Cosa guardare alla quinta giornata di UEFA Nations League

L'Ungheria cerca di consolidare una serie di risultati positivi, mentre il Belgio prova a di battere l'Italia dopo ben 52 anni.

UEFA.com passa in rassegna i temi più interessanti della quinta giornata.

Calendario completo

Il calendario della quinta giornata della Lega A

Giovedì 14 novembre

A2 Belgio - Italia

A2 Francia - Israele

Venerdì 15 novembre

A1 Portogallo - Polonia

A1 Scozia - Croazia

A4 Danimarca - Spagna

A4 Svizzera - Serbia

Sabato 16 novembre

A3 Germania - Bosnia-Erzegovina

A3 Paesi Bassi - Ungheria

Calci d'inizio ore 20:45 CET

Il Belgio vuole la svolta contro l'Italia

L'Italia, imbattuta, è in testa al Gruppo A2, mentre il Belgio dovrà battere gli Azzurri per la prima volta a livello ufficiale dal maggio 1972 per avere qualche possibilità di andare ai quarti. L'ultimo confronto diretto giocato dai diavoli rossi (P2 S4) si è concluso con un 2-2 a Roma e due gol di svantaggio recuperati dopo l'espulsione di Lorenzo Pellegrini: un risultato non da poco secondo il Ct del Belgio, Domenico Tedesco. "Sono italiano e so che a volte può essere ancora più difficile quando le squadre del mio paese rimangono in dieci", ha detto. "Sono brave a chiudersi in difesa".

Nella gara successiva, la squadra di Tedesco ha perso 2-1 contro la Francia, mentre l'Italia ha battuto Israele 4-1 e ha fatto esordire il 23enne Daniel Maldini. "Sono contento che i miei genitori fossero allo stadio", ha detto l'attaccante, erede in azzurro del papà Paolo e del nonno Cesare. Il Belgio non vinceva già da 16 anni contro l'Italia quando il grande Paolo collezionava la prima delle sue 126 presenze in nazionale. Riuscirà a vincere a Bruxelles dopo 52 anni?

Highlights: Italia - Belgio 2-2

La Polonia vuole rovinare la festa al Portogallo

Al Portogallo basta un punto per assicurarsi un posto ai quarti di finale. Il pareggio a reti inviolate a Glasgow alla quarta giornata ha tenuto in sospeso i lusitani, che secondo il Ct Roberto Martínez hanno evidenziato qualche carenza "sull'ultimo passaggio e in area". La Polonia non vince contro il Portogallo dal 2006 e ha pareggiato in tre dei sei incontri precedenti.

Nella speranza di raggiungere i quarti, la prima vittoria sul Portogallo dopo 18 anni arriverebbe al momento perfetto per la Polonia, che ha perso 3-1 la gara di andata contro la squadra di Martínez. "Non possiamo subire gol così facilmente", ha detto il Ct polacco Michał Probierz dopo quella partita. Alla quarta giornata, la squadra non è apparsa certamente più solida, pareggiando 3-3 contro la Croazia, ma ha compensato con grinta e dinamismo recuperando da un 3-1. Queste caratteristiche saranno fondamentali se vorrà rovinare la festa ai padroni di casa a Oporto.

Highlights: Polonia - Portogallo 1-3

L'Ungheria spera ad Amsterdam

Con una doppietta di Dominik Szoboszlai alla quarta giornata, l'Ungheria si è assicurata un 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina, centrando la prima vittoria in Nations League da settembre 2022 e raggiungendo i Paesi Bassi al secondo posto in vista dello scontro diretto nel Gruppo A3. Un posto ai quarti è una possibilità per la squadra di Marco Rossi, ma per vincere ad Amsterdam bisognerà trovare il giusto equilibrio. "Vogliamo assolutamente i tre punti e dobbiamo attaccare", ha detto il tecnico italiano. "Ma potrebbe finire come contro la Germania alla prima giornata [quando l'Ungheria ha perso 5-0]. Dobbiamo avere pazienza e se siamo fortunati festeggeremo".

L'Ungheria aveva perso le ultime nove partite contro i Paesi Bassi (subendo 38 gol) quando ha pareggiato 1-1 contro gli Orange alla Puskás Aréna alla terza giornata e si è vista negare i tre punti solo nel finale da Denzel Dumfries. "Loro hanno giocato bene", ha detto il Ct Ronald Koeman dopo la partita. "Noi abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi e uomini liberi tra le linee". Riuscire nuovamente a sbarrare le linee di passaggio potrebbe essere la svolta per i magiari. Come ha detto Rossi: "Non siamo un top team, ma abbiamo battuto i top team più di una volta".

Highlights: Ungheria - Paesi Bassi 1-1

Altre partite

L'Inghilterra ha subito una clamorosa sconfitta per 2-1 contro la Grecia a Wembley alla terza giornata ma può farsi perdonare ad Atene. I Tre Leoni hanno vinto tutte e quattro le partite precedenti in Grecia, ma per restare in corsa devono fermare l'unica squadra ancora a punteggio pieno in Lega B.

La Danimarca non batte la Spagna dal marzo 1993 e cercherà di interrompere questa striscia. "Abbiamo meritato un punto", ha detto il difensore danese Victor Nelsson dopo la sconfitta per 1-0 a Murcia alla terza giornata del Gruppo A4. A Copenaghen, i padroni di casa sperano in una ricompensa più grande.

Svezia e Slovacchia sono imbattute in testa al Gruppo C1 con dieci punti in vista dello scontro diretto a Solna. Le squadre hanno pareggiato 2-2 a Bratislava alla terza giornata, con la Slovacchia capace di rimontare da un 2-0. "Dopo la gara di andata sappiamo cosa aspettarci", ha detto il difensore Ľubomír Šatka.

Prossime date Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 22 novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

Finals: 4-8 giugno 2025

