Italia-Belgio 2-2: Azzurri rimontati dai Diavoli Rossi

Dopo le vittorie contro Francia e Israele, l’Italia deve accontentarsi di un pareggio nella terza giornata del Gruppo A2 della UEFA Nations League. Il Belgio, infatti, riesce a rimontare il doppio svantaggio, sfruttando l’espulsione di Lorenzo Pellegrini nel finale di primo tempo.

Italia-Belgio 2-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



Grande avvio dell’Italia, che al primo affondo punisce subito il Belgio. Agli Azzurri, infatti, basta un giro di lancette per sbloccare il match: Federico Dimarco mette in mezzo dalla sinistra, Maxim De Cuyper rischia l’autogol in scivolata per anticipare Andrea Cambiaso, che poi deposita nella porta vuota dopo il salvataggio di Koen Casteels.

I padroni di casa danno spettacolo e al 24’ trovano il raddoppio: Di Marco serve Cambiaso con un pallone meraviglioso, il numero 20 calcia e trova la risposta di Casteels, ma sulla respinta del portiere arriva il tap-in vincente di Mateo Retegui.



Al 40’ cambia l’inerzia del match: Pellegrini viene espulso per un fallo su Arthur Theate e sulla successiva punizione il Belgio accorcia le distanze con un bellissimo sinistro da fuori area di De Cuyper, che finalizza alla perfezione un ottimo schema. E' 2-1 Italia all’intervallo.

Nonostante l’inferiorità numerica, la formazione di Luciano Spalletti mette subito paura agli avversari in avvio di ripresa, ma Davide Frattesi, dopo un aggancio sontuoso, non trova la porta. Al 61’, la sfida torna in parità. Il Belgio segna ancora da palla inattiva, questa volta da un angolo: sponda area di Wout Faes e guizzo di Leandro Trossard per il 2-2 della nazionale guidata da Domenico Tedesco.

La sfida resta in bilico, ma scivola via senza occasioni clamorose e termina in parità. Primo pareggio per entrambe le formazioni: l'Italia sale a 7 punti e resta in vetta, Belgio a quota 4.