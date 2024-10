Quarta giornata UEFA Nations League: vincono Italia, Francia e Germania

Nelle partite di UEFA Nations League di lunedì, Randal Kolo Muani è stato il protagonista assoluto della Francia, mentre Giovanni Di Lorenzo ha segnato una doppietta per l'Italia mettendo in discesa la partita contro Israele. La Germania ha vinto grazie alla rete di un esordiente che è presto diventato un nuovo idolo: Jamie Leweling.

UEFA.com riepiloga le partite di lunedì.

Calendario completo

Lunedì

Randal Kolo Muani segna una doppietta a Bruxelles e regala alla Francia la settima vittoria consecutiva contro il Belgio in partite ufficiali. Al 23' il belga Youri Tielemans manda sopra la traversa un rigore. Dopo 12 minuti la Francia però non sbaglia il suo rigore e si porta in vantaggio con Kolo Muani. Nei minuti di recupero del primo tempo, i padroni di casa pareggiano con un colpo di testa di Loïs Openda, ma verso l'ora di gioco i francesi segnano la rete della vittoria con la doppietta del numero 12. Al 76' gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione di Aurélien Tchouameni, ma il Belgio non ne approfitta.

La rete di Jamie Leweling, all'esordio con la nazionale, regala alla Germania il pass per i quarti di finale come una delle due migliori del Gruppo A3. Gli ospiti nei minuti finali provano l'assalto ma non riescono a trovare il gol del pari.

L'Italia ottiene la terza vittoria su quattro partite di UEFA Nations League e consolida il primato nel girone, dove resta imbattuta. Allo Stadio Friuli di Udine, la nazionale di Luciano Spalletti batte 4-1 Israele e compie un altro passo verso la qualificazione ai quarti di finale: il mattatore è Giovanni Di Lorenzo, che da capitano festeggia la prima doppietta Azzurra, a segno anche Mateo Retegui - che sblocca il risultato su rigore - e Davide Frattesi.

Leggi il report della gara.

Dominik Szoboszlai segna una doppietta a Zenica regalando all'Ungheria la sua prima vittoria in questa edizione. I padroni di casa dominano nei minuti iniziali, ma è il capitano dell'Ungheria a sbloccare il risultato a otto minuti dall'intervallo con un rasoterra preciso. Lo stesso Szoboszlai raddoppia cinque minuti dopo la ripresa trasformando con freddezza il rigore del definitivo 0-2.

Dagli altri campi

La Turchia va sotto di un gol dopo tre minuti e sbaglia un rigore in Islanda, ma comunque riesce a vincere in trasferta grazie ai gol di Arda Güler e Kerem Aktürkoğlu che nei minuti finali trasformano il 2-2 momentaneo in un 4-2 definitivo.

Il Galles è ancora imbattuto dopo quattro partite sotto la guida di Craig Bellamy. I gallesi vincono 1-0 contro il Montenegro grazie al rigore di Harry Wilson. Tuttavia i Dragoni hanno ancora 2 punti di distacco dalla capolista Turchia nel Gruppo B4.

La Cechia è in testa al Gruppo B1 con un punto di vantaggio dopo il pareggio contro l'Ucraina, con le altre pretendenti a UEFA EURO 2024 Albania e Georgia a inseguire dopo la vittoria degli albanesi a Tbilisi per 1-0, grazie al gol di Kristjan Asllani.

Risultati di lunedì

A2 Belgio - Francia 1-2, Italia - Israele 4-1

A3 Bosnia-Erzegovina - Ungheria 0-2, Germania - Paesi Bassi 1-0

B1 Georgia - Albania 0-1, Ucraina - Cechia 1-1

B4 Islanda - Turchia 2-4, Galles - Montenegro 1-0

C1 Azerbaigian - Slovacchia 1-3, Estonia - Svezia 0-3

Le partite di martedì

A1 Polonia - Croazia, Scozia - Portogallo

A4 Spagna - Serbia, Svizzera - Danimarca

C2 Kosovo - Cipro, Lituania - Romania

C3 Bielorussia - Lussemburgo, Irlanda del Nord - Bulgaria

Domenica

L'Inghilterra resta a tre punti di distacco dalla capolista Grecia nonostante il successo contro la Finlandia a Helsinki. Dopo aver subito il gol di Jack Grealish al 18' su assist di Angel Gomes, nella ripresa la Finlandia sfiora il pari con Fredrik Jensen, ma subisce il raddoppio al 74' con una sublime punizione di Trent Alexander-Arnold. Dieci minuti dopo gli inglesi chiudono definitivamente la gara col gol di Declan Rice. Nei minuti finali, Arttu Hoskonen segna il gol della bandiera per i padroni di casa.

Highlights: Finlandia - Inghilterra 1-3

Scarica l'app ufficiale

Dagli altri campi

Dopo aver battuto l'Inghilterra a Wembley giovedì sera, la Grecia conserva i tre punti di vantaggio sul secondo posto (Gruppo B2) con una vittoria per 2-0 contro la Repubblica d'Irlanda, grazie alle reti di Tasos Bakasetas e Petros Mantalos. La squadra di Ivan Jovanović è a punteggio pieno dopo quattro partite.

Dopo il 4-0 sul Kazakistan, l'Austria si ripete domenica vincendo nuovamente con quattro gol di scarto: 5-1 contro la Norvegia. Marko Arnautović segna le prime due reti a Linz (la seconda su rigore), mentre Philipp Lienhart, Stefan Posch e Michael Gregoritsch completano il tabellino dei marcatori.

La Macedonia del Nord vince 2-0 in Armenia grazie ai gol negli ultimi 20 minuti di Bojan Miovski e Isnik Alimi, e balza in testa al Gruppo C4. La squadra di Blagoja Milevski ha vinto le ultime tre partite senza subire gol.

Tutti i risultati di domenica

B2 Finlandia - Inghilterra 1-3, Grecia - Repubblica d'Irlanda 2-0

B3 Kazakistan - Slovenia 0-1, Austria - Norvegia 5-1

C4 Armenia - Macedonia del Nord 0-2, Isole Faroe - Lettonia 1-1

D1 Liechtenstein - Gibilterra 0-0

D2 Malta - Moldavia 1-0

Calcio d'inizio alle 20:45 CET, salvo diversa indicazione.