuta.



L'Italia si presenta con l'annunciato 3-5-1-1, con Niccolò Barella in appoggio in attacco a Mateo Retegui, ed è proprio il centrocampista a ispirare dopo 11 minuti l'azione del vantaggio, dopo una prima chance creata da Davide Frattesi.

L'interista è protagonista di uno splendido uno-due con Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli prende il fondo sulla destra e serve a Tonali un pallone che deve essere solo spinto in rete. Il centrocampista del Newcastle ritrova il gol dopo 15 mesi di digiuno, visto che a livello personale non segnava dall'11 agosto 2023.

La nazionale di Spalletti non corre praticamente pericoli nel primo tempo, anzi prima dell'intervallo potrebbe raddoppiare con un'azione avvolgente: Andrea Cambiaso serve Tonali, anticipato proprio al momento del tiro da Zeno Debast, difensore dello Sporting Lisbona. Nella ripresa non ci sono cambi, ma i Diavoli Rossi attaccano con maggior convinzione.

Gianluigi Donnarumma è attento su Debast, mentre Arne Engels e Leandro Trossard non trovano lo specchio della porta. La migliore occasione ce l'ha però l'Italia, con Retegui smarcato da un grande pallone di Frattesi in verticale: Koen Casteels "ipnotizza" però l'attaccante dell'Atalanta e si salva in corner.

Spalletti e Domenico Tedesco, i due Ct, provano ad attingere dalla panchina, gli Azzurri si difendono con tenacia e riescono a proteggere il vantaggio nel finale. Romelu Lukaku, marcato molto bene dal compagno di club Alessandro Buongiorno, mette prima a lato di testa e poi calcia alto di sinistro, quando l'1-1 sembra cosa fatta c'è il palo - sul colpo di testa di Wout Faes - a salvare l'Italia.

Dopo 3' di recupero arriva il triplice fischio, che suggella il successo degli Azzurri che domenica ospiteranno la Francia - fermata sullo 0-0 da Israele - per blindare il primo posto. I ragazzi di Spalletti sono però già certi dei quarti, in programma il 20 e il 23 marzo.