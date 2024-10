I convocati dell'Italia per la Nations League: quattro novità per Spalletti

Il Ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ha diramato le convocazioni per le sfide di UEFA Nations League contro Belgio e Israele, in programma il 10 e 14 ottobre rispettivamente a Roma e Udine. Sono 23 i giocatori che sono stati selezionati per il doppio impegno.

Prima chiamata in azzurro per Michele Di Gregorio della Juventus, Mattia Gabbia del Milan, Daniel Maldini del Monza e Niccolò Pisilli della Roma. L'attaccante del club brianzolo è il terzo esponente della famiglia Maldini a vestire l'azzurro, dopo il nonno Cesare e il papà Paolo. Si rivede in nazionale dopo diversi mesi di assenza Moise Kean, apparso in ottima forma con la Fiorentina in avvio di stagione.

L'Italia è attualmente in testa al Gruppo A2 di UEFA Nations League dopo due vittorie in altrettante gare disputate.

I convocati dell'Italia per le sfide contro Belgio e Israele:

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).